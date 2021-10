SMI schliesst auf Tageshoch

(AWP/SPU) Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag an den Positivtrend vom späten Vortagesgeschäft angeknüpft und zugelegt. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer eroberte der Leitindex SMI (SMI 12'146.52 +0.69%) am Nachmittag wieder die Marke von 12’100 und schloss auf dem höchsten Stand des Handelstages. Für Auftrieb sorgten laut Händlern positive Impulse aus den USA und Japan sowie starke Unternehmensergebnisse. Dadurch habe sich die Anlegerstimmung verbessert und auch die weitere Entwicklung der Bilanzsaison werde optimistisch eingeschätzt. «Die Berichte waren bisher sehr vielversprechend», kommentierte ein Händler. Auch in den USA seien die Abschlüsse meist besser als erwartet ausgefallen. Daher wetteten die Investoren darauf, dass die grossen US-Technologiefirmen, die diese Tage ihre Zahlen präsentieren, die Erwartungen ebenfalls übererfüllen. «Das würde für zusätzlichen Schub sorgen», sagte ein Händler.

Getrübt werden könnte die Stimmung allerdings, wenn sich Inflationssorgen und Lieferkettenprobleme weiter manifestieren sollten und sich in tieferen Ergebnisprognosen niederschlagen würden, sagt ein Händler. Zudem sorgten steigende Coronainfektionen in vielen Ländern wieder für Verunsicherung. Zudem bleibe die Geldpolitik der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank im Fokus, hiess es weiter. Daher werde auch der kommende Donnerstag grosse Beachtung finden: Neben der Zinsentscheidung der EZB werden auch Wachstumszahlen aus den USA und die Inflation aus der Eurozone veröffentlicht.

An den New Yorker Börsen stiegen die Aktienkurse mehrheitlich. So markierten der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 4'464.33 -0.22%) (+0,4%) und der populäre Dow Jones (+0,3%) Rekordstände. Die Technologiebörse legte gemessen am Nasdaq Composite (+0,5%) zu. Die Berichtssaison der Unternehmen sei mittlerweile in vollem Gange und liefere bislang mehr gute als schlechte Nachrichten, bemerkte ein Börsianer. Damit rückten die kürzlich noch dominierenden Inflations- und Wachstumssorgen in den Hintergrund. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg haben mehr als 80% der bisher berichtenden Unternehmen aus dem S&P 500-Index bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt.

Logitech LOGN 78.38 -4.27% )

Die Aktien von UBS (UBSG 16.57 +1.25%) waren fester. Die Grossbank hatte im dritten Quartal erneut von den günstigen Marktbedingungen und der zumeist positiven Anlegerstimmung profitiert und die bereits starken Vorjahreswerte sowie auch die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Von den starken Zahlen profitierten auch Credit Suisse (CSGN 9.88 +1.13%).

Auch die Aktien von Novartis (NOVN 77.87 +1.1%) zogen an. Beim Pharmakonzern Novartis war das Wachstum im dritten Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen verlaufen. Grösseres Interesse zieht allerdings die strategische Überprüfung der Generika-Sparte Sandoz auf sich, die der Konzern ebenfalls ankündigte. «Das weckt die Fantasien», sagte ein Händler. Im Sog von Novartis legten auch die GS von Roche (ROG 357.95 +0.2%) zu und stützten damit den Gesamtmarkt.

Auf der Verliererseite standen Logitech. Der Computerzubehörhersteller hatte den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 um 4% gesteigert. Dagegen ging der Gewinn wegen höherer Kosten zurück.

Gesucht waren vor allem die Anteile der Versicherungen Swiss Re (SREN 83.98 +2.72%), Swiss Life (SLHN 498.50 +2.05%) und Zurich.

Stärkere Kursgewinne verbuchten im SMIM (SMIM 3'362.30 +0.54%) die Anteile von AMS und Temenos (TEMN 122.80 +4.6%), die von der positiven Entwicklung der US-Technologiebörse profitierten, hiess es am Markt.

SIG Combibloc (SIGN 22.94 -4.66%) büssten nach Zahlen ein.

Bucher (BUCN 463.40 +1.85%) Industries profitierten von einem starken Auftragseingang des Industriekonzerns.

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 310.00 -8.82%) neigten wieder zur Schwäche. Dies, nachdem die Papiere schon am Vortag mit einem satten Minus von etwas mehr als 5% aus dem Handel gegangen waren. Beobachter erklärten sich die Kursverluste mit nicht bestätigten Berichten, wonach eine richterliche Unterlassungsverfügung rund um die Preisgestaltung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten beim Unternehmen eingegangen sei.

Die Aktien von Swiss Prime Site (SPSN 93.70 -0.27%) lagen im Plus. Die Immobilienfirma hatte ihre Prognose für den Betriebsgewinn vor Neubewertungen etwas angehoben und erwartet 2021 insgesamt starke Ergebnisse.

Gesucht waren Kuros. Die Biotech-Firma hatte den Umsatz mit ihrem Schlüsselprodukt MagnetOS in den USA markant gesteigert.

Asien überwiegend im Plus

In Tokio stiegen der Nikkei 225 um 1,8% und der breiter gefasste Topix um 1,2%. Dagegen lag der Hongkonger Hang Seng mit –0,7% im Minus, und auf dem chinesischen Festland gab der CSI 300 0,4% nach. Der koreanische Kospi verbesserte sich um 0,9%.

Euro unentschlossen

Der Euro tat sich am Dienstag mit der Richtungssuche schwer. Auf moderate Kursgewinne am Vormittag folgten Verluste am Nachmittag. Unter dem Strich stand die Gemeinschaftswährung am Abend mit 1.1594 $ wieder unter der 1.16er Marke. Auch der Kurs des USD/CHF-Paares ging gegenüber dem frühen Morgen etwas zurück, bei Börsenschluss in Europa lag er bei 0.92. Das EUR/CHF-Paar verlor leicht auf 1.0676 Fr.

Ölpreis in volatilem Handel etwas fester

Der Ölpreis pendelte am Dienstag zwischen Ab- und Aufschlägen hin und her. Bei Börsenschluss in Europa legte die Notierung moderat zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete um 17.30 Uhr MEZ gut 86 $.

Gold tendiert abwärts. Somit rutschte die Feinunze des Edelmetalls unter die Marke von 1800 $.

Bitcoin (Bitcoin 62'339.00 -1.07%) konsolidierte, hielt sich aber bei rund 62’000 $.