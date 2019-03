SMI dreht ins Minus

(AWP/SPU/BB) Nach einem positiven Start, bei dem der Schweizer Aktienmarkt an seine Gewinne vom Vortag anknüpfte, drehte der SMI (SMI 9341.49 -0.51%) im Verlauf des Vormittags ins Minus. Von Händlerseite heisst es, die Unsicherheit der Investoren sei nach wie vor hoch. So hatte die Inversion der US-Zinskurve zusammen mit eher verhaltenen Konjunkturdaten die Wachstumsängste der Anleger zuletzt wieder befeuert. Zwar haben sich die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen etwas von ihrem 15-Monatstief erholt, die Rendite am kurzen Ende ist aber weiterhin höher. Eine Inversion der Zinskurve wird als Vorbote einer möglichen US-Rezession gesehen. Allerdings – und das ist derzeit der Halm, an dem sich Investoren festklammern – dauert es in der Regel eine ganze Weile, bis es dann tatsächlich zu einem solchen Abschwung kommt.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI verliert 0,5%. Unter den Blue Chips fällt vor allem der Pharmakonzern Novartis (NOVN 93.74 -0.61%) mit entgegengesetzten Nachrichten auf. So hat der Konzern einerseits in den USA die Zulassung für sein Mittel Mayzent zur Behandlung von Multipler Sklerose erhalten. Gleichzeitig wirft ein Bericht der Fernsehsendung «Rundschau» aber Fragen über die Praxis des Konzerns bei der Stimmrechts-Auszählung auf.

Als Hemmschuhe für den Gesamtmarkt erweisen sich derweil die anderen beiden Schwergewichte Nestlé (NESN 94.32 -0.92%) und Roche (ROG 271.45 -0.68%).

Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (UBSG 11.79 -0.25%) und Credit Suisse (CSGN 11.315 -0.04%) konnten ihre bei Handelsstart begonnene Gegenbewegung nicht fortsetzen, trotz der leichten Renditen-Erholung der zehnjährigen US-Treasuries Diese gilt als eine Richtschnur für Bankaktien.

Im SMIM (SMIM 2396.128 -0.01%) sorgen Ems-Chemie (EMSN 546.5 -3.7%) mit Verlusten für Aufsehen. Baader Helvea senkt das Rating für die Aktien auf «Sell» von «Hold» und reduziert das Kursziel auf 485 von 494 Fr.

Logitech (LOGN 37.62 1.13%) gehört zu den Titeln, die an ihre feste Vortagestendenz anknüpfen. Nachrichten gibt es zum Computerzubehörhersteller. Goldman Sachs (GS 190.69 1.16%) hat das Kursziel für Logitech angehoben. Der Experte begründet dies mit einer zunehmend positiveren Sicht auf die Bereiche Gaming und Video-Konferenzen.

Im breiten Markt stützt bei Barry Callebaut (BARN 1800 1.35%) eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung von Goldman Sachs zusammen mit einem erhöhten Kursziel.

Asien uneinheitlich

In Asien dreht am Mittwoch das Bild vom Vortag, japanische Indizes büssen ein, und chinesische gewinnen. Die Zentralbank von Neuseeland signalisierte, dass sie aus Sorge ums Wachstum wahrscheinlich ihre Zinsen senken werde, was die Währung des Landes stark unter Druck setzte. An der Börse in Tokio gab es Verluste für Auto- und Finanzwerte. In China kletterten die Kurse hingegen. Nach schwächeren konjunkturdaten setzten die Anleger auf weitere staatliche Unterstützung für die Wirtschaft.

In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 0,4%, und der breiter gefasste Topix verliert 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong steigt 0,7%, und Chinas Leitindex CSI 300 gewinnt im späten Handel 1,1%. Der südkoreanische Kospi gibt 0,1% nach, der australische S&P/ASX 200 rückt 0,1% vor.

Euro tiefer

Der Euro steigt gegenüber dem Dollar leicht. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.1283 $. Zum Franken wird der Euro unter der Marke von 1,12 Fr. gehandelt. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2017.

weiterhin knapp oberhalb der Marke von 1.12 gehandelt. Ein Euro kostet 1.1175 Fr. Der Dollar büsst gegenüber dem Franken leicht ein und kostet 0.9932 Fr.

Der Ölpreis ist leicht gefallen. Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent (Brent 67.73 -0.29%) notiert bei 67,81 $. Gold (Gold 1318.25 0.19%) ist gesteigen. Die Feinunze kostet 1318,5 $.