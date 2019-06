Schweizer Börse tendiert fester

(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. Allerdings halten sich die Ausschläge eher in Grenzen. Dies dürfte an dem G-20-Gipfel liegen, der am morgigen Freitag im japanischen Osaka beginnt. Bei dem diesjährigen Treffen der wichtigsten Wirtschaftsnationen spielt der US-chinesische Handelsstreit eine zentrale Rolle.

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9846.22 0.08%)) hat seine Gewinne nach einem eher unentschiedenen Start im weiteren Verlauf etwas ausgebaut und verteidigt sie nun – allerdings bei unterdurchschnittlichen Volumen.

Die mögliche Waffenruhe im Handelsstreit wirkt sich laut Händlern vor allem auf Zykliker positiv aus. So führen denn auch Branchenvertreter wie AMS (AMS 34.93 5.72%), Swatch Group (UHR 279.5 2.27%) und LafargeHolcim (LHN 48.12 0.56%) die Gewinnerliste an.

Die Aktien von Credit Suisse (CSGN 11.75 2.17%), UBS (UBSG 11.565 1.23%) und Julius Bär (BAER 42.78 0.66%) setzen derweil ihre Erholung vom Vortag fort. Die Banktitel haben unter der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA und Europa gelitten. In den USA hat Fed-Chef Jerome Powell diesen Fantasien zuletzt nun wieder etwas Wind aus den Segeln genommen.

Swiss Re im Fokus

Am Morgen hat Swiss Re (SREN 98.36 -0.73%) Details zum geplanten Börsengang der Tochter ReAssure präsentiert. So sollen die Aktien zwischen 280 und 330 Pence kosten. Zum angepeilten Preis sei ReAssure 2,8 bis 3,3 Mrd. £ wert. Nach der Transaktion soll der Streubesitz 26% betragen. Swiss Re will im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zudem bis zu 15% der Aktien zur Verfügung stellen (lesen Sie hier mehr). Im Handel verweisen Teilnehmer einerseits darauf, dass defensive Werte erneut eher gemieden werden, wie die Kursverluste bei Valoren wie Givaudan (GIVN 2720 -2.61%) und Roche (ROG 273.05 -0.53%) zeigen. Zudem gebe es eine gewisse Sorge am Markt, dass Swiss Re sich möglicherweise zu viel Zeit gelassen habe und sich das günstige Fenster für einen IPO angesichts der wachsenden Konjunktursorgen schon schliessen könnte.

Unter den mittelgrossen Werten verlieren Valora (VALN 250 -1.77%) überdurchschnittlich. Beim Kioskbetreiber senkt Baader Helvea nach der gestrigen Gewinnwarnung das Rating von «Hold» auf «Sell» und reduziert das Kursziel von 266 auf 242 Fr. Mit neuen Mittelfristzielen sorgt Valora zwar für mehr Visibilität. Die tieferen Gewinnprognosen für 2019 und 2020 setzen die Aktien aber unter Druck (lesen Sie hier mehr).

Heftige Einbussen erleiden auch Kuros Biosciences (KURN 1.75 -13.79%). Das Biotech-Unternehmen will es nur einen Monat nach der Ablehnung der Vorschläge zur Erhöhung des Kapitals nochmals damit probieren.

Für die Aktien der Aussenwerbevermarkterin APG SGA (APGN 264 6.24%) geht es dagegen aufwärts, nachdem bekannt wurde, dass sie ab kommendem Jahr die exklusive Vermarktungspartnerin des Flughafens Zürich ist (lesen Sie hier mehr).

Ebenfalls zulegen können Carlo Gavazzi (GAV 270 5.88%). Die Elektrotechnikgruppe hat im Geschäftsjahr 2018/19 Umsatz und Gewinn gesteigert. Auch gelang es, etwas mehr Aufträge an Land zu ziehen. Künftig soll noch mehr investiert werden (lesen Sie hier mehr).

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

In Deutschland notiert der Leitindex Dax (DAX 12253.78 0.07%) am Donnerstagmittag etwas höher. An der Spitze stehen Bayer (BAYN 60.07 7.29%). Die Hoffnung der Anleger auf eine raschere Beilegung der Glyphosat-Streitigkeiten beschert Bayer den grössten Kurssprung seit einem halben Jahr. Zudem hat der US-Hedge-Fund Elliott seine Beteiligung am Unternehmen offengelegt (lesen Sie hier mehr).

Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise für ein Barrel der Nordseesorte Brent (Brent 65.8 -1.05%) sowie der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 58.82 -0.63%)) fallen etwas. Am Mittwoch sind sie noch deutlich gestiegen, nachdem die US-Regierung einen kräftigen Rückgang der landesweiten Erdölvorräte gemeldet hatte.

Bei den Devisenkursen gibt der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.13722 -0.01%) am Vormittag etwas nach. Leicht stärker präsentieren sich der Euro in Franken (EURCHF 1.11193 0.01%) sowie der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.97775 0.02%). Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Markt für Bewegung sorgen könnten.