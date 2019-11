Schweizer Börse weiter im Vorwärtsgang

(AWP/CF/RI) Der SMI (SMI 10535.62 0.27%) notiert am Mittwoch im Plus. Die Stimmung an der Börse ist Händlern zufolge nach wie vor optimistisch, weil sich die beiden Streithähne USA und China aufeinander zubewegten.

Neuigkeiten gibt es bei den Blue Chips nur zu Lonza (LONN 340.2 -0.67%). Der Pharmazulieferer hat ein weiteres Produktionsabkommen geschlossen. Ansonsten steigen aus dem Leitindex Richemont (CFR 76.82 0.97%) und Swatch am stärksten sowie die ABB (ABBN 22.12 0.77%), Givaudan (GIVN 2949 0.55%) und Novartis (NOVN 92.07 0.62%).

Daneben sorgen primär Analystenschätzungen für Bewegung. Beim Chemiekonzern Clariant (CLN 20.98 1.01%) senkt Citigroup (C 75.46 -0.29%) das Kursziel von 25 auf 22.40 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral».

Ein Thema bei den Analysten ist auch Vifor Pharma (VIFN 177.3 0.91%), für die die Credit Suisse (CSGN 13.28 0.57%) das Kursziel deutlich über das aktuelle Niveau erhöht hat. Vifor hatte am Vortag nach guten Studiendaten 7% zugelegt.

Zudem baut Aevis (AEVS 14.45 -0.34%) Victoria das Hotelportfolio aus, Ems Chemie stösst einen kleinen Geschäftsbereich ab und Kudelski (KUD 5.9 5.73%) hat einen Auftrag von Microsoft (MSFT 152.03 0.53%) erhalten.

Stalder Rail kann Züge nach Aserbaidschan verkaufen und die Messebetreiberin MCH sieht sich mit Kritik an ihrer Strategie und dem Begehren um eine ausserordentliche Generalversammlung konfrontiert.

Ausserdem wurde der Abschied des Stromkonzerns Alpiq (ALPH 71.8 -0.69%) von der Börse konkreter: Die Dekotierung ist für den 17. Dezember geplant.

Ölpreis leicht tiefer

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.46 1.22%) rund 20 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 58.58 1.02%)) gibt in etwa gleich viel nach.

Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.10071 -0.14%) hat am Mittwoch im frühen Handel etwas nachgegeben und notiert damit moderat weniger als am Vorabend. Der Euro in Franken (EURCHF 1.0984 -0.11%) kostet dagegen etwas mehr und nähert sich der Marke von 1.10. Auch der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.99789 0.03%) notiert leicht höher.