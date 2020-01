SMI kommt vom Tief zurück – Wallstreet klar im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Sorgen um die Folgen des Coronavirus in China haben auch den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart fest im Griff. Das Virus verbreitet sich immer schneller, sodass die Zahl der Todesfälle und auch der infizierten Personen stetig zunimmt. Die chinesische Regierung hat mehrere Millionenmetropolen unter Quarantäne gestellt und Reiseverbote ausgesprochen.

Europaweit gehen die Märkte auf Tauchgang. Hierzulande hat der Swiss Market Index SMI (SMI 10671.6 -1.64%) gleich zu Beginn bis zu 1,5% verloren und bewegt sich bis zum frühen Nachmittag auf dem tieferen Niveau mehr oder weniger seitwärts. Danach rutscht der Leitindex weiter ab. Nach der Eröffnung der US-Börsen kommt der SMI von seinem Tagestief bei 10’640 zurück. Erst in der vergangenen Woche hatte er bei 10’960 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt. Am Markt sind denn auch Stimmen zu hören, die die aktuellen Verluste als eine nötige Gegenreaktion auf die Rekordjagd der Märkte sehen – die menschlichen Tragödien ausgeblendet.

Deutliche Verluste fahren auch die Aktien an den US-Börsen ein. Die drei grossen Wallstreet-Indizes liegen klar im Minus. So verliert der Dow Jones (Dow Jones 28542.8 -1.54%) 1,4%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3243.55 -1.58%) büsst ebenfalls 1,4% ein. Noch deutlicher sind die Abgaben an der New Yorker Technologiebörse, wo der Nasdaq Composite 1,9% nachgibt. David Bahnsen, Chefinvestor bei The Bahnsen Group, schrieb an seine Kunden: «Der Dow hat unglaubliche 3000 Punkte in gerade einmal gut drei Monaten zugelegt – es braucht kaum eine Entschuldigung, um hier eine höhere Volatilität zu sehen.»

Nur Givaudan im Plus

Fast alle zwanzig SMI-Werte verlieren. Givaudan (GIVN 3153 -0.03%) stemmen sich als Einzige gegen den Abwärtstrend. Der Aromen- und Riechstoffkonzern hat am Freitag Zahlen veröffentlicht.

Besonders deutlich kommen einmal mehr die Uhrenhersteller Richemont (CFR 73.52 -2.91%) und Swatch Group (UHR 252 -3.08%) unter die Räder. Der Ausbruch des Virus hatte die Kurse bereits in der vergangenen Woche deutlich nach unten gedrückt.

Darüber hinaus verzeichnen Zykliker wie ABB (ABBN 22.67 -3.16%), LafargeHolcim (LHN 50.18 -3.39%) und Adecco (ADEN 58.9 -2.35%) sowie die Grossbanken UBS (UBSG 12.135 -2.1%) und Credit Suisse (CSGN 12.765 -3.3%) überdurchschnittliche Abgaben. Die beiden Bankaktien haben die vergangene Woche ebenfalls mit Verlusten beendet.

Derweil halten sich Nestlé (NESN 108 -0.83%) etwas besser als der Gesamtmarkt. Der Nahrungsmittelkonzern baut den Bereich therapeutische Produkte aus und übernimmt vom Pharmakonzern Allergan dessen Magen-Darm-Medikament Zenpep. Nur leichte Verluste verzeichnen Lonza (LONN 392.9 -0.56%) und Geberit (GEBN 517.4 -1.11%).

Die Genussscheine von Roche (ROG 317.9 -1.73%) erweisen sich ebenfalls als Belastung für den Gesamtmarkt. Nach enttäuschenden Studienergebnissen hatten sie sich bereits am Freitag mit Verlusten in das Wochenende verabschiedet.

Dufry unter Druck

Im SMIM (SMIM 2791.353 -2.24%) gibt es keine Gewinner. Die Titel aller mittelgrossen Unternehmen geben nach. Die Aktien von Dufry (DUFN 85.98 -3.93%) oder Flughafen Zürich (FHZN 168.3 -2.83%) werden auf den Markt geworfen. Sie gehören zu den Branchen, die am deutlichsten unter den Folgen der derzeitigen Epidemie leiden dürften, wie es in verschiedenen Studien heisst. Auch Jungfraubahnen (JFN 169.2 -3.97%) büssen wegen der chinesischen Touristen, die möglicherweise ausbleiben, an Terrain ein.

Die Aktien von Julius Bär (BAER 48.37 -3.57%) stehen überdurchschnittlich unter Druck. Ein Kommentar der italienischen Mediobanca setzt den Papieren der Zürcher Bank sichtlich zu und sorgt dafür, dass spekulativ aufgebaute Titelpositionen wieder auf den Markt geworfen werden.

Im breiten Markt geht es für die Papiere von Landis+Gyr (Landis+Gyr 89 -12.57%) markant abwärts; der Anbieter von Energiemanagementlösungen sieht für das Geschäftsjahr 2019/20 die Ergebnisse «am unteren Ende» der prognostizierten Spanne.

Auch im breiten Markt ist die Gewinnerliste recht übersichtlich. Hier stemmen sich etwa GAM (GAM 2.89 2.12%) gegen den Trend. UBS empfiehlt die Aktien neu zum Kauf.

Japan deutlich im Minus

Der Leitindex Nikkei 225 in Tokio verliert am Montag 2%, weil die Ausbreitung des Coronavirus die Investoren beschäftigt. Gefragt ist der japanische Yen als sicherer Hafen. Die Aktienbörsen in China und Hongkong sowie Südkorea sind aufgrund des chinesischen Neujahrs geschlossen. Die Börse in Shanghai verschiebt die Wiederaufnahme des Handels nach den Neujahrs-Feiertagen auf den 3. Februar. Zuvor hatte die Regierung das Neujahrsfest bis zum 2. Februar verlängert.

Euro unter 1.07 Fr.

Der Franken ist am Montag als sicherer Hafen gesucht. Der Euro rutscht zum Franken unter die Marke von 1.07. Aktuell liegt der Kurs bei 1.0677 Fr. Die europäische Gemeinschaftswährung wird zum Dollar bei 1.1020 $ gehandelt. Der Dollar notiert zum Franken unter 0.97 Fr. bei 0.9690 Fr.

Öl tiefer, Gold höher

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus in China drückt den Ölpreis zum Wochenauftakt weiter nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.55 -1.59%) kostet weniger als 59 $. Derweil legt die «Krisenwährung» Gold (Gold 1580.43 0.55%) zu. Mit einem Preis von 1586 $ je Feinunze ist Gold so teuer wie zuletzt während der USA-Iran-Krise vor drei Wochen.