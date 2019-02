SMI leicht schwächer erwartet

(AWP/Reuters/JH) Die Schweizer Börse dürfte mit einem leichten Minus in den Handel starten. Der von der Privatbank Julius Bär (BAER 42.13 0.84%) ermittelte vorbörsliche Indexwert liegt knapp 0,2% im Minus, nachdem der breite SPI-Index am Vortag ein Allzeithoch erreicht hatte.

Im Fokus stehen eine Reihe von Jahresabschlüssen. Dazu gehören etwa der Industriekonzern Georg Fischer (FI-N 919 -1.5%), der Logistiker Kühne + Nagel (KNIN 139.45 1.05%), das Immobilienunternehmen Allreal (ALLN 162.3 -0.06%).

Ebenfalls für Schlagzeilen sorgt das Telecom-Unternehmen Sunrise (SRCG 81.4 0.31%). Eine Übernahme der UPC Schweiz wird immer wahrscheinlicher. Die Gespräche seien in einem «forgeschrittenen Stadium».

Mit einem deutlichen Minus dürften Kudelski (KUD 6.19 -0.32%) den Handel aufnehmen. Die Titel werden vorbörslich mit einem Abschlag von gut 2% gehandelt. Das Unternehmen hat mit seinem Ergebnis die Markterwartungen verfehlt.

Asien

Im Vorfeld des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi sind die asiatischen Märkte in guter Stimmung. In Tokio steigt der Nikkei rund 0,5% auf 21’557. Der Shanghai Composite avanciert 0,3% auf 2950, der Hang Seng in Hongkong kommt 0,4% auf 28’895 voran. Der Kospi in Seoul gewinnt 0,4% auf 2235.

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Vortagsgewinne angeknüpft und sind moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.07 -0.08%) 65,45 $. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag.

Die Unze Gold (Gold 1326.94 -0.15%) liegt mit 1327,7 $ auf Vortagesniveau.