SMI wieder leicht im Minus

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert am Mittwoch etwas tiefer Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9811.61 -0.2%) steht bei Eröffnung 0,2% höher. Früh dreht er ins Minus. Der Markt sei uneinheitlich, sagen Händler. «Nach dem guten Lauf der defensiven Werte wechseln die Anleger nun die Pferde und setzen stärker auf die Titel, die sich noch kaum vom Einbruch im März erholt haben», sagt ein Händler.

Nach wie vor sei die Stimmung am Markt gut. «Besser als bei den einzelnen Anlegern», erklärt ein Händler. Doch sei nun trotzdem wieder etwas mehr Vorsicht angebracht. Grund dafür ist nicht nur die Gefahr einer zweiten Welle der Covid-19-Erkrankungen, sondern auch neue kritische Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China. Hintergrund ist das Bestreben der Volksrepublik, die Sonderrechte Hongkongs durch ein Sicherheitsgesetz einzuschränken. Trump kündigte diesbezüglich Massnahmen gegen das Reich der Mitte an. Zur Zurückhaltung trage ausserdem auch der für den Abend erwartete Konjunkturbericht der US-Notenbank – das Beige Book – bei. Davon erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den Gang der weltgrössten Volkswirtschaft.

Finanztitel im Plus

Im SMI gewinnen vor allem die Finanzwerte. So legen die Banktitel UBS (UBSG 10.45 4.14%) und Credit Suisse (CSGN 8.914 5.67%) zu. Im Plus notieren auch die Versichererwerte um Zurich Insurance (ZURN 311.2 3.11%), Swiss Life (SLHN 352.9 3.04%) und Swiss Re (SREN 68.66 3.72%). In diesem Sektor ist es gestern zu grösseren Avancen gekommen.

Deutlich tiefer notieren die Aktien von Sika (SIKA 169 -4.98%). Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain will sein Aktienpaket von 10,75% am Chemiekonzern im Wert von rund 2,65 Mrd. Fr. vollständig verkaufen. Der Verkaufspreis solle 168 bis 170 Fr. betragen.

Erneut wird der Markt von den beiden Pharmariesen belastet, trotz positiver Nachrichten: Roche (ROG 333.95 -2.99%) hat mit ihrem Augenimplantatsystem in einer Phase-III-Studie die Ziele erreicht. Auch Novartis (NOVN 81.85 -0.52%) wartet mit guten Daten auf: Der Pharmakonzern sieht die Wirksamkeit von Kisqali bei Brustkrebs mit neuen Daten bestätigt.

Gesucht sind die Aktien der Zykliker wie die des Personalvermittlers Adecco (ADEN 46.83 3.61%), des Zementproduzenten LafargeHolcim (LHN 40.14 4.04%), des Automationskonzerns ABB (ABBN 19.18 1.19%) sowie der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 194.5 2.1%) und Richemont (CFR 56.54 2.28%).

Im SMIM (SMIM 2433.858 -0.21%) sind ebenfalls zyklische Werte gesucht. Dabei heben sich Industrieaktien wie Georg Fischer (FI-N 796.5 3.64%), OC Oerlikon (OERL 8.01 3.82%) oder Clariant (CLN 18.1 2.69%) hervor.

Schwächer sind Valoren aus dem Gesundheitssektor aufgelegt, was sich an Kursverlusten bei Straumann (STMN 752 -2.24%), Sonova (SOON 201.9 -2.79%) und Vifor Pharma (VIFN 146.1 -2.83%) ablesen lässt.

Uneinheitlich tendieren Tech-Werte. Während AMS (AMS 15.215 4.36%) erneut steigen, handeln Temenos (TEMN 145.2 -1.86%) und Logitech (LOGN 53.6 -3.35%) schwächer.

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Reisebeschränkungen verhilft den Aktien von Dufry (DUFN 31.19 5.41%) zu höheren Kursen. Auch die Anteile von Orascom (ODHN 9.6 6.67%) und den Jungfraubahnen (JFN 132.4 1.85%) profitieren von der Hoffnung auf eine Belebung des Tourismus.

Stadler Rail (SRAIL 39.58 0.2%) drehen nach einer Aktienplatzierung ins Plus. Die RAG-Stiftung halbiert die Beteiligung an dem Eisenbahnhersteller von 10 auf noch 4,5%. Der Verkaufspreis beträgt 38.10 Fr. je Titel.

Die Aktien von Ypsomed (YPSN 136.4 -2.29%) notieren leichter. Die Medizintechnikfirma hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 zwar weniger Umsatz erzielt und deutlich weniger verdient. Um Sonderfaktoren bereinigt wäre sie allerdings um 12% gewachsen.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte finden am Mittwoch keine einheitliche Richtung. Die Börsenstimmung wurde von Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China gedrückt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt Washington Sanktionen gegen die Volksrepublik wegen des Vorgehens gegen die Proteste in Hongkong. Der japanische Nikkei 225 gewinnt 0,7%, der breiter gefasste Topix steigt um 0,8%. Der Hang Seng in Hongkong gibt 0,6% ab, Chinas Leitindex CSI 300 verliert 0,4%. Der südkoreanische Kospi rückt 0,1% vor, und der australische S&P/ASX 200 liegt 0,2% im Plus.

Franken schwächer

Der Franken büsst am Mittwoch ein. Entsprechend kostet der Euro aktuell 1.0650 Fr., während der Dollar wieder an der Marke von 0.97 Fr. notiert. Aktuell liegt der Dollar zum Franken bei 0.9697 Fr. Der Euro handelt zum Dollar nach den gestrigen Avancen wenig verändert bei 1.0981 $.

Ölpreis im Minus

Der Ölpreis gibt am Mittwoch leicht nach. Händler nennen die politischen Spannungen zwischen den USA und China als Belastungsgrund. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 35.42 -1.5%) knapp 36 $. Gold (Gold 1699.71 -0.66%) hält sich über der Marke von 1707 $ und liegt bei 1708 $ pro Feinunze.