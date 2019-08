SMI schliesst leicht im Plus

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit kräftiger Unterstützung des Schwergewichts Novartis (NOVN 88.21 2.14%) etwas an Momentum gewonnen. Nachdem sich der Leitindex SMI (SMI 9786.08 0.72%) in der ersten Handelshälfte über weite Strecken kaum vom Fleck bewegt hatte, rückte er am Nachmittag auf die Marke von 9’800 Punkte zu, die er Ende letzter Woche preisgeben musste.

Damals hatte der Handelsstreit zwischen den USA und China eine neue Eskalationsstufe erreicht, nachdem China Vergeltungszölle auf US-Waren beschlossen und für grossen Unmut im Weissen Haus gesorgt hatte. Zuletzt waren von US-Präsident Donald Trump wieder versöhnlichere Töne zu hören. Die Anleger fürchteten sich dennoch vor weiteren Provokationen im Zollstreit und wagten sich daher nur zaghaft aus der Deckung, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss bei 9’786 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückte auf 1’481 Zähler vor und der breite Swiss Performance Index (SPI (SXGE 11917.73 0.75%)) auf 11’917 Punkte.

Aufschwung dank Novartis

Treiber der Erholung am Schweizer Markt waren am Dienstag die Papiere von Novartis. Die Aktien des Pharmakonzerns rückten ohne kursbewegende News vor. Auch andere Titel aus dem Gesundheitssektor wurden gut nachgefragt: So gewannen die Roche-Genussscheine und Lonza (LONN 351.2 0.92%).

Alcon (ALC 58.48 1.93%) profitierten ebenfalls, dank der Zulassung einer Intraokularlinse im wichtigen US-Markt. Denn Analysten hatten mit dieser Meldung in den zweiten Jahreshälfte 2019 bereits gerechnet. Wichtige Unternehmensnews, welche die Kurse bewegten, waren bei den Blue Chips ansonsten Mangelware.

Auf dem Vormarsch blieben AMS (AMS 39.31 0.95%). Sie erholten sich weiter vom jüngsten Taucher am vergangenen Freitag. Auch den Uhrenaktien von Swatch und Richemont (CFR 76 0.24%) hatten die News zur Eskalation im Handelskrieg schwer zugesetzt, sie holten nun wieder auf.

Zu den wenigen Verlierern bei den Blue Chips zählten die Versicherer Swiss Re (SREN 98.58 -0.34%) und Zurich sowie Givaudan (GIVN 2580 -0.27%).

Im breiten Markt zogen nach Zahlen die Papiere des Flughafens Zürich an und während jene von Tamedia (TAMN 100 -5.66%) nachgaben.

Der Flughafenbetreiber hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr stärker als von Analysten erwartet gesteigert.