SMI schliesst über 9700 – Wallstreet fester

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Beginn einer datengeladenen Woche Gewinne eingefahren. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9911 1.56%) notierte bereits bei Eröffnung 1,4% höher. Damit arbeitete sich der Leitindex an die Marke von 9800 heran und setzte die Erholung der vergangenen Wochen fort. Am Nachmittag dämmte er seine Gewinne zwischenzeitlich ein und fiel wieder unter die Marke von 9700. Diese konnte sich der Leitindex aber bis Handelsschluss wieder erobern. Der SMI hat mittlerweile sechs Wochen hintereinander Gewinne erzielt. Die Aussicht auf ein schrittweises Ende des Lockdown in zahlreichen Ländern wie der Schweiz, Italien oder auch Spanien hebt derzeit zwar die Stimmung an den Märkten. Dennoch bleibe die Frage, wie stark die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie die einzelnen Länder treffen würden, betonten Händler.

In New York stiegen die Kurse mehrheitlich. Euphorie respektive Sorglosigkeit war an der Wallstreet aber nicht auszumachen. Der breit gefasste S&P 500 (SP500 2878.48 1.47%) legte bei Börsenschluss in Europa 1,3%. Der Dow (DOW 34.44 3.99%) Jones (Dow Jones 24133.78 1.51%) notierte 1,2% fester. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierte 1,3%.

Insgesamt steht den Investoren eine ereignisreiche Woche bevor. Neben einer Flut an Unternehmenszahlen werden auch wichtige Notenbanken wie das Fed und die EZB ihre aktuelle Politik erklären. Die Bank of Japan hat bereits am Montagmorgen den ersten Schritt gemacht und weitere Konjunkturmassnahmen angekündigt. Dies stärke die Hoffnung, dass die EZB an diesem Donnerstag ähnliche Schritte verkünde.

Starke Finanztitel

Die Aktien von UBS und Credit Suisse (Credit Suisse 8.606 6.25%) zogen überdurchschnittlich an. Gute Nachrichten aus der Branche sorgten für Rückenwind. Die Deutsche Bank hatte das erste Quartal überraschend mit einem Gewinn abgeschlossen – erwartet worden war dagegen ein Verlust.

Gewinne fuhren auch die Versicherertitel wie Zurich Insurance (ZURN 311.7 4.67%), Swiss Re (SREN 71.88 2.86%) oder Swiss Life (SLHN 349.5 3.19%) ein. Der erhöhte Risikoappetit zeigt sich auch in der Wahl der Aktien, die Investoren am Montag bevorzugten. So griffen sie beispielsweise bei Zyklikern wie ABB (ABBN 18.255 5.13%), Adecco (Adecco 40.82 2.77%) und auch LafargeHolcim (LHN 38.85 3.32%) beherzt zu.

Dass der Markt nicht noch höher schloss, lag vor allem an Nestlé (NESN 104.64 0.42%), die an diesem Tag mit einem Dividendenabschlag von 2.70 Fr. je Titel gehandelt wurden. Mit Novartis (NOVN 88.19 0.18%) zeigte sich auch eines der drei Schwergewichte klar besser als der Gesamtmarkt. Morgen legen die Basler Quartalszahlen vor.

Kühne + Nagel blieben zurück

Im SMIM (SMIM 2314.557 0.82%) fielen Dufry (DUFN 29.46 5.63%) mit grösseren Gewinnen auf. Beim Reisedetailhändler sorgten Nachrichten aus der Branche über Hilfspakete für Fluggesellschaften und eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung von Merrill Lynch für Gewinne.

Ebenfalls im Plus notierten die Tech-Werte wie AMS (AMS 10.35 0.24%), Temenos (TEMN 122.7 1.24%) oder Logitech (LOGN 46.06 -1.16%).

Ins Minus drehten Kühne + Nagel (KNIN 133.95 -1.83%), sie lagen bei Handelsschluss am Ende des SMIM. Der Logistikkonzern blickt wegen der Coronakrise auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Der Rohertrag und vor allem der Gewinn waren klar zurückgegangen. Die Erwartungen der Analysten hatte der Konzern zumindest erfüllt.

Am breiten Markt stach mit Leonteq (LEON 35.65 5.01%) ein Vertreter der Finanzbranche hervor. Der Finanzdienstleister hatte PostFinance als neuen Kunden für strukturierte Anlageprodukte gewonnen.

Ausserdem verzeichneten Santhera (SANN 9.63 1.9%) einen Kurssprung. Das Biopharmaunternehmen prüft einen Wirkstoff gegen Covid-19.

Derweil sackten Basilea (BSLN 49.28 0.94%) nach einer Abstufung durch Baader Helvea ab.

Gewinne in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich im heutigen Montagshandel meist grün. Die Kurse schlossen fester. In Tokio notierten der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix 2,7 und 1,8% über dem Schlussstand vom Freitag. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng eine Avance von 1,8%, und der Shanghai Composite erarbeitete sich ein Plus von 0,8%.

An der Börse in Tokio sollen über Erwarten gute Jahresabschlüsse – viele japanische Unternehmen beenden ihr Geschäftsjahr Ende März – eine freundlichere Stimmung geschaffen haben. Dazu hat die japanische Notenbank Bank of Japan am Mittag (erwartungsgemäss) bekanntgegeben, ihre Politik weiter zu lockern.

Euro etwas fester

Der Euro knüpfte am Montag an die Kurserholung vom Freitag an. Um 17.30 Uhr MESZ wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.0838 $ gehandelt und damit etwas höher. Damit stoppte sie ihre jüngsten Kursverluste vorerst, konnte aber zeitweise höhere Gewinne nicht halten. In der vergangenen Woche war sie noch um etwa 2 Cent gefallen und am Freitag zeitweise bis auf 1.0727 $ gesunken. Auch zum Franken stieg der Euro. Bei Handelsende in Zürich ging er zu 1.0570 Fr. um. Der Dollar legte derweil leicht zu, auf 0.9756 Fr.

Ölpreis wieder markant tiefer

Nach einer Stabilisierung zum Ende vergangener Woche gab der Ölpreis wieder nach. Der Preis für US-Öl fiel wegen knapper werdender Öllager unter die Marke von 13 $. Besonders im Fokus stand die Lage in Cushing im Bundesstaat Oklahoma, dem Hauptumschlagplatz für US-Erdöl. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 20.03 2.4%) verlor klar und kostete gut 19 $. Gold (Gold 1709.11 -0.3%) lag tiefer bei 1712 $ pro Feinunze.