SMI weiter auf Erholungskurs

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Freitag an seine Erholung vom Vortag an und handelt freundlich. Die Vorgaben aus Übersee sind dagegen eher zurückhaltend. Die Wallstreet ist am Donnerstag leicht tiefer aus dem Handel gegangen und in Asien geht es an vielen Börsen ebenfalls abwärts. Als Gründe werden auch weiterhin die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten genannt.

Neben dem nun seit mehr als einem Jahr anhaltenden US-chinesischen Handelsstreit werden immer weitere Details im Zuge des möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump zutage gebracht, die Öl ins Feuer giessen. Hinzu komme die Sorge vor einer möglichen Rezession in den USA und Europa, heisst es von Händlern. Darüber hinaus bleibt der Brexit eine grosse Unbekannte. Angesichts eines gut gefüllten Konjunkturkalenders könnten die Investoren mit Blick auf die Wirtschaftsaussichten im Tagesverlauf etwas mehr Klarheit bekommen.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10053.77 0.43%) weist bei Eröffnung ein Plus von 0,5% auf.

Richemont (CFR 73.44 1.6%) gewinnen im Leitindex. Der Luxusgüterkonzern investiert weiter ins Schmuckgeschäft und kauft dem chinesischen Mischkonzern Gangtai Group das traditionsreiche, italienische Juwelierhaus Buccellati ab. Das verleiht auch den Aktien des Konkurrenten Swatch Group (UHR 263.4 0.92%) Schub.

Zusätzlich gewinnen die schwergewichtigen Titel von Nestlé (NESN 108.54 0.56%) sowie Novartis (NOVN 86.62 0.6%) und Roche (ROG 287.2 0.17%).

Tech-Werte tiefer – ausser Logitech

Logitech (LOGN 39.79 0.84%) stehen im Plus. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik übernimmt das auf Streaming-Lösungen spezialisierte US-Unternehmen Streamlabs. Damit soll das Gaming-Geschäft gestärkt werden.

Logitech bilden damit einen positiven Ausreisser unter den sonst überwiegend schwächeren Technologietiteln. Neben AMS (AMS 45.28 -0.04%) fallen im breiten Markt auch Inficon (IFCN 647 -0.15%), Comet (COTN 84.9 0.35%) und VAT Group (VACN 125.9 -2.97%) zurück nach der Zahlenvorlage des US-Chipherstellers Micron (MU 48.6 -1.76%). Ein enttäuschender Ausblick hatte bereits in Asien die Titel verschiedener Halbleiterhersteller belastet. Micron nannte vor allem den anhaltenden Zollstreit als Grund für die tiefere Prognose.

Asien im Minus

Der Streit über ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump belastet auch am Freitag die Börsen in Asien. In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 1,4% nach. Der breiter gefasste Topix sinkt um 1,8%. Die chinesische Börse in Schanghai liegt dagegen 0,1% im Plus. In Seoul korrigiert der Kospi um 1,3%, während der Hang Seng in Hongkong 0,3% tiefer notiert. Von dem negativen Trend können sich australische Papiere leicht absetzen. Der ASX tendiert 0,4% höher.

Euro uneinheitlich

Der Euro knüpft am Freitag gegenüber dem Dollar an die Kursverluste ant. In der vergangenen Nacht fiel die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1.0905 $ und damit auf ein neues Tief seit Mai 2017. Aktuell handelt der Euro bei 1.0921 $. Zum Franken notiert der Euro dagegen bei Kursen von 1.0858 Fr. auf seinem bisherigen Tageshoch. Der Dollar steht zur Schweizer Valuta bei zuletzt 0.9944 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis fällt leicht.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.43 0.64%) kostet derzeit gut 62 $. Der Goldpreis notiert unverändert bei 1505 $ pro Feinunze.

Bitcoin auf Talfahrt

Bitcoin (Bitcoin 8047 -0.43%), die grösste und bekannteste der mehr als 2000 Kryptowährungen weltweit, büsst weiter ein. Nach dem Ausverkauf am Dienstag rutscht Bitocin unter die Marke von 8000 $.