SMI geht etwas fester ins Wochenende

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas höher geschlossen. Nach einem negativen Start ist der SMI (SMI 12'439.00 +0.24%) rasch in die Gewinnzone vorgestossen, allerdings ohne viel Schwung. Dies deckt sich mit den Erwartungen vieler Marktteilnehmer, die im Vorfeld der jährlichen Notenbankerkonferenz von Jackson Hole von diesem Wochenende einen von Zurückhaltung geprägten Handelsverlauf vorhergesagt hatten. Tendenziell profitierte der SMI am Berichtstag von seiner defensiven Ausrichtung.

Mehr Bewegung gab es an den New Yorker Börsen. Die drei grossen Indizes an der Wallstreet wiesen bei Börsenschluss in Europa nach oben. Der S&P 500 (S&P 500 4'466.50 -0.59%) avancierte 0,7%. Der Dow Jones (Dow Jones 35'437.33 +0.64%) stand 0,6% im Plus. Einen Gewinn von 1% verzeichnete die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. «Es könnte angemessen sein, in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen», sagte Powell am Freitag im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole. Der Arbeitsmarkt habe «deutliche Fortschritte» gemacht. Mit Blick auf das Inflationsziel sprach er sogar von «substanziellen weiteren Fortschritten». Die Fed kauft derzeit Anleihen im Wert von monatlich 120 Mrd. $.

An der Spitze standen am Freitag Lonza, die seit mittlerweile drei Jahren stetig teurer werden.

Dass im Vorfeld von Jackson Hole Abwarten und Sicherheit Trumpf sind, zeigen die Avancen der Schwergewichte Nestlé (NESN 116.36 +0.69%) und Roche (ROG 366.30 +0.15%), wogegen Novartis (NOVN 84.28 +0.05%) zurückblieben. Aber auch Givaudan (GIVN 4'628.00 +0.63%), Holcim (HOLN 52.64 +0.61%) oder Geberit (GEBN 769.40 +0.47%) wurden eher gesucht. Für Geberit hatte Mirabaud das Kursziel mit 770 Fr. nach oben und an die jüngste Kursentwicklung angepasst, bei der unveränderten Empfehlung «Hold».

Auch rückten Alcon (ALC 74.70 +0.08%) vor, etwas gestützt von einem wohlwollenden Kommentar und einer Kurszielerhöhung verbunden mit der unveränderten Kaufempfehlung von Berenberg. Der Augenheilspezialist habe beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, hiess es mit Blick auf die jüngst publizierten Semesterzahlen.

Auf den Verkaufszetteln standen mit Credit Suisse (CSGN 9.70 -0.43%), UBS (UBSG 15.40 -0.32%) und Partners Group (PGHN 1'623.50 -0.15%) einige Finanzwerte am Tabellenende.

Bachem (BANB 672.00 +0.3%) legten nach starken Zahlen etwas zu. Der Peptidhersteller hat im ersten Halbjahr 2021 besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick, dass die Umsatzmarke von 500 Mio. Fr. bereits 2021 geknackt werden sollte statt erst 2022, liege etwas über dem Konsens.

Die Aktien der Immobilienfirmen Zug Estates (ZUGN 2'020.00 +1.51%) und Hiag (HIAG 102.00 +2%) standen nach Zahlen etwas höher. CFT (CFT 111.50 0%) und Luzerner Kantonalbank (LUKN 422.00 +0.48%) waren nach Zahlen kaum verändert.

Im breiteren Markt fielen Santhera (SANN 2.47 +2.92%) mit einem erneuten kräftigen Anstieg auf. Händler erwähnten wie am Vortag einen Medienbericht, in dem von möglicher Kursmanipulation in den letzten Wochen die Rede war. Seit Anfang Juni ging es mit dem Titel stetig bergab, bis am gestrigen Donnerstag mit einem Plus von rund einem Fünftel eine scharfe Korrektur einsetzte.

Aufmerksamkeit zogen auch Medartis (MED 117.60 +6.91%) und Aryzta (ARYN 1.29 +8.12%) (der Backwarenhersteller profitierte von einem positive UBS-Kommentar) mit deutlichen Gewinnen und Stadler Rail (SRAIL 40.48 -5.6%) sowie Zur Rose (ROSE 378.50 -4.18%) mit klaren Verlusten auf sich.

Uneinheitlicher Handel in Asien

In Asien haben die Börsen nach den Anschlägen am Flughafen in Kabul teilweise negativ tendiert. In Tokio sank der Nikkei 225 (Nikkei 225 27'641.14 -0.36%) 0,4%, der breiter gefasste Topix 0,3%. Der Hongkonger Hang Seng schloss mit 0,1% knapp im Minus. Auf dem chinesischen Festland stieg der CSI 300 um 0,4%. In Schanghai legte die Börse 0,5% zu.

Euro uneinheitlich

Der Euro tendierte am Freitag über weite Strecken seitwärts, nach der Rede von Fed-Chef Powell kam es zu deutlichen Bewegungen. Zum Dollar zog die Gemeinschaftswährung an und stand bei 1.18 $. Gegenüber dem Franken zeigte sie sich eine Spur leichter. Sie notierte bei Börsenschluss in Europa bei 1.0775 Fr. Am Donnerstag hat der Euro einmal kurz die Schwelle von 1.08 überschritten. Der Dollar zeigte sich zur Schweizer Valuta mit 0.9135 Fr. deutlich schwächer.

Ölpreis im Plus

Der Ölpreis stieg auch am Freitag. In der Wochenbilanz ergeben sich kräftige Aufschläge. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.59 +1.5%) mehr als 72 $.

Gold (Gold 1'813.54 +1.18%) lag wieder knapp über der Schwelle von 1800 $ bei einem Preis von 1807 $ pro Feinunze.