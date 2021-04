Schweizer Börse zeigt sich verhalten

(AWP/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 11'100.59 -0.55%)) notiert am Dienstag etwas schwächer. Das Geschäft konzentriere sich auf die Aktien der Unternehmen, die mit Zahlen aufgewartet hätten, sagt ein Händler. Ansonsten sei der Markt eher von einer abwartenden Haltung geprägt. «Die Marktteilnehmer warten auf Impulse für die nächste Aufwärtsbewegung.» Doch diese seien wohl erst nach dem Zinsbeschluss der US-Notenbank Fed zu erwarten. Zudem beeinflusse auch die laufende Bilanzsaison die Kurse. So wurden die Zahlen von ABB (ABBN 30.26 +1.24%), Novartis (NOVN 79.92 -0.63%) und UBS (UBSG 13.74 -2.69%) unterschiedlich aufgenommen.

Der Fokus der Anleger richtet sich daher weiterhin auf die US-Geldpolitik. Das Fed wird die Ergebnisse der Beratungen am Mittwochabend veröffentlichen. Massgebliche Änderungen werden am Markt allerdings nicht erwartet. Trotz der anziehenden Wirtschaft haben Notenbankvertreter bisher keine Signale für eine Rückführung der geldpolitischen Unterstützung gegeben. Am Nachmittag wird in den USA zudem das Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Der private Konsum gilt als grösste Stütze der US-Wirtschaft.

Unter den Blue Chips fallen UBS auf. Die Grossbank hat zwar den Gewinn im ersten Quartal auf 1,8 Mrd. $ gesteigert. Aber auch die Schweizer Nummer Eins der Branche hat im Zusammenhang mit der Pleite des US-Hedgefunds Archegos «einen Schuh voll» herausgezogen. Konkret schmälert diese den Reingewinn der UBS um 434 Mio. $. Für den Gerichtsfall in Frankreich hat die Bank hingegen keine zusätzlichen Rückstellungen gebildet. Besser halten sich dafür Credit Suisse (CSGN 9.59 +2.17%).

ABB legen derweil kräftig zu, obwohl die Zahlen mehrheitlich bereits bekannt waren. Der Industriekonzern hatte die Kennzahlen zum ersten Quartal bereits vor knapp zwei Wochen publiziert und auch die Prognose für das Gesamtjahr 2021 erhöht. Unterstützung erhält der Titel laut Händlern von den Devestitions- und IPO-Fantasien. ABB kommt laut CEO Rosengren mit dem geplanten Verkauf verschiedener Divisionen voran.

Im breiten Markt tendieren Bucher (BUCN 483.80 -1.95%) schwächer. Der Industriekonzern hat im Startquartal deutlich mehr Aufträge hereingeholt und geht nun davon aus, dass sich die Wirtschaft weiter erholen wird.

Noch stärkere Einbussen verbuchen Kühne + Nagel (KNIN 273.90 -3.76%), wo die Gewinnmitnahmen anhielten, heisst es am Markt. Der Logistikkonzern hatte am Montag sehr gute Zahlen vorgelegt, was der Aktie zunächst noch Auftrieb verliehen hatte. Da nun am Markt die weiteren Aussichten nicht mehr ganz so gut eingeschätzt würden, sei es zu Abgaben gekommen.

Deutscher Leitindex niedriger

Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed wagen sich Dax-Anleger nicht aus der Deckung. Der Dax (DAX 15'249.76 -0.3%) notiert etwas schwächer. «Die Anlegerinnen und Anleger wissen im Moment einfach nicht, wie sie sich positionieren sollen», sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. «Die Berichtssaison ist bisher ohne grosse Aufreger verlaufen.» Auch die Konjunkturdaten seien zuletzt nicht erheblich von den Schätzungen abgewichen.

Bei den Einzelwerten schiessen die Aktien des Labor- und Biotechzulieferers Stratec nach oben. Das Unternehmen hatte am Vorabend nach vorläufigen Quartalszahlen seine Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben.

Eurokurs gibt etwas nach

Der Euro hat am Dienstag seinen jüngsten Aufwärtstrend unterbrochen. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.21 +0.02%) notiert etwas leichter. Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.10 -0.11%) ermässigt sich ein wenig. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.91 -0.14%) präsentiert sich etwas fester.

Insgesamt habe der Eurokurs in den letzten Wochen zwar seitwärts tendiert, weise nun aber wieder eine leichte Aufwärtstendenz auf, heisst es in einem aktuellen Devisen-Kommentar der Valiant (VATN 101.60 +0.59%) Bank. Entscheidend sei nun, ob er bereits jetzt den Widerstandsbereich bei 1.1065/1.1085 Fr. nach oben durchbreche oder nochmals abpralle. Im Falle eines Durchbruchs sei der Weg dann Richtung 1.1120/1.1155 Fr. frei, so die Experten weiter. Prallt er nochmals ab, könnte der Euro zunächst in Richtung 1.1020/1.1000 Fr. fallen.

Ölpreise leicht gestiegen

Die Ölpreise haben am Dienstag vor einem Ministertreffen des erweiterten Ölverbunds Opec+ etwas zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.08 +0.49%) 66,11 $. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 62.74 +1.06%)) stieg um 52 Cent auf 62,43 $.

Am Dienstag treffen sich ranghohe Minister des Ölverbunds Opec+, um über den künftigen Förderkurs zu beraten. Es handelt sich um das Komitee JMMC, das die Produktionsabsprachen in der Gruppe überprüfen soll. Das Komitee schlägt der kompletten Ministerrunde, die am Mittwoch zusammenkommt und Entscheidungen trifft, Optionen für die künftige Ölförderung vor.