SMI schliesst klar fester

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist mit deutlich höheren Kursen in die neue Woche gestartet. Nach zwei Wochen mit Kursverlusten sei es an der Zeit für eine Erholung, sagte ein Händler. Allerdings bleibe abzuwarten, ob der Anstieg nachhaltig sei. Nach wie vor beschäftigten die grossen politischen Themen wie der US-chinesische Handelskonflikt, die Zwischenerleichterung über einen geordneten Brexit und der Streit zwischen der EU und Italien um den Haushalt des Landes die Anleger.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8931.37 0.97%) legte bei Eröffnung 0,5% zu und stieg im weiteren Handelsverlauf über die Marke von 8900 Punkten. Am Nachmittag schaltete der SMI zwischenzeitlich einen Gang zurück. Mit Eröffnung der Börse in New York weitete der Index seine Gewinne aber wieder aus. Bei Handelsschluss war das Plus deutlich. Am Freitag hatte der Leitindex zwar 0,7% höher geschlossen, aber dennoch im Vergleich zur Vorwoche einen Verlust verbucht.

Auch an Wallstreet erholte sich die Börse. Der Dow Jones (Dow Jones 24640.24 1.46%) kletterte bei Börsenschluss in Europa 1,4%. Der S&P 500 (SP500 2673.45 1.55%) legte ebenfalls 1,4% zu, während der Nasdaq Composite 1,7% avancierte.

Nur Nestlé machten nicht mit

Im SMI stiegen neunzehn der zwanzig Werte. Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (UBSG 13.795 2.26%) und Credit Suisse (CSGN 12.12 2.32%) legten klar zu und setzten zur Gegenbewegung nach der schwachen Vorwoche an. Mit Kursaufschlägen notierten auch die Zykliker wie die Titel des Bauchemiefirma Sika (SIKA 124.6 1.71%) und des Zementkonzerns LafargeHolcim (LHN 46.22 3.26%) im oberen Bereich des Blue-Chip-Tableaus.

Auch Swisscom (SCMN 473.8 2.47%) und Adecco (ADEN 48.95 1.98%) verzeichneten klare Avancen. Deutlich war auch der Kurszuwachs bei den Luxusgütertiteln Swatch Group (UHR 305.1 1.7%) und Richemont (CFR 66.44 1.71%).

Die Schwergewichte um Novartis (NOVN 88.5 0.59%), Roche (ROG 250.3 0.64%) legten weniger stark zu als der Gesamtmarkt und bremsten somit den Aufwärtsdrang des SMI. Der dritte SMI-Riese Nestlé (NESN 84.62 -0.02%) schloss unverändert.

Aryzta mit sattem Plus

Die Aktien von Panalpina (PWTN 142 6.61%) gewannen. Der Logistikkonzern Kühne + Nagel (KNIN 141.75 2.09%) schliesst Übernahmegespräche mit dem heimischen Rivalen Panalpina nicht aus. Kühne + Nagel sei «bereit, auch bei grösseren Akquisitionen aktiv zu werden, wenn sich bestimmte Konstellationen ergeben», sagte Konzernchef Detlef Trefzger im FuW-Interview. Panalpina hat sich jedoch gegen eine Übernahme durch einen Konkurrenten ausgesprochen. Panalpina wolle eigenständig bleiben, sagte ein Sprecher am Sonntag.

Im breiten Markt stachen Aryzta (ARYN 1.346 11.24%) mit einem klaren Plus hervor. Der Backwarenkonzern hatte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 zwar weniger verkauft als im Vorjahr. Organisch verzeichnete er aber ein kleines Plus und lag damit über den Konsenserwartungen.

Auch die Aktien von Logitech (LOGN 33.65 3.99%) avancierten. Der Technologiekonzern hatte Übernahmegespräche mit dem US-Kopfhörerproduzenten Plantronics beendet. Mit AMS (AMS 28.31 3.55%) zog ein weiterer zuletzt stark gebeutelter Technologiewert an.

Temenos (TEMN 125.2 2.29%) stiegen ebenfalls deutlich. Credit Suisse nahm die Bewertung für die Aktie des Genfer Bankensoftwareherstellers mit «Neutral» und einem Kursziel von 122 Fr. wieder auf.

Darüber hinaus fielen OC Oerlikon (OERL 11.8 5.64%) mit klaren Gewinnen auf.

Auf der Verliererseite waren erneut die Aktien des Vermögensverwalters GAM (GAM 5.51 -7%) zu finden.

Credit Suisse senkte das Kursziel für Komax (KOMN 255.2 -3.99%) auf 280 von 310 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral». Die Aktien des Maschinenbauunternehmens büssten ein.

Asien eher positiv

Die Börsen in Asien boten zu Wochenbeginn ein mehrheitlich positives Bild. Das, obwohl weiterhin der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie zuletzt auch fallende Ölpreise auf den internationalen Märkten lasteten. Diese Woche treffen sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping beim G-20-Gipfel in Buenos Aires, wovon eine Entspannung erhofft wird.

Derweil gab an der chinesischen Börse in Schanghai der Leitindex Shanghai Composite 0,3% nach. In Hongkong handelte der Hang Seng dagegen 1,4% im Plus. In Südkorea avancierte der Kospi ebenfalls 1,1%. In Japan legte der Nikkei 225 0,8% zu. Hier trieb vor allem der Entscheid für die Weltausstellung 2025 in Osaka von vergangener Woche den Markt.

Euro fester

Der Euro zeigte sich stabil bis fester. Die Gemeinschaftswährung zum Dollar kostete bei 1.1342 $. Zum Franken bewegte sich der Euro mit 1.1329 Fr. aufwärts. Der Dollar zeigte sich mit 0.9986 Fr. etwas fester zur Schweizer Valuta.

Ölpreis klar erholt

Der Ölpreis stoppte seine rasante Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst. Er konnte zu einer klaren Erholung ansetzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.114 3.59%) kostete bei Börsenschluss in Europa 61 $. Der Goldpreis notierte etwas fester bei 1224 $ pro Feinunze.