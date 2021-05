SMI notiert wenig verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt legt nach den jüngsten Rekorden am Donnerstag eine kleine Pause ein. Immerhin hat der Leitindex SMI (SMI 11'362.95 +0.13%) an den vorangegangenen beiden Handelstagen jeweils Rekordmarken gesetzt. Am Vortag ist der Leitindex im Handelsverlauf bis auf einen Rekordstand von 11’382 Punkten geklettert. Aktuell fehlten ein wenig die Impulse, auch wenn die Stimmung an sich gut bleibe. Hierzulande dürften Investoren zudem die jüngste Rekordjagd noch verdauen müssen, heisst es im Handel.

Darüber hinaus müssten Marktteilnehmer die beginnende Tapering-Diskussion in den USA verarbeiten. Immerhin fingen die US-Notenbank-Mitglieder langsam an, sich Gedanken über die Inflationsentwicklung in den USA zu machen. Vor diesem Hintergrund dürften denn auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den USA genau beäugt werden. Mit ihrer Veröffentlichung dürfte dann auch etwas mehr Schwung in den Handel kommen. Aber auch der Abbruch der Verhandlungen der Schweiz über ein Rahmenabkommen mit der EU dürfte zumindest ein Gesprächsthema bleiben, auch wenn sich die Kurse am gestrigen Mittwoch kaum beeindruckt zeigten.

Die Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (SGSN 2'823.00 +1.07%) legen zu zu. Der Inspektionsspezialist hat seinen Ausblick für die kommenden Jahre präsentiert. Das Unternehmen will im Zeitraum bis 2023 mit hohen Wachstumsraten glänzen. In einem ersten Kommentar gehen die Experten von Jefferies mit von steigenden Konsensschätzungen aus.

Credit Suisse (CSGN 9.69 +0.92%) steigen. Hier verweisen Händler auf eine Studie von Barclays (BARC 180.64 +0.9%), in der die Experten über eine mögliche Abspaltung des Sorgenkinds Asset Management spekuliert wird. Laut Berechnungen des Analysten liesse sich dadurch eine Verbesserung der Kernkapitalquote um 100 bis 200 Basispunkte erzielen. UBS (UBSG 14.35 +0.99%) notieren ebenfalls fester.

Dem stehen Abgaben beim Schwergewicht Nestlé (NESN 111.16 -0.55%) und Novartis (NOVN 80.13 +0.18%) gegenüber. Auch die beiden Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 315.10 -0.88%) und Richemont (CFR 105.70 +0.05%) fallen zurück, nachdem sie zuletzt einen guten Lauf hatten. Wie die aktuellen Daten zeigen, sind die Ausfuhren von Schweizer Uhren im April im Vergleich zum Vorjahr wie erwartet in die Höhe geschnellt.

Dufry (DUFN 55.26 -1.64%) geben trotz grundsätzlich positiver Nachrichten nach. Das Unternehmen hat sich eine Konzession für den Betrieb des Duty-Free-Shops am Felix Eboué International Airport in Cayenne gesichert.

Für Aufsehen sorgt der Industriekonzern Sulzer (SUN 115.30 +7.06%). Er bringt seine Sparte Applicator Systems (APS) als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Der Spin-off erfolgt über einen Aktiensplit – für jeden Sulzer-Anteil erhält der Aktionär eine APS-Aktie.

Starke Avancen verzeichnen die Aktien des Börsenneulings Montana Aerospace (AERO 33.50 +8.94%) (zur aktuellen FuW-Analyse).

Asiens Börse korrigieren

In Tokio fällt der Nikkei 225 am Donnerstag um 0,5%, der breiter gefasste Topix um 0,4%. Der Hongkonger Hang Seng notiert 0,3% tiefer, und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 nach frühen Kursgewinnen auf dem Vortagesschluss. Der koreanische Kospi holt seine frühen Verluste auf und handelt nur noch 0,1% tiefer.

Dollar weiter unter 90 Rappen

Der Euro verharrt am Donnerstag nach seinen Vortagesverlusten bisher knapp unter 1.22 $. Aktuell kostet Gemeinschaftswährung 1.2190 $ und damit etwa so viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1.0937 Fr. nur wenig tiefer als am Vorabend. Ein Dollar kostet wenig verändert 0.8972 Fr.

Gold über 1900 $

Gold (Gold 1'896.16 -0.03%) festigt sich dank leichter Avancen über 1900 $. Die Feinunze liegt momentan knapp über dieser Marke bei 1903 $. Der Ölpreis sinkt. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.24 -0.76%) rund 68.50 $.