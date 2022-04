SMI dreht ins Plus

(AWP/Reuters) Die Nerven der Anleger liegen auch weiterhin blank. Selbst wenn es am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte zu einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten komme, sollte dies nicht über die anhaltende Ausverkaufsstimmung hinwegtäuschen, sind sich Händler einig. Denn die Nachrichtenlage lädt alles andere als zu einer «Risk-On»-Einstellung ein. Vielmehr werde alles, was Risiko heisse, aus den Depots geworfen. Belastungsfaktoren sei die Mischung aus Ukraine-Krieg, Inflations-, Wachstums- und Zinssorgen.

Dabei bedinge der eine Faktor quasi den nächsten, so dass sich die Belastungen mehr oder weniger um sich selbst drehten und einander verstärkten. So hat Russland erstmals Ländern den Gashahn zugedreht. Zwar sei die Lage nicht gravierend, aber der Schritt werfe unweigerlich die Frage auf, ob nun auch bald die Gaslieferungen in andere Länder gestoppt werden. «Diese Entwicklung erinnert daran, dass der Markt in naher Zukunft von einer möglichen Eskalation des Krieges in der Ukraine bedroht ist, die wiederum Energiepreise in die Höhe treibt», heisst es in einem Kommentar. So steigen denn die Ölpreise auch wieder an, was wiederum einen Einfluss auf die Inflationssorgen hat. Diese befeuert die Zinspolitik der Notenbanken. Schnell steigende Zinsen schüren ihrerseits die Sorge, die wirtschaftliche Erholung könnte womöglich abgewürgt werden.

Der SMI (SMI 12'022.74 +0.75%) gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,50% auf 11’993,04 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,35% auf 1847,39 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'434.11 +0.70%) 0,45% auf 15’395,68 Punkte. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 20 Gewinner zehn Verlierer.

Aktuell ziehen vor allem jene Werte an, die in den letzten Tagen verstärkt unter Druck geraten sind. Dazu zählen etwa Kühne+Nagel, die am Vortag nach Zahlen klar abgegeben hatten, weil Analysten sich vorsichtig über die Zukunftsaussichten geäussert hatten.

Schwergewicht Roche zeigt ebenfalls eine Gegenbewegung zu den Abgaben seit der Zahlenvorlage am Montag. Ähnlich wie Konkurrent Novartis (NOVN 86.65 +0.49%) am Vortag hat bei Roche die Pharmasparte die durchschnittlichen Analystenerwartungen nicht ganz erfüllt.

Unter den grössten Gewinnern sind zudem noch die beiden Uhrenhersteller Richemont (CFR 111.35 +2.30%) und Swatch zu finden. Hier heisst es im Handel, dass bei ihnen eine gewisse Erleichterung wirke, dass Peking noch nicht wie Shanghai im kompletten Lockdown sei.

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan (GIVN 3'846.00 +1.53%) wiederum zieht im Kielwasser guter Zahlen von Konkurrent Symrise (SY1 111.55 +5.14%) ebenfalls überdurchschnittlich stark an.

Von den Technologiewerten können sich VAT, Logitech (LOGN 62.62 +0.35%) und AMS Osram (AMS 11.64 -0.21%) mit Kursgewinnen zwischen 0,5 und 0,1% etwas erholen. Temenos (TEMN 82.52 -1.29%) fallen dagegen nach den Quartalszahlen vom Vorabend zurück.

Das Hauptaugenmerk gilt an diesem Vormittag allerdings der Credit Suisse (CSGN 6.56 -0.55%), die weiterhin nicht aus den roten Zahlen kommt. Wie bereits vorab angekündigt, weist die Bank für das erste Quartal 2022 erneut einen deutlichen Verlust aus. Nun nehmen gleich mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung den Hut. Die Bank habe weiterhin mit Altlasten zu kämpfen, was gerade in dem aktuellen Umfeld eine zusätzliche Belastung darstelle, heisst es in einem Kommentar von RBC dazu.

Die übrigen Finanzvertreter wie UBS (UBSG 16.44 +1.14%), Swiss Re (SREN 79.88 -0.10%), Swiss Life (SLHN 573.60 +0.49%) und Zurich gewinnen etwas stärker hinzu.

Auf der Verliererliste haben sich die Papiere von Straumann (STMN 111.55 -2.06%) mit -1,7% einen Platz gesichert. Auch Holcim (HOLN 47.97 -0.93%), Swisscom (SCMN 559.80 -0.53%) und Lonza (LONN 573.80 -0.90%) fallen mit Abgaben von jeweils mehr als 1% überdurchschnittlich stark zurück.

Nach Zahlen gesucht sind derweil Clariant (CLN 16.89 +11.63%). Der Chemiekonzern kann zwar noch immer keinen geprüften Jahresabschluss 2021 vorlegen, da nach der Manipulations-Untersuchung Anpassungen der Zahlen für 2020 nötig sind. Es gebe allerdings keine Auswirkungen auf Umsätze oder liquide Mittel für die beiden Jahre, hiess es.

