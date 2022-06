SMI weiter im Aufwind

(AWP/Reuters) Die Hausse vom Freitag, die den SMI (SMI 10'864.03 +0.38%) um 370 Punkte in die Höhe gehievt hatte, geht somit in etwas gemächlicherem Tempo weiter. Im Markt ist vor allem von anhaltenden Schnäppchenkäufen nach dem Ausverkauf der letzten Woche die Rede. Gesucht sind entsprechend vor allem Zykliker, Technologieaktien und Finanztitel, während die defensiven Titelkategorien zumeist etwas mehr Mühe haben. Laut Händlern und Marktstrategen könnte der jüngste Aufwärtstrend durchaus noch etwas anhalten.

Begründet wird dies vor allem mit wieder etwas abflauenden Zinssorgen. «Zwar bleibt die US-Notenbank auf dem geldpolitischen Bremspedal. Die Investoren trauen ihr aber zu, dass sie die entsprechenden Spuren in der Wirtschaft genau beobachten und gegebenenfalls nachjustieren wird», sagte ein Händler. Dazu könnte ein weiterer Effekt kommen – und zwar die vierteljährliche Neugewichtung der Portfolios. Der starke Rückgang der Aktienkurse in den letzten Woche habe nämlich zu einer relativen Untergewichtung von Aktien in den Portfolios geführt, heisst es. Nun müssten Investoren, die ihren Aktien stabil halten wollten, Aktien zukaufen.

Der SMI gewinnt um 11 Uhr 0,48% hinzu auf 10’874,94 Punkte. Zwischendurch hatte er gar die Marke von 10’900 Punkten überschritten mit einem Tageshoch bei 10’921 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,40% auf 1671,98 und der breite SPI (SXGE 13'986.95 +0.29%) um 0,48% auf 14’012,27 Zähler. Von den 30 SLI-Werten stehen 23 im Plus und sieben im Minus.

Zu den grössten Gewinnern bei den Blue Chips gehören im frühen Handel vor allem Zykliker wie Schindler (SCHP 174.35 +1.34%) PS, ABB (ABBN 25.88 +1.65%) oder Richemont (CFR 102.70 +0.54%) sowie Technologietitel wie Temenos (TEMN 86.14 +1.53%), VAT Group (VACN 246.20 +1.23%) und AMS Osram (AMS 9.49 +1.71%). Viele dieser Titel waren in den letzten Wochen wegen zunehmenden Rezessionsbefürchtungen stark unter Druck gekommen und haben laut Händlern damit ein entsprechend hohes Erholungspotential.

Einigermassen gut nachgefragt sind auch die Bankentitel Julius Bär (BAER 45.77 +1.13%), UBS (UBSG 16.24 +1.50%) oder Credit Suisse (CSGN 5.76 +0.63%). Die Führung der UBS hat sich laut einem Medienbericht in den vergangenen Monaten mit einer Reihe von einflussreichen US-Fondsmanagern getroffen und wollte diese dazu bewegen, ihre Anteile an der Bank zu erhöhen. Der Verwaltungsrat sei nämlich frustriert, dass die UBS mit einem Abschlag gegenüber den Wall-Street-Banken gehandelt werde, hiess es.

Am Schluss der Tabelle sind Holcim (HOLN 43.09 -1.44%) zu finden. Sie hatten sich am bereits Freitag klar unterdurchschnittlich entwickelt und werden am Montag von einer Rückstufung durch die UBS auf «Neutral» belastet. Es sei gut möglich, dass die Studie bereits am Freitag bei den grössten UBS-Kunden gewesen sei und damit bereits vor dem Wochenende Abgaben ausgelöst habe, hiess es im Handel.

Im hinteren Bereich des Feldes tummeln sich ausserdem die eher defensiven Sonova (SOON 305.90 -1.00%), Zurich Insurance (ZURN 415.50 -0.60%) oder Swisscom (SCMN 518.20 -0.80%).

