SMI fällt nach Powell-Rede auf Tagestief

(AWP/Reuters) Der Leitindex SMI (SMI 11'050.66 -0.12%) ist auf Tagestief gefallen und musste sogar die Marke von 11’000 Punkte preisgeben. Derweil fiel der US-Dollar für kurze Zeit unter die Schwelle von 0,96 Franken.

In seiner Rede machte Powell klar, dass es wohl noch restriktive Schritte in der US-Geldpolitik brauche, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Inflationsdaten im Juli, die im Vergleich zum Juni etwas zurückgekommen waren, seien zwar willkommene News, doch reiche das nicht aus, sagte Powell. Powell habe für einen entschlossenen Kampf gegen die hohe Inflation plädiert, meint ein Markbeobachter. Seine Rede sei eine klare Absage an alle, welche auf eine frühzeitige Lockerung der geldpolitischen Zügel gehofft hätten.

Gegen 16.35 Uhr verliert der SMI 0,81% auf 10’973,60 Punkte. Kurz bevor Powell seine Rede hielt, notierte der SMI noch bei 11’040 Stellen. Der US-Dollar hat derweil sowohl zum Euro als auch zum Franken an Wert verloren. Der Dollar unterschritt aber nur kurzzeitig die Marke von 0,96 Franken und kostet aktuell 0,9621.

Wall Street reagiert nur kurz auf Powell-Rede

Die US-Börsen haben am Freitag nur kurz negativ auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole reagiert. Es sei voraussichtlich für einige Zeit eine restriktive Geldpolitik notwendig, und die Geschichte spreche gegen eine verfrühte Lockerung, betonte der wohl mächtigste Notenbankchef der Welt. Das Ausmass der Zinserhöhung im September hänge von der Entwicklung der Konjunkturdaten ab.

Im Wesentlichen waren Powells Aussagen so zu erwarten gewesen und enthielten wenig Neues im Vergleich zu früheren Aussagen. Dementsprechend notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial nach einem kurzen Rücksetzer zuletzt nur noch 0,18% im Minus bei 33’231,40 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,24% auf 4189,09 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 13'143.58 +1.75%) sank um 0,16% auf 13’121,97 Zähler.

Euro steigt über die Parität

Der Kurs des Euro ist am Freitag über die Parität gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0009 $ gehandelt. Am Morgen hatte er noch rund einen halben Cent niedriger notiert.

Auch zum Franken verteuerte sich der Euro auf 0,9641 Fr. nach 0,9606 am Morgen. Der Dollar ermässigte sich leicht auf 0,9633 Fr. nach 0,9642 im frühen Handel. Damit notierte der «Greenback» wieder auf dem Stand des Vorabends.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen uneinheitlich aus. Während sich das Verbrauchervertrauen in Deutschland stärker als erwartet eingetrübt hat, hellte es sich in Frankreich und Italien überraschend auf. Allerdings trübte sich die italienische Unternehmensstimmung ein.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf eine Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell anlässlich einer Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole. Der Auftritt von Powell, der am Nachmittag auf dem Programm steht, könnte neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA liefern und damit für Impulse im Devisenhandel sorgen.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed weiter entschieden gegen die hohe Inflation vorgehen dürfte. Trotz zuletzt enttäuschender Konjunkturdaten wird weiter mit einer vergleichsweise starken Zinserhöhung im September gerechnet. «Historisch gesehen wird Jackson Hole als Marktevent tendenziell überbewertet», kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank (CBK 6.39 +0.98%). Angesichts der hohen Unsicherheit am Devisenmarkt könnte der Auftritt des Fed-Vorsitzenden aber marktbewegend sein.

Am frühen Nachmittag stehen zudem Daten zur Preisentwicklung in den USA auf dem Programm, die vor dem Hintergrund der Geldpolitik der Fed ebenfalls von Interesse sind. Zudem werden Daten zum Konsumklima der Universität von Michigan und den Verbraucherausgaben veröffentlicht.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben einen Teil der Verluste vom Vortag wettgemacht. Bis zum Mittag konnten sie die leichten Gewinne aus dem frühen Handel deutlich ausbauen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 100,66 $. Das waren 1,32 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 92.99 -2.44%)) stieg um 1,05 Cent auf 93,57 $.

Auf Wochensicht trieb die Aussicht auf eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ die Notierungen am Ölmarkt stark nach oben. Aussagen des saudi-arabischen Energieministers hatten den Ölpreisen über mehrere Handelstage hinweg Auftrieb verliehen. Der Minister hatte eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in der Opec+ zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet. Gestützt wurden die Notierungen zudem durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA. Nur am Donnerstag hatte eine Gegenbewegung eingesetzt, und die Ölpreise waren zeitweise unter Druck geraten.

Die Äusserungen aus Saudi-Arabien zeigen nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank, dass der führende Opec-Staat einen Preisrückgang unter 90 $ je Barrel nicht tolerieren würde. «Spekulanten könnten dies als Einladung verstehen, auf einen weiteren Preisanstieg zu setzen, da sie einen stärkeren Preisrückgang nicht befürchten müssen», sagte Fritsch.

Am Ölmarkt warteten die Anleger auf einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell auf einer Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole, der am Nachmittag für neue Impulse sorgen könnte. Von der Rede werden Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbank Fed erwartet, die eine wichtige Rolle für die weiter konjunkturelle Entwicklung in den USA spielt.