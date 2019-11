SMI eröffnet leicht höher

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelstag erwartet. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10483.76 0.14%)) startet mit Avancen und verbessert das am Vortag erreichte Allzeithoch. Am Nachmittag dürften die Anleger vor allem in Richtung USA schauen. Dort wird eine Reihe von Konjunkturdaten zum Verbrauchervertrauen und dem Immobilienmarkt veröffentlicht.

Zu den Gewinnern gehören Vifor. Das Gemeinschaftsunternehmen Vifor Fresenius (FRE 49.6 -0.22%) Medical Care (FME 66.9 -0.3%) Renal Pharma (VFMCRP) und der Partner ChemoCentryx haben am Dienstag positive Studiendaten veröffentlicht. So habe der Produktkandidat Avacopan in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gut abgeschnitten, teilte Vifor am Dienstag mit (lesen Sie hier mehr).

Bei Tecan (TECN 264.6 1.85%) nimmt UBS die Bewertung mit «Buy» und einem Kursziel von 286 Fr. wieder auf. Die Aktien profitieren.

Für Schlagzeilen sorgen auch Tamedia (TAMN 94.6 0.32%). Die Mediengruppe, zu der auch «Finanz und Wirtschaft» gehört, erhält einen neuen Namen. Per 1. Januar 2020 wird aus Tamedia die TX Group. Die neue Marke solle ein Netzwerk von Medien und Plattformen bilden, die «Information, Orientierung, Unterhaltung sowie Services anbieten», heisst es (lesen Sie hier mehr).

Dax im Plus

Auch der deutsche Leitindex Dax (DAX 13221.53 -0.19%) startet höher. Am Montag hat er 0,6% fester bei 13’246,45 Zählern geschlossen. Auf der Tagesordnung der Anleger stehen heute Dienstag Konjunkturdaten. So hat die GfK (DE0005875306EUR 47.19 -0.01%) ihren Konsumklimaindex für Deutschland für Dezember vorgelegt (lesen Sie hier mehr).

Impulsarmer Devisenmarkt

Am Devisenmarkt gibt es auch am Dienstag keine starken Impulse. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Vormittag mit 1,1012 Dollar etwa so viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Franken notiert der Euro derweil mit 1,0993 etwas höher. Entsprechend legte auch der Dollar zum Franken zu und kostet am Vormittag 0,9982 Franken.

Die Ölpreise haben sich im frühen Handel wenig bewegt. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63.78 0.47%) nur leicht weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 58.03 0.29%)) fällt ebenfalls geringfügig.