Bei den SMI-Schwergewichten sind Novartis (NOVN 81.58 +1.22%) deutlich gesucht, während die beiden anderen – Roche GS (ROG 320.60 +0.56%) und Nestlé – etwas mehr Mühe haben. Novartis hatte am Morgen Meldungen zu zwei Medikamenten veröffentlicht: So ist gemäss neuen Daten die MS-Therapie Kesimpta auch langfristig wirksam, zudem gab es eine erweiterte Zulassung für Cosentyx in der EU zur Behandlung von arthritische Erkrankungen im Kindesalter.

Im breiten Markt sind u.a. Basilea (BSLN 38.45 +2.40%) gesucht – dies nach einer Meldung, dass das Biotechunternehmen beim dem geplanten Ausstieg aus der Krebsforschung vorankommt. Klar höher notieren auch Clariant nach positiv gestimmten Aussagen des Konzernchefs am Wochenende in der Finanzpresse. DKSH hat derweil eine Übernahme verkündet, welche die Sparte Performance Materials stärken soll.

Am Schluss der Tabelle sind mit Achiko (ACHI 0.0410 -30.27%), Leclanché (LECN 0.5510 -4.51%) und Addex (ADXN 0.1900 -3.55%) alles Titel von Firmen zu finden, die mit Finanzierungsproblemen kämpfen.

Euro zum Dollar fast unverändert – Franken etwas schwächer

Der Kurs des Euro hat sich am Montag zum US-Dollar per Saldo kaum bewegt. Am frühen Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0571 $ gehandelt nach 1,0568 am Morgen.

Der Franken geriet derweil gegenüber beiden Hauptwährungen etwas unter Druck. Das EUR/CHF-Paar notierte zur Berichtszeit bei 1,0143 nach 1,0115 am Morgen, am Freitag war es über weite Strecken gar zu weniger als 1,01 gehandelt worden. Zum US-Dollar hat der Franken ebenfalls leicht eingebüsst auf zuletzt 0,9594 nach 0,9571 Fr.

Dass die SNB (SNBN 6'420.00 -2.43%) in der letzten Woche zur Stärkung des Frankens beigetragen hat, ist nicht auszuschliessen: So sind etwa die Sichtguthaben in der letzten Woche um hohe 3,4 Mrd. Fr. gesunken. Analysten erklärten sich den Rückgang allerdings eher mit einer gesunkenen Nachfrage nach Liquidität. CS-Analyst Maxime Botteron verweist dabei auf die Senkung des SNB-Freibetrags per 1. Juli. Deswegen gebe es vermutlich weniger Banken, die vom Negativzins vollständig befreit seien und die bis jetzt einen Anreiz gehabt hätten, Gelder aufzunehmen.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht. In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Güter veröffentlicht. Die US-Wirtschaft wird durch anhaltende Lieferkettenprobleme sowie hohe Energie- und Rohstoffpreise belastet. Die US-Konjunktur dürfte ausserdem zunehmend durch steigende Leitzinsen unter Druck geraten.

Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann sieht jedoch in der fortbestehenden Erdgas-Knappheit ein Belastungsfaktor für den Euro. «Damit bleibt unter Marktteilnehmern das Risiko relevant, dass grosse Teile der EU in eine durch Energieengpässe verursachte Rezession rutschen könnten», so Leuchtmann. Es gebe zwar Versuche, russisches Pipeline-Gas zu substituieren. Deren Erfolgsaussicht seien nicht mit hinreichender Sicherheit prognostizierbar.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch leicht im Minus gestanden hatten, drehten sie im Vormittagshandel in die Gewinnzone und legten etwas zu. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,53 $. Das waren 41 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um neun Cent auf 107,71 $.

Die Ölpreise hielten sich zu Beginn der Woche in einer engen Handelsspanne. Damit hat sich der deutliche Preisanstieg vom Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Ende der vergangenen Woche hatten Meldungen über Produktionsausfälle im nordafrikanischen Förderland Libyen den Preis für Brent-Öl noch rund 3 $ je Barrel steigen lassen.