Noch deutlicher ziehen Kuros an, nach Aussagen zum Geschäftsverlauf. Auch Ems und Ypsomed (YPSN 139.60 +1.90%) sind nach Unternehmensnews gesucht. Dagegen brechen Molecular Partners (MOLN 8.35 -36.74%) um weitere 34% ein, nachdem Partner Novartis Hoffnungen auf eine baldige Zulassung des Corona-Kandidaten einen Dämpfer erteilt hat.

Euro zum US-Dollar auf Fünfjahrestief

Der Euro hat am Mittwoch seine jüngsten Kursverluste ausgeweitet und ist zum US-Dollar auf das niedrigste Niveau seit fünf Jahren gesunken. Die Gemeinschaftswährung fiel zwischenzeitlich unter 1,06 $ und erreichte bei 1,0586 $ den tiefsten Stand seit 2017. Zuletzt notierte der Euro bei 1,0603 $ und damit etwas niedriger als am Vorabend.

Zum Franken nähert sich der Euro bei einem Stand von 1,0226 auch wieder der 1,02er Marke an. Sein bisheriges Tagestief liegt aktuell bei 1,0217 Fr. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich mit 0,9645 hingegen kaum von der Stelle.

Kurzfristig dürfte die US-Notenbank Fed dem Dollar weiter Rückenwind verschaffen, obschon der Markt bereits umfangreiche Zinserhöhungen in den USA zur Bekämpfung der hohen Inflation erwarte, schreiben die Analysten der Landesbank BayernLB. Zudem könnte die Unsicherheit um verschärfte Russland-Sanktionen und ihre Auswirkungen auf Europas Konjunktur den Euro weiterhin belasten.

Von den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs dürfte Europa nach Meinung vieler Fachleute stärker betroffen sein als die Vereinigten Staaten. Insofern blicken die Anleger am Devisenmarkt aktuell auch auf den Gasstreit zwischen Russland und Europa. So stellt der russische Staatskonzern Gazprom (Gazprom - -) seine Lieferungen nach Polen und Bulgarien ein. Hintergrund ist der Konflikt über die Zahlungsmodalitäten. Kremlchef Wladimir Putin hatte im März gefordert, dass westliche Staaten mit Wirkung zum 1. April Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um Lieferungen zu bezahlen. Andernfalls würden sie für «unfreundliche» Länder eingestellt.

Indikatoren zur Verbraucherstimmung bewegen den Euro unterdessen kaum. Diese erreichte in Deutschland nach der zweiten Verschlechterung in Folge ein historisches Tief, wie Daten des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK zeigten. «Die Hoffnungen auf eine Erholung als Folge der Lockerungen pandemiebedingter Beschränkungen haben sich endgültig zerschlagen», sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Auch die Stimmung der französischen Verbraucher verschlechterte sich weiter. Für Belastung dürften derzeit vor allem der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation sorgen. Von den grossen Notenbanken will sich im Tagesverlauf EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind trotz der verschärften Lage am Erdgasmarkt am Mittwoch nur leicht gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 105,43 $. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 101.82 +3.16%)) stieg um 51 Cent auf 102,21 $.

Russland will seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einstellen. Obwohl ökonomische Verknüpfungen zum Ölmarkt bestehen, wirkte sich die Entscheidung am Erdölmarkt zunächst nicht besonders stark aus. Gas ist in einigen Bereichen durch Rohöl ersetzbar, aus technischen Gründen allerdings nur begrenzt. Hintergrund des Lieferstopps Russlands ist der Ukraine-Krieg, der zu scharfen Sanktionen überwiegend westlicher Länder geführt hat.

Der europäische Erdgaspreis TTF legte zu. Derzeit liegt er bei 106 Euro je MWh. Am Dienstag vor der russischen Entscheidung hatte er noch bei rund 90 Euro je Megawattstunde (MWh) gelegen. Weitaus gravierender wären die Auswirkungen, wenn auch die Lieferungen für grosse Länder wie Deutschland und Italien eingestellt sind. Polen hat sich hingegen schon seit längerer Zeit auf einen Ausstieg aus russischem Gas vorbereitet.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete unterdessen bereits am Dienstag ein Ölembargo gegen Russland als «handhabbar». Deutschland sei einer Unabhängigkeit von russischen Ölimporten «sehr, sehr nahe gekommen», sagte der Grünen-Politiker.

«Deutschland hat seine Importabhängigkeit von russischem Öl in den letzten Wochen offenbar deutlich gesenkt», kommentierte Carsten Fritsch, Devisenexperte bei der Commerzbank (CBK 5.97 +1.70%). «Damit könnte Deutschland auch seinen Widerstand gegen ein Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland aufgeben.»

Ein Grund, warum die Auswirkungen des russischen Schritts gegen Polen und Bulgarien auf dem Rohölmarkt zunächst begrenzt geblieben sind, dürfte in China liegen. Dort sorgen strenge Corona-Massnahmen der Regierung für erhebliche konjunkturelle Belastung. Unter der strikten Null-Covid-Politik dürfte auch die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel leiden. China ist einer der grössten Energieverbraucher der Welt.