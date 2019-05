Novartis an der Spitze des SMI

(AWP/GAH) Die Schweizer Börse startete fester in die Woche. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan sorgten für anziehende Kurse. Da in den USA und in London die Börsen wegen Feiertagen geschlossen bleiben, ist der Handel in ruhigen Bahnen abgelaufen.

Der SMI schloss 0,5% fester auf 9713 Punkten. Der Leitindex hat in der vergangenen Woche ein leichtes Plus von 0,1% verbucht. Alcon (ALC 58.15 -1.22%) und Swatch Group (UHR 265.8 -1.7%) verloren deutlich. Die Aktien des Luxusgüterherstellers wurden ex Dividende gehandelt. Richemont (CFR 74.9 0.81%) avancierten dagegen überdurchschnittlich.

Novartis nach Zulassung fester

Novartis (NOVN 88.52 1.46%) gewannen zwischenzeitlich gegen 2%. Der Pharmariese hat gleich zwei Zulassungen erhalten, darunter für seine Genersatztherapie Zolgensma in den USA. Mit einem Preis von mehr als 2,1 Mio. $ ist diese Therapie auch die teuerste in der US-Geschichte. Zudem hat Novartis eine Zulassung in den USA für das Medikament Piqray zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs erhalten. Piqray sei das erste Medikament, das spezifisch für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs des Typs HR+/HER2 mit der Mutation PIK3CA angewendet werden könne. Roche (ROG 271.95 0.28%) konnten ebenfalls zulegen.

Zu den Gewinnern gehörten die Banktitel Credit Suisse (CSGN 11.71 0.6%) sowie Swisscom (SCMN 488.2 0.56%). Auch Geberit (GEBN 448.5 0.4%) avancierten.

Unterdurchschnittlich performten im SMI (SMI 9712.96 0.48%) die zyklischen Valoren von LafargeHolcim (LHN 50.04 -0.36%), Sika (SIKA 152.35 0%) und Adecco (ADEN 55.96 -0.32%).

GAM erneut deutlich im Plus

Zu den Gewinnern bei den mittelgrossen Unternehmen gehörten zwischenzeitlich erneut GAM (GAM 4.69 0.34%), im späten Handel gaben sie den Gewinn aber preis. Das Vehikel des US-Investors George Soros hatte am Freitag eine Beteiligung von rund 3% am kriselnden Vermögensverwalter gemeldet.

Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 87.4 1.72%) konnte überdurchschnittlich zulegen. An der Spitze des SMIM (SMIM 2460.243 0.3%) standen ausserdem Georg Fischer (FI-N 864.5 1.53%) und Sunrise (SRCG 69.75 1.01%).

Dagegen verloren AMS (AMS 35.27 -1.7%) und Vifor Pharma (VIFN 139.5 -0.99%) ohne Neuigkeiten mehr als 1%.

Santhera und Medartis gewinnen

Am breiten Markt gewannen Santhera (SANN 15.66 2.35%) zwischenzeitlich 6%. Das Pharmaunternehmen hat einen Zulassungsantrag für seinen Wirkstoff Puldysa eingereicht. Medartis (MED 55.7 0.72%) schlossen etwas fester. Christoph Brönnimann tritt am 1. September die Nachfolge von Willi Miesch als CEO an.

Autoneum (AUTN 133.5 -1.69%), Tamedia (TAMN 106 -4.5%) und Poenina (PNHO 47.2 -0.84%) verloren deutlich.

Dax und Euro ziehen nach Wahlen an

Der deutsche Leitindex Dax (DAX 12071.18 0.5%) schloss ebenfalls fester. Darin spiegelt sich die Erleichterung der Anleger im Nachgang der Europawahl. Rechtspopulistische Parteien hätten nicht so stark abgeschnitten wie gedacht, sagten Börsianer.

Der Euro ist am Montag zunächst kaum durch den Ausgang der Europawahl bewegt worden. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro am Montag mit 1.1245 Fr./€ etwas höher als am Freitag. Auch der Dollar zieht mit einem Stand von 1.0031 Fr./$ gegenüber Freitag minim an.

Die Europawahl ist nach vorläufigen Ergebnissen in etwa wie erwartet ausgegangen. Die grossen Parteiblöcke im Europaparlament der Volksparteien haben Stimmen verloren, nationalistische und populistische Parteien haben zugelegt.

Ölpreis über 69 $

Der Ölpreis stieg. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 70.03 2.37%) kostete am Montagabend fast 70 $.

Gold stand wenig verändert. Eine Unze kostet weiterhin 1286 $.