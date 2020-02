Ausverkauf an der Schweizer Börse

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt geht der Ausverkauf am Donnerstag weiter. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10135.28 -3.59%) gibt bei Eröffnung um weitere 0,6% nach. Nur wenige Minuten später war das Minus bereits bei 1,8%. Am Vormittag dämmt der SMI seine Verluste teilweise ein. Gegen die Mittagszeit sind die Kurstafeln allerdings wieder tiefrot. Am Nachmittag rutscht der SMI gar nah an die Marke von 10’100 und damit auf den tiefsten Stand seit rund vier Monaten. Am Vortag war es am Nachmittag zu einer leichten Gegenbewegung nach der jüngsten Verlustserie gekommen.

Weltweit stürzten die Aktienmärkte ab. Markant sind auch die Einbussen in Frankfurt im Dax (DAX 12286.23 -3.83%) sowie im EuroStoxx 50. Auch die Kurse an der Wallstreet liegen tief im roten Bereich. Der Dow Jones (Dow Jones 26176.12 -2.9%) büsst 2,7% ein. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3026.53 -2.88%) rauscht 2,6% nach unten. Damit steuern sie auf die grössten Verluste seit etwa zwei Jahren zu. Noch massiver sind die Abgaben an der Technologiebörse, wo der Nasdaq Composite 3% tiefer handelt.

Die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus hat Investoren fest im Griff. «Die aktuellen Verluste sind keine Korrektur der jüngsten Rally, sondern spiegeln vielmehr die Angst vor den Auswirkungen des Virus auf die Unternehmensgewinne», kommentiert ein Händler. «Die jüngste Korrektur scheint drastisch. Zieht man aber in Betracht, dass die Aktienmärkte das Risiko des Coronavirus zuvor deutlich unterschätzt hatten und die Konsequenzen für die Weltwirtschaft ungewiss sind, kommen die Kursverluste nicht überraschend», fasst ein weiterer Experte das aktuelle Geschehen zusammen.

LafargeHolcim stemmen sich gegen den Trend

Bei den Blue Chips hat der Baustoffkonzern LafargeHolcim (LHN 45.46 -1.64%) Jahreszahlen vorgelegt. Die Aktien stemmen sich lange als Einzige im SMI gegen den Abwärtstrend. Wie der Konzern mitteilte, wurden 2019 die Wachstumsziele erreicht und der Gewinn deutlich gesteigert.

Es sind erneut die beiden Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 226.4 -3.7%) und Richemont (CFR 65.5 -4.82%), die besonders stark gebeutelt werden. In Genf ist wegen Risiken aufgrund des Coronavirus die Messe «Watches & Wonders» abgesagt worden. Sehr schwach präsentieren sich erneut auch die Bankaktien UBS (UBSG 10.95 -6.33%) und Credit Suisse (CSGN 11.285 -6.85%). Aber auch andere konjunktursensible Titel wie ABB (ABBN 21.33 -4.39%) und Adecco (ADEN 52.82 -3.93%) werden gemieden.

Verluste bei den Schwergewichten Nestlé (NESN 101.24 -3.3%), Roche (ROG 321.2 -3%) und Novartis (NOVN 84.53 -2.21%) ziehen den SMI zusätzlich nach unten.

Dividendensenkung belastet Kühne + Nagel

Zahlen hat am Morgen unter anderem Kühne + Nagel (KNIN 139.75 -6.49%) vorgelegt. Der Logistikdienstleister hat zwar erneut mehr Rohertrag und Reingewinn erzielt, die Erwartungen aber teilweise verfehlt. Es ist jedoch vor allem der um ein Drittel gekappte Dividendenvorschlag, der schlecht bei den Anlegern ankommt.

Wegen des Coronavirus hat der Softwarekonzern Microsoft eine Umsatzwarnung für seine Windows-Sparte «More Personal Computing» ausgegeben. Die Aussagen von Microsoft (MSFT 162.32 -4.61%) und eine mögliche Verzögerung beim neuen iPhone von Apple (AAPL 277.12 -5.31%) strahlen auf AMS (AMS 34.25 -7.88%), Logitech (LOGN 37.49 -3.62%) und Temenos (TEMN 144.2 -5.16%) ab.

Für Gesprächsstoff sorgen die Zahlen von Sunrise (SRCG 79.1 -3.54%). Der geplatzte UPC-Deal belastete die Zahlen des Telecomunternehmens. Zudem ändert Sunrise die Festnetzstrategie: Neu will der zweitgrösste Telecomkonzern der Schweiz auf den ultraschnellen Glasfasern kräftig Gas geben.

Zudem leiden VAT Group (VACN 135.25 -5.09%), U-Blox (UBXN 77 -6.38%) und Inficon (IFCN 707 -1.94%) unter dem eingetrübten Sentiment.

Darüber hinaus haben sich noch verschiedenen Unternehmen aus den hinteren Reihen zu Wort gemeldet.

Also (ALSN 166 2.09%) ziehen im schwachen Markt an. Der IT-Spezialist hat mit den Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen.

Gute Zahlen und ein Gewinnsprung von Swiss Prime Site (SPSN 120.6 -0.9%) sorgen für Avancen der Aktien des Immobilienkonzerns.

Kudelski (KUD 4.585 -5.07%) fallen mit einem Abschlag auf, nachdem der Technologiekonzern auch 2019 in den roten Zahlen geblieben ist.

Unbeeindruckt zeigen sich erneut Implenia (IMPN 50.05 3.62%). Die Valoren des Baukonzerns setzen ihren rasanten Anstieg der letzen beiden Tage fort.

Asien im Minus

Die Furcht vor einer weltweiten Coronaviruspandemie hat die Anleger in Asien erneut verunsichert. Die Kurse geben mehrheitlich nach. Der Nikkei 225 verliert rund 2%. Der breiter gefasste Topix büsst 2,4% ein. Der Shanghai Composite hält sich mit –0,1% stabil. In Hongkong verliert der Leitindex 0,6%. Der Kospi in Seoul gibt 1,1% nach.

Euro zieht zum Dollar an

Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA stützen den Kurs des Euros. Der Euro steigt am Donnerstag über 1.09 $. Nachdem die Gemeinschaftswährung bereits zur Wochenmitte für kurze Zeit die Marke übersprungen hatte, notiert sie derzeit bei 1.0972 $. Zum Franken hält sie sich bei Kursen von 1.0633 Fr. weiter oberhalb der 1.06er Marke. Der Dollar büsst zur Schweizer Währung klar ein und liegt bei 0.9690 Fr.

Ölpreis auf Talfahrt

Der Ölpreis setzt am Donnerstag seine Talfahrt der vergangenen Handelstage fort. Nach wie vor sorgt die Furcht vor wirtschaftlichen Folgen der Coronaviruskrise für Verkaufsdruck am Ölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 51.53 -2.88%) kostet gut 51 $. Derweil baut der Goldpreis seine Avancen der letzten Wochen aus. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1652 $.