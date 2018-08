Schweizer Börse schliesst über 9100 Punkte

(AWP/Reuters/CF) USA und Mexiko haben sich im Streit um das nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) geeinigt. Bereits am frühen Nachmittag hat das Gerücht um eine Einigung auf eine Reform die Anleger in Kauflaune versetzt. Händler sagten, zusätzlich hätten erfreuliche Konjunkturzahlen aus Europa und die insgesamt mehrheitlich positiv verlaufene Bilanzsaison den Beteiligungspapieren geholfen. Das Geschäft sei aber wegen eines Feiertags in Grossbritannien eher ruhig und umsatzschwach verlaufen.

Verlierer sind zum Wochenstart sowohl im Blue-Chip-Index als auch unter den mittelgrossen Werten in Unterzahl gewesen. Einbussen haben im Swiss Market Index (SMI; +0,5%) einzig Julius Bär (–0,3%) erlitten.

Zulegt haben Novartis (+0,1%). Die Gentherapie Kymriah des Pharmakonzerns ist von der Europäischen Kommission zur Behandlung von Blutkrebs zugelassen worden. Die Freigabe war vom Expertenausschuss CHMP bereits im Juni empfohlen worden. In den USA ist Kymriah schon auf dem Markt (lesen Sie hier mehr).

Am breiten Markt sind die Aktien von U-Blox (+1,2%) gestiegen. Die Titel des GPS-Chip-Herstellers sind in der Vorwoche nach einer Gewinnwarnung eingebrochen.

Die Titel von Bachem (–4%) haben hingegen deutlich eingebüsst. Vontobel hat die Empfehlung für den Pharmazulieferer auf «Hold» von «Buy» zurückgenommen.

Verluste haben am Tag vor der Halbjahresbilanz auch die Aktien des Glasverpackungs-Herstellers Vetropack (–3,9%) verbucht.

Derweil nähert sich die Berichtssaison zum ersten Halbjahr ihrem Ende. Am Dienstag wird mit Baloise (+0,8%) das zweitletzte unter den dreissig wichtigsten Unternehmen die Zahlen für das erste Semester präsentieren, in der zweiten Septemberwoche folgt dann noch der Vermögensverwalter Partners Group (+0,8%). Zum Wochenstart sind insbesondere die Halbjahreszahlen von Alpiq (–3,1%) im Fokus gestanden (lesen Sie hier mehr).

Das Ende des Nafta-Streits hievt die Wall Street bis zum hiesigen Börsenschluss auf neue Höhen. Der Nasdaq klettert auf ein Rekordhoch von 8007,08 Punkten. Der S&P 500 markiert mit 2893,82 Zählern ebenfalls eine neue Bestmarke.

In Deutschland habem Metro (+12,3%) für Aufsehen gesorgt. Die Verkaufspläne der Grossaktionäre Haniel und Ceconomy haben die Anteilseigner des Handelsriesen am Montag in Wallung gebracht. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Metro-Titel sind zeitweise 18% auf 14,05 € in die Höhe geschossen.

Der deutsche Leitindex Dax (+1,2%) schliesst wie der hiesige im positiven Bereich. Dies ist der grösste Tagesgewinn seit einem Monat.