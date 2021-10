SMI startet schwächer

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel etwas leichter. Verhaltene Vorgaben aus den USA und schwächere aus Asien dämpften nach dem starken Vortag nun den Risikoappetit der Anleger, heisst es am Markt. Die Ergebnisse der US-Technologiefirmen seien zwar gut ausgefallen. «Aber die Rekordlaune in den USA will trotzdem nicht richtig zu uns herüberschwappen», sagt ein Händler.

Im Fokus stehen Temenos (TEMN 135.65 +10.46%). Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt die Beteiligungsgesellschaft EQT eine Übernahme des Banksoftwareherstellers. Am Vortag hatte die Aktie, die nach der kürzlichen Veröffentlichung des Quartalsberichts massiv unter Druck geraten war, kräftig zugelegt.

Sulzer (SUN 92.30 +0.71%) sind ebenfalls gesucht. Das Unternehmen hat mit den vorgelegten Zahlen für die ersten neun Monate 2021 die Erwartungen übertroffen und seine Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt.

Mit sinkenden Kursen haben es Vifor Pharma (VIFN 119.45 -3.51%) zu tun. Das Pharmaunternehmen Vifor hat in einer Phase-III-Studie mit dem Kandidaten ANG-3777 von Partner Angion die Ziele nicht erreicht. Eine Behandlung mit dem Kandidaten bei der sogenannten «geschätzten glomerulären Filtrationsrate» (eGFR) habe nach 12 Monaten keinen statistisch signifikanten Unterschied zur Behandlung mit einem Placebo gezeigt, so die Mitteilung. Darüber hinaus zeigte ANG-3777 laut den Angaben auch bei weiteren nachrangigen Zielen einen «inkonsistenten Nutzen» (lesen Sie hier die Einschätzung von FuW-Redaktor Rupen Boyadjian).

Deutlich tiefer bewertet sind Adecco (ADEN 47.00 -1.59%) sowie Novartis (NOVN 76.73 -1.46%), die etwas mehr als den Vortagsgewinn wieder abgeben.

Deutsche Anleger auf der Hut

Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen sind Anleger in Deutschland am Mittwoch in Deckung gegangen. Der Dax notiert tiefer. Inflationssorgen und steigende Covid-19-Fälle stimmen die Investoren vorsichtig. «Im Moment ist die Angst, zu früh zu kaufen, tatsächlich grösser als die Gier», beschrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Stimmung. Einen kleinen Lichtblick lieferte die trotz der steigenden Preise gewachsene Kauflust der deutschen Verbraucher. Das GfK-Konsumklimabarometer für November stieg um 0,5 auf 0,9 Punkte. Von Reuters befragte Experten hatten hingegen mit einem Rückgang auf minus 0,5 Zähler gerechnet.

Spitzenreiter im Dax sind Puma (PUM 105.05 +2.49%). Anlegern gefällt, dass der Sportartikelhersteller trotz gestörter Lieferketten seine Umsatzerwartungen nach oben schraubte. Deutsche Bank (DBK 11.36 -4.54%) fallen hingegen ans Tabellenende. Zwar verdiente das Geldhaus mehr als von Analysten erwartet, allerdings machten Investoren dennoch lieber Kasse. Die Zahlen der Wettbewerber seien im Vergleich durch die Bank besser ausgefallen, sagte ein Händler. Auch BASF (BAS 63.25 -0.46%) können mit ihren angehobenen Jahreszielen nicht überzeugen. Die Papiere rutschen ab.

Euro hält sich bei 1,16 $

Der Euro hat am Mittwoch weiter im Bereich der Marke von 1,16 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1603 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken geht der Euro mit 1,0671 Fr. nach 1,0668 ebenfalls wenig verändert um. Derweil wird ein Dollar zu 0,9195 Fr. nach 0,9198 am Vorabend gehandelt.

Ölpreise geben moderat nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,87 $. Das waren 53 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 83.29 -1.59%)) fiel um 67 Cent auf 83,98 $.

Trotz der Abschläge bewegen sich die Ölpreise in der Nähe ihrer unlängst markierten mehrjährigen Höchststände. Getrieben werden die Preise durch ein Gemisch aus konjunkturell bedingt hoher Nachfrage und einem knappen Angebot. Zudem sorgen hohe Gas- und Kohlepreise dafür, dass Erdöl als alternative Energiequelle genutzt wird. Das treibt die Preise zusätzlich.