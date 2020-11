SMI beginnt schwunglos

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Wochenausklang ab. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10'482.57 -0.14%)) startet nur leicht verändert.

Für Gesprächsstoff unter den Anlegern sorgen MCH Group (MCHN 14.50 +1.75%), die erst seit 9.25 Uhr gehandelt werden. Die Messebetreiberin kann mit dem geplanten Umbau beginnen. Die Aktionäre haben an der ausserordentlichen Generalversammlung sowohl den beiden Kapitalerhöhungen als auch dem Einstieg von James Murdoch, Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch, als Ankeraktionär zugestimmt.

Die weiteren nennenswerten Bewegungen sind die Folge von Kurszielanpassungen.

So zum Beispiel bei Swiss Life (SLHN 406.70 -0.51%). Die Titel werden laut Händlern von HSBC (5 401.75 +1.07%) neu zum Kauf empfohlen. Bei Adecco (ADEN 53.52 -0.56%) sorgen derweil die Analysten von Morgan Stanley (MS 63.48 -0.19%) mit einer Abstufung für negative Kurse.

In den hinteren Reihen ziehen Autoneum (AUTN 148.80 +1.92%) nach den Vortagesgewinnen erneut an. Nach den Aussagen zum Geschäftsgang wurde die Aktie von Kepler Cheuvreux hochgestuft.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Schwungloser Dax-Start erwartet

Zum Abschluss der Börsenwoche startet der Dax (DAX 13'305.01 +0.14%) Berechnungen von Banken und Brokerhäusern kaum verändert in den Handel. Bereits am Donnerstag hatte er bei 13 286,57 Punkten stagniert.

Für Schlagzeilen sorgt ein Zeitungsbericht, wonach Adidas (ADS 272.70 -0.73%) die Investmentbank JPMorgan mit dem Verkauf von Reebok beauftragt hat. Mehrere Banken hätten sich um das Mandat bemüht, meldete die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Freitagausgabe) unter Berufung auf eigene Informationen.

Euro zum Dollar weiter bei Dreimonatshoch

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostet der Euro in US-Dollaretwas mehr als im asiatischen Handel. Nur wenig höher hatte der Euro am Vortag ein Dreimonatshoch markiert.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.08 +0.11%) pendelt zum Wochenschluss um die 1,08er Marke. Aktuell notiert er leicht darüber, nachdem er am Donnerstagnachmittag kurzzeitig darunter gestanden hatte.

Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Freitag zunächst keine klare Richtung gefunden. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent (Brent 48.02 +0.67%) 47,81 $. Das waren zwei Cent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 45.31 +0.76%)) fiel dagegen um 70 Cent auf 45,01 $.