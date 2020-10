SMI schliesst unter 9900

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag klar leichter geschlossen. Dabei stieg der SMI bei Eröffnung noch 0,1%. Im frühen Handel drehte er aber ins Minus. Daraufhin weitete er seine Abgaben aus. Der Leitindex pendelte in der Folge lange zwischen 9900 und 10’000. Am späten Nachmittag fiel die Marke von 9900 und die Abgaben wurden daraufhin zwischenzeitlich noch grösser. Damit rutschte der SMI auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni. Am Vortag hatte er um 0,4% nachgegeben.

Die Unsicherheit der Investoren sei wegen der grassierenden Pandemie nach wie vor gross, hiess es am Markt. Deshalb würden viele Marktteilnehmer nach dem montäglichen Kursrutsch an diversen Handelsplätzen an der Seitenlinie verharren. Es gebe nach wie vor einen klaren Überhang schlechter Nachrichten, auf welche die Märkte sensibler reagierten als zuletzt, heisst es zudem. Die Investoren in Europa fürchten sich konkret vor einem zweiten Lockdown. Im Sommer noch undenkbar, werde dies nun zum wahrscheinlichen Szenario.

Die Anleger in New York hielten sich nach den grössten Verlusten seit rund zwei Monaten vorerst zurück. Eine einheitliche Richtung der Wallstreet-Hauptindizes war bis zum Handelsende in Zürich nicht auszumachen. So lag der S&P 500 0,1% im Minus. Der Dow Jones gab 0,3% nach. Die Technologiebörse Nasdaq Composite legte derweil 0,5% zu.

Novartis auf den Verkaufszetteln

Im SMI waren die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza und des Riechstoff- und Aromenherstellers Givaudan am stärksten.

Bereits im frühen Handel drehten Novartis ins Minus, die Aktien weiteten ihre Abgaben aus und belasteten somit den Gesamtmarkt stark. Beim Pharmakonzern hatte die Covid-19-Pandemie im dritten Quartal für Licht und Schatten in der Geschäftsentwicklung gesorgt. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern nun sein Umsatzziel. Beim operativen Kerngewinn erhöhte Novartis jedoch die Prognose und geht neu von einem Plus im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich aus. Die Papiere des Konkurrenten Roche lagen derweil im Plus.

Finanzwerte gehörten zu den schwächeren Titeln. So fielen die Versicherer Swiss Re, Swiss Life und Zurich Insurance mit Verlusten auf. Auch die beiden Grossbankpapiere UBS und Credit Suisse zählten zu den Verlierern. Die CS wird am Donnerstag ihren Quartalsbericht veröffentlichen.

AMS unter Druck – SIG gesucht

Im SMIM büssten AMS ein. Der Sensorenhersteller beschafft sich mehr Geld zur Osram-Übernahme, die Geschäfte im laufenden vierten Quartal entwickeln sich gut, wie die am Morgen publizierte Guidance zeigte. Am Nachmittag waren die Aktien kurzzeitig vom Handel ausgesetzt aufgrund der Platzierung der Wandelanleihe. Derweil legten Logitech zu. Die Aktien des Computer- und Gamingzubehör-Herstellers setzten somit ihren Aufwärtstrend fort.

Positiv stachen die Aktien des Verpackungsspezialisten SIG Combibloc heraus, nachdem der Konzern starke Quartalszahlen vorgelegt hatte.

Unter Druck waren Barry Callebaut. Im Gegensatz zu anderen Nahrungsmitteln leiden Süsswaren stärker unter der Krise. Die unsicheren Aussichten haben nun Baader Helvea veranlasst, die Barry-Callebaut-Aktien auf «Reduce» von «Add» abzustufen.

Tecan profitierten von einem Grossauftrag, den der Laborausrüster von der US-Regierung erhalten hatte.

Ausverkauf in Implenia

Implenia brachen ein. Der Baukonzern will seine Strategie neu ausrichten und plant eine grundlegende Reorganisation. Dabei soll es auch zu Entlassungen und dem Verkauf von Unternehmensteilen kommen.

Im Fokus der Investoren waren ausserdem am Berichtstag MCH Group. Die Messebetreiberin kann den Investor James Murdoch an Bord holen und sich damit dringend benötigtes Kapital beschaffen. FuW hatte bereits gestern darüber berichtet.

Weiter schwach waren Aryzta, nachdem der Titel am Vortag um fast 15% eingebrochen war. Der Grund war, dass Übernahmeverhandlungen abgebrochen worden waren.

Zudem fielen die Aktien der Onlineapotheke Zur Rose mit grossen Gewinnen auf. Idorsia avancierten, nachdem das Biotech-Unternehmen den vollständigen Zahlenkranz zum Quartal vorgelegt hatte.

SoftwareOne erholten sich von den starken Einbussen im Zuge des Einbruchs der SAP-Aktien. Zum IT-Unternehmen gab es auch Nachrichten. Die Aktionärsgruppe um die Gründer und den VR hatte sich nach der Lock-up-Periode aufgelöst.

Asien eher schwächer

Die steigenden Neuinfektionen und die schwachen Vorgaben aus den USA drückten auch auf die Börsen Asiens. Die Kursverluste fielen aber eher gering aus. In Tokio schloss der Nikkei unverändert, der breite Topix gab 0,1% nach. In China stieg der Shanghai Composite 0,1%. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,6%. In Südkorea schloss der Kospi mit einem Abschlag von 0,6%.

Euro über 1.18 $

Der Euro konnte am Dienstag nach einem Zick-Zack-Kurs wieder zulegen. Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1.1796 $. Am Abend stand der Euro wieder höher bei 1.1835 $. Gegenüber dem Schweizer Franken zeigte sich der Euro dagegen wenig verändert. Um 17.30 Uhr MEZ notierte er bei 1.0720 Fr. Der Dollar wurde derweil etwas tiefer zu 0.9065 Fr. umgesetzt.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis erholte sich am Dienstag von den Vortagesverlusten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend gut 41 $. Der Goldpreis lag mit einem Kurs von 1909 $ pro Feinunze leicht über der Marke von 1900.