SMI schliesst knapp unter der 8900-Punkte-Marke

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat sinkende Kurse verzeichnet. Nach dem leichten Minus am Morgen beschleunigte der Schweizer Aktienmarkt am Nachmittag die Talfahrt zwischenzeitlich. So eröffnete der Swiss Market Index SMI (SMI 8898.01 -0.37%) 0,1% tiefer und schloss nur zwei Zähler unter der Marke von 8900 Punkten. Am Montag war er um 1% gestiegen.

Impulse waren rar, nachdem am Vortag versöhnliche Töne aus Rom im Haushaltsstreit der Regierung mit der EU-Kommission für Schub gesorgt hatten. Für Nervosität sorgten weiterhin der Brexit und der US-chinesische Handelsdisput.

Auch an Wallstreet notierten die Kurse tiefer, die grossen Indizes dämmten bei Börsenschluss in Europa aber ihre Verluste ein. Der Dow Jones (Dow Jones 24748.73 0.44%) notierte 0,2% im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2682.2 0.33%) und der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite traten auf der Stelle.

Viele Verlierer im SMI

Bei den Schweizer Blue Chips schlossen die meisten der zwanzig Werte im Minus. Besonders die Banktitel um UBS (UBSG 13.71 -0.62%), Credit Suisse (CSGN 11.935 -1.53%) und Julius Bär (BAER 41.21 -0.94%) tendierten schwächer.

Geberit (GEBN 385.4 -0.93%) büssten ebenfalls ein. Credit Suisse senkte das Rating für die Aktien des Sanitärtechnikunternehmens von «Outperform» auf «Neutral» und reduzierte das Kursziel von 485 auf 420 Fr. Ebenfalls unter Druck waren die Valoren von anderen Zyklikern wie Sika (SIKA 121.8 -2.25%), LafargeHolcim (LHN 45.61 -1.32%) und Adecco (ADEN 48.43 -1.06%).

Die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 65.72 -1.08%) und Swatch Group (UHR 301.9 -1.05%) konnten sich nicht auf der Gewinnerseite halten.

Swiss Re (SREN 91.46 0.82%) stiegen hingegen. Die Papiere des Rückversicherers legten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank zu. Auch Zurich Insurance (ZURN 311.4 0.16%) und Swiss Life (SLHN 381.3 0.21%) avancierten.

Die Schwergewichte wie die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 84.64 0.02%) sowie die Titel der Pharmakonzerne – Novartis (NOVN 88.1 -0.45%) und Roche (ROG 249.6 -0.28%) – schlossen leichter. Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Augenheilsparte Alcon stellt ihren künftigen Aktionären ab 2020 regelmässige Dividendenzahlungen in bar in Aussicht und will rentabler werden.

Aryzta wieder klar im Plus

Die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 1.423 5.72%) legten erneut deutlich zu, nachdem sie gestern vor dem Hintergrund der Quartalszahlen stark angezogen hatten.

AMS (AMS 27.76 -1.94%) büssten ein. Aus Furcht vor einer geringeren iPhone-Nachfrage stiegen Anleger bei europäischen Zulieferern von Apple (AAPL 174.24 -0.22%) aus. Auch die Tech-Werte Temenos (TEMN 122.9 -1.84%) und Logitech (LOGN 33.2 -1.34%) mussten Federn lassen.

Hochdorf (HOCN 151.8 0%) fielen, nachdem Credit Suisse das Kursziel für den Milchverarbeiter von 155 auf 120 Fr. gesenkt hatte.

Asien mehrheitlich im Plus

Starke Vorgaben aus New York vom Montag beflügelten die Börsen in Japan. In Tokio legte der Nikkei 225 rund 0,6% zu. Der breiter gefasste Topix stieg 0,7%. In Südkorea wuchs der Kospi 0,8%. In Hongkong verlor der Hang Seng dagegen knapp 0,1%. In China büsste der Shanghai Composite 0,1% ein.

Euro jeweils unter 1.13

Der Euro fiel deutlich. Die Gemeinschaftswährung handelte zum Greenback um 17.30 Uhr MEZ bei 1.1289 $. Zum Franken schwächte sie sich ebenfalls klar ab und notierte mit 1.1280 Fr. auch unter der Marke von 1.13 Fr. Der Dollar stieg leicht zur Schweizer Währung und lag bei 0.9994 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis notierte nach den klaren Avancen zu Wochenbeginn wieder leichter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.031 -1.77%) kostete bei Börsenschluss in Europa 60 $. Der Goldpreis lag ebenfalls tiefer bei 1224 $ pro Feinunze.