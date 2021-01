Schweizer Börse fällt ins Minus

(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am frühen Mittwochnachmittag im Minus. Am Vormittag bewegte er sich lange um das Vortagesniveau. Dem Markt fehle es derzeit an Kraft, um stärker nach oben auszubrechen, sagen Händler. Die Euphorie über den Regierungswechsel in den USA und die damit in Verbindung stehenden Konjunkturhilfen sei wieder etwas abgeklungen. Zudem sorgten sich die Marktteilnehmer weiter wegen der Corona-Pandemie.

Den stärksten Abschlag verbuchen Lonza (LONN 576.00 -4%). Der Pharmazulieferer hat 2020 die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und erhöht auch die Dividende stärker als erwartet. Doch möglicherweise sei dies zu wenig, um weitere Kursavancen zu ermöglichen, sagt ein Händler. Daher komme es zu Gewinnmitnahmen nach dem Motto «Buchgewinne berauschen zwar, aber realisierte Gewinne beruhigen», sagt ein Händler.

UBS (UBSG 13.15 -0.64%) büssen einen Teil der am Vortag wegen des starken Jahresergebnis erzielten Kursgewinne ein. Die Bank hat mit den am Vortag angekündigten Aktienrückkäufen bereits begonnen und bis zur Berichtszeit 390’000 Aktien auf der 2. Handelslinie erworben. Die Anteile von Rivalin Credit Suisse (CSGN 11.81 -1.62%) ermässigen sich ebenfalls.

Die Aktien von Swatch Group (UHR 252.20 -1.29%) und Richemont (CFR 81.88 -2.2%) können derweil nicht vom guten Ergebnis von Rivale LVMH (MC 499.45 -1.83%) profitieren. Das Ergebnis von Swatch Group wird in den nächsten Tagen erwartet. Richemont hat in der vergangen Woche einen guten Quartalsbericht veröffentlicht.

Am breiten Markt fallen die Aktien von Comet (COTN 208.00 +1.46%), Ascom (ASCN 14.66 +3.82%) und Mikron (MIKN 6.22 +7.24%) mit starken Kursgewinnen auf. Die drei Unternehmen wüssten mit guten Nachrichten zu ihrem Geschäft zu gefallen, heisst es am Markt.

Dagegen verlieren Barry Callebaut (BARN 2'032.00 -1.17%). Der Schokoladehersteller hat im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Rückgang beim Umsatz und Verkaufsvolumen verzeichnet. Auch Rieter (RIEN 88.10 -6.38%) geben nach der Publikation erster Zahlen nach, können die Verluste aber deutlich eingrenzen.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax niedriger

Dax-Anleger haben sich vor dem Entscheid der US-Notenbank zurückgezogen. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch 0,3% auf 13.826 Punkte nach. «Im Moment lautet das Motto der Stunde Abwarten», sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Geldpolitisch seien von der Fed keine Änderungen zu erwarten. Im Fokus der Investoren stehen Börsianern zufolge vor allem Aussagen zu den Konjunkturaussichten.

Euro baut Kursverluste aus

Der Euro ist am Mittwoch gesunken. Bis zum frühen Nachmittag baut der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.21 -0.47%) die Kursverluste ein Stück weit aus und markiert auf 1,2116 $ ein Tagestief. Zuvor stand der Kurs am frühen Morgen zeitweise bei 1,2170 $.

Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.08 -0.23%) büsst ein wenig ein und kostet aktuell 1,0763 nach 1,0780 Fr. am Morgen. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.89 +0.26%) steht mit 0,8883 Fr. dagegen höher.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach Meldungen über einen Rückgang der US-Ölreserven gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.78 -0.5%) 56,30 US-Dollar. Das sind 39 Cent mehr als am Dienstag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 52.49 -0.19%)) stieg um 38 Cent auf 52,99 Dollar.