SMI notiert stabil

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich nach einem neuen Allzeithoch wenig verändert. Der Swiss Market Index SMI steht bei Eröffnung 0,1% höher. Der Leitindex erklimmt im frühen Handel ein neues Hoch bei 10’755 Punkten. Laut Händlern ebbten die Anschlusskäufe ab und die Gewinne schmolzen ab. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen und die Umsätze seien dünn, heisst es am Markt. Die Stimmung sei nach wie vor gut, sagen Händler. Aber es fehlten die Marktteilnehmer, die sich zu einem guten Teil in die Weihnachtsferien verabschiedet hätten. In Schweiz und in weiten Teilen Europa geht der Handel an den Kapitalmärkten nach den Weihnachten erst heute wieder los.

In den USA startete das Geschäft hingegen schon am Donnerstag wieder. Den Aufwärtstrend setzen die US-Börsen auch am Freitag fort. So notieren alle drei haupptindizes der Wallstreet fester und somit auf neuen Bestmarken. Der Dow Jones liegt 0,3% im Plus. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,2%. Und der Nasdaq Composite, der gestern erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 9000 Punkten schloss, legt 0,2% zu.

Novartis und Nestlé bremsen

Gut aufgelegt sind im Schweizer Leitindex erneut die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group, einem der Underperformer 2019 unter den Blue Chips, und Richemont.

Die Bankaktien um UBS und Credit Suisse verzeichnen Avancen. CS muss in den USA eine Busse von 6,5 Mio. $ zahlen. Hintergrund sind aufsichtsrechtliche Verstösse der US-Tochter Credit Suisse Securities (USA) LLC, wie die US-Börsen NYSE, Nasdaq, CBOE sowie die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) am Montag mitteilten.

Die Drohung der deutschen Justizministerin Lambrecht gegen Zurich Insurance wegen Zahlungen im Zusammenhang mit der Thomas-Cook-Pleite schreckt Anleger nicht ab. Bei den Versicherungen Swiss Life und Swiss Re führen Händler Gewinnmitnahmen nach einem starken Jahr als Gründe für die tieferen Kurse an.

Von den Schwergewichten schneiden Roche am besten ab. Novartis bleiben zurück. Auch die Titel des Lebensmittelmultis Nestlé, dem ein erheblicher Teil der Jahresperformance des SMI geschuldet ist, konsolidieren auf hohem Niveau.

Lindt & Sprüngli tiefer

Im SMIM sind die Anteile des auf alternative Anlagen spezialisierten Asset-Managers Partners Group und des Logistikkonzerns Kühne + Nagel gesucht.

Eine einheitliche Richtung suchen die technologielastigen Werte wie AMS, Logitech und Temenos.

Derweil büssen Lindt & Sprüngli relativ deutlich ein.

Dätwyler profitieren

Für Gesprächsstoff sorgt der Mischkonzern Dätwyler, der sich auf das Dichtungsgeschäft konzentriert und daher die Distributionsbereiche für elektronische Komponenten verkauft. Daraus entsteht der Gruppe ein allerdings nicht-liquiditätswirksamer Verlust von rund 670 Mio. Fr. Die Aktien gewinnen.

Die Versandapotheke Zur Rose hat die Kaufpreiszahlung für die Übernahme von Medpex durch die vorzeitige Entrichtung des Earn-out von insgesamt 39 Mio. € vorzeitig abgeschlossen.

Molecular Partners legen zu. Eine Therapie des Biotech-Unternehmens hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA den sogenannten Orphan-Drug-Status erhalten.

Asien im Plus

Am Freitag zeigen sich die Börsen in Asien grösstenteils verhalten freundlich. In Festlandchina legt der Shanghai Composite 0,2% zu. In Hongkong klettert der Hang Seng 1%. In Südkorea macht der Kospi 0,1% gut. Einzig in Japan verliert der Nikkei rund 0,3%.

Der Dollar schwächelt

Der Euro legt am Freitag gegenüber dem Dollar klar zu. Die europäische Gemeinschaftswährung wird mit 1.1142 $ gehandelt. Das Währungspaar Euro-Franken liegt derweil unter der Marke 1.09. Aktuell kostet der Euro 1.0880 Fr. Der Dollar verliert zur Schweizer Währung klar und wird zu 0.9765 Fr. gehandelt.

Ölpreis höher

Der Ölpreis steigt am Freitag klar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet zuletzt gut 68 $. Der Goldpreis steht knapp über der Marke von 1500 $ bei derzeit 1511 $ pro Feinunze des Edelmetalls.