SMI weitet Verluste aus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet sinkende Kurse. Die US-Notenbank Fed hat gestern wie erwartet das Leitzinszielband zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Damit ist etwas Spannung an den Märkten verloren gegangen, die Wallstreet schloss etwas tiefer. Zudem präsentiert sich die Nachrichtenlage seitens Schweizer Unternehmen übersichtlich und bietet somit keine Orientierungshilfe.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9032.87 -0.52%) verliert bei Eröffnung 0,4% und gibt in der Folge deutlicher nach. Kein Standardwert kann sich gegen den Abwärtstrend stemmen. Auch die Schwergewichte tragen zum Abrutschen bei. So notieren die Pharmatitel um Roche (ROG 236.15 -0.25%) und Novartis (NOVN 83.2 -0.53%) leichter. Auch Nestlé (NESN 80.4 -0.49%) verlieren. Der Nahrungsmittelkonzern hofft in den kommenden Jahren auf wieder steigende Preise durch eine höhere Inflation in der westlichen Welt. Die Kosten für Löhne, Rohmaterialien und Energie würden langsam wieder steigen, sagte Firmenchef Mark Schneider am Mittwochabend während einer Veranstaltung in Zürich.

Unter den Blue Chips büssen Adecco (ADEN 51.46 -2.39%) am meisten ein. Deutliche Kursverluste weisen die Bankvaloren aus, die damit den gestern nach dem Zinsentscheid schwächeren US-Finanzwerten folgen: UBS (UBSG 15.735 -1.26%) und Credit Suisse (CSGN 14.98 -1.54%) büssen ein, auch Julius Bär (BAER 50.24 -1.45%) verlieren. Die Zürcher Private-Banking-Gruppe geht eine strategische Partnerschaft mit der japanischen Bank Nomura ein. Diese erwirbt eine Aktienbeteiligung von 40% an Julius Baer Wealth Management.

Zurich Insurance (ZURN 311.3 -0.13%) büssen leicht ein. Der Versicherer übernimmt die Kontrollmehrheit am grössten indonesischen Versicher PT Asuransi Adira Dinamika (Adira). Die Nachricht ist aber bereits am Mittwoch als Gerücht durchgesickert.

Im breiten Markt verlieren AMS (AMS 56.34 -6.19%) klar, nachdem die UBS das Kursziel gesenkt hat.

Clariant (CLN 25.75 -0.89%) können nicht von einer Kursziel- und Ratinganhebung durch Mainfirst profitieren.

Relief Therapeutics (RLF 0.007 -10.26%) brechen ein. Die Börse SIX eröffnet eine Untersuchung gegen Relief Therapeutics wegen Verletzung der Regelmeldepflichten.

Zudem fallen Meyer Burger (MBTN 0.72 -7.46%) und Dufry (DUFN 106.75 -3.96%) mit deutlichen Einbussen auf.

Asien im Minus

Die asiatischen Börsen handeln leichter. In Tokio steht der Nikkei 225 (Nikkei 225 23796.74 -0.99%) 1% im Minus. Der breiter gefasste Topix büsst 1,2% ein. Der chinesische CSI 300 verliert 0,4%, während der Hang Seng (Hang Seng 27715.67 -0.36%) in Hongkong 0,4% leichter notiert. Einzig der südkoreanische Markt avanciert. Der Kospi (Kospi 2347.77 0.62%) in Seoul legt 0,5% zu.

Euro verliert

Der Kurs des Euros sinkt zur US-Währung. Die Gemeinschaftswährung handelt bei 1.1710 $. Zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1.1347 stabil. Der Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0.9690 Fr. dagegen stärker.

Ölpreis weiter bei 82 $

Der Ölpreis legt zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 82 $. Der Goldpreis notiert stabil bei 1195 $ pro Feinunze.