Im Tagesverlauf werden die Anleger am Ölmarkt die weitere Entwicklung auf dem G7-Gipfeltreffen im Blick haben. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 7.46 +1.86%) verwies auf den Plan der sieben grössten westlichen Industriestaaten, eine Preisobergrenze für russisches Öl zu beschliessen. Allerdings machte Fritsch auch deutlich, dass die G7-Staaten kaum mehr Öl aus Russland kaufen und die Importe bis zum Jahresende komplett einstellen wollen.

In den vergangenen Wochen waren die Ölpreise tendenziell gefallen. Die Notierungen steuern daher im Juni auf den ersten Rückgang auf Monatssicht seit November zu. Mittlerweile überwiegt am Markt die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft. Zuvor hatten unter anderem die Folgen des Kriegs in der Ukraine die Ölpreise über mehrere Monate stark steigen lassen.

USA: Hoffnungsvolles Ende der Handelswoche

Die US-Märkte haben am Freitag fest geschlossen. Es keimte Hoffnung auf, die US-Notenbank Fed könnte bei den Zinserhöhungen das Tempo weniger hoch halten als bisher gedacht. Dies als Reaktion auf eine drohende Rezession und sinkende Inflationserwartungen. Allerdings gehen viele Marktteilnehmer davon aus, dass es sich bei den Kursgewinnen nur um eine kurzfristige Bewegung handelt, und sehen einen längeren Abwärtstrend.

Der Dow Jones Industrial gewann am Freitag 2,7% auf 31’501 und lag auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen. Im gesamten Wochenverlauf ergab sich sogar ein Plus von mehr als 5%. Der S&P 500 legte 3,1% auf 3912 zu, und der Nasdaq 100 stieg 3,5% auf 12’106.

Technologiewerte waren besonders gefragt, Gewinner im Dow Jones waren die Valoren des Softwarekonzerns Salesforce (+7,4%). Ohne spezielle Nachrichten erholten sie sich von den deutlichen Verlusten der Vorwoche.

Die Papiere von US-Banken waren ebenfalls gesucht. Sie profitierten davon, dass der Bankenstresstest des Fed positive Ergebnisse hervorbrachte. Morgan Stanley (+5,2%), Goldman Sachs (+5,8%) und Wells Fargo (+7,5%) legten zu.

Der Logistiker FedEx (+7,1%) hellte die Stimmung auf mit einem zuversichtlichen Ausblick. Trotz der Probleme in den Lieferketten und höherer Kosten erzielte er im letzten Quartal mehr Umsatz und einen höheren Betriebsgewinn, blieb damit aber leicht hinter den Erwartungen zurück.

Die Aktien von Boeing stiegen 5,6%. Im Tourismussektor gewannen Dienstleister wie Airbnb deutlich an Wert, und Titel von Kreuzfahrtanbietern wie Royal Caribbean (RCL 41.76 +15.77%) haussierten. Ebenso gewannen die Valoren von Airlines. Hier könnten Hoffnungen auf tiefere Mineralölsteuern geholfen haben.

Freundlicher Start in Asien

In Asien starten die Aktienmärkte freundlich in die Woche, dank des Rückenwinds aus den USA, wo die Märkte am Freitag fest notierten.

Der Nikkei 225 handelt 1,5% im Plus, der Hang Seng in Hongkong legt 3,1% zu. Der Shanghai Composite gewinnt 0,44%. Der Kospi avanciert 2,14%.

Die Futures auf die westlichen Indizes tendieren seitwärts und zeigen nach der Aufwärtsbewegung während des Wochenendes nur marginale Bewegungen. Die Kontrakte auf den S&P 500 zeigen ein Plus von 0,2% auf 3927.

Der Preis für die Feinunze Gold reagiert bisher kaum auf die Meldungen vom Wochenende, wonach die G7-Staaten neue Importe von russischem Gold unterbinden wollen.