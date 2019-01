SMI rutscht weiter ab – Wallstreet klar im Minus

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse setzt ihre Talfahrt am Montag fort. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8864.32 -0.65%) eröffnet 0,4% tiefer und gibt im frühen Handel etwas weiter nach. Gegen die Mittagszeit dämmt er einen Teil seiner Verluste ein. Doch am Nachmittag rutscht er wieder tiefer in den roten Bereich. Am Freitag hat der Leitindex 0,2% nachgegeben.

Auch an Wallstreet überwiegen die Verluste. Mit deutlichen Abgaben handeln die drei vielbeachteten Indizes in New York. So weist der Dow Jones (Dow Jones 24387.13 -1.42%) ein Minus von 1,5% auf. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2633.54 -1.17%) büsst 1,2% ein. Der Index der Technologierbörse Nasdaq Composite verliert 1,5%.

Viele Verlierer im SMI

Die Schweizer Standardwerte notieren überwiegend ins Minus. Hierzulande ist der Wochenauftakt auch auf Nachrichtenseite erst einmal überschaubar, erst im weiteren Wochenverlauf nimmt die Berichtssaison dann Fahrt auf. Dabei steht mit Novartis (NOVN 84.62 -1.17%), Roche (ROG 255.7 0.1%) und Lonza (LONN 278.1 -1.63%) vor allem die Pharma- und Gesundheitsbranche im Fokus. Die Roche-Genussscheine sind zudem von Credit Suisse (CSGN 12.22 -1.61%) auf «Neutral» hochgestuft worden. Die Experten sehen vor allem im Markt der frühen Krebsbehandlung gute Chancen.

Für Handelsimpulse sorgen unter anderem Analystenempfehlungen. Die Aktien von ABB (ABBN 18.93 -2.2%) verlieren nach einer Verkaufsempfehlung von Berenberg.

Auch die Banktitel geben nach, die europaweit eher im hinteren Bereich notieren. So fallen Credit Suisse und UBS (UBSG 12.87 -0.92%) in etwa mit dem Markt.

Im SMI setzen sich Swisscom (SCMN 485.4 0.64%) an die Spitze. Leichte Avancen verzeichnen zudem Swiss Re (SREN 95.66 0.15%) und Sika (SIKA 132.6 -0.9%).

Schindler fester

Im SMIM (SMIM 2292.061 -0.46%) legen Logitech (LOGN 35.82 -0.47%) nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs (GS 197.76 -1.48%) zu. Temenos (TEMN 134.1 -2.19%) werden von einer Reduzierung des Kursziels durch Goldman Sachs belastet. Die insgesamt recht volatilen AMS (AMS 25.84 -6.65%) fallen markant zurück – sie sind am Freitag mit einem Plus von annähernd 6% noch der grösste Gewinner unter den Blue Chips gewesen.

VAT Group (VACN 100.5 -0.3%) weisen starke Schwankungen auf. Die Aktien des Vakuumventilespezialisten haben vergangene Woche über der Marke von 100 Fr. schliessen können.

Derweil steigen Schindler (SCHP 208.8 0%). Beim Rolltreppen- und Lifthersteller haben die Experten der HSBC (HSBA 633.1 -0.77%) die Aktien um zwei Stufen auf «Buy» hochgestuft.

Die Titel von Ceva Logistics (CEVA 30 0.5%) tendieren fester. Das Übernahmeangebot des französischen Schifffahrtskonzerns CMA CGM für den Schweizer Logistikkonzern läuft bis 12. März. Der Angebotspreis lautet 30 Fr. Der Ceva-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, das Übernahmeangebot nicht anzunehmen.

Zudem fallen Meyer Burger (MBTN 0.801 0.12%) auf, die sich über der Marke von 0.80 Fr. etablieren.

Santhera (SANN 6.01 3.98%) steigen. Dabei veröffentlicht das Spezialitätenpharmaunternehmen heute Montag nicht wie angekündigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018.

Leicht negatives Bild in Asien

Die asiatischen Börsen starten tendenziell leichter in die neue Woche. In Japan gibt der Nikkei 225 (Nikkei 225 20649 -0.6%) um 0,6% nach. Auch im Rückwärtsgang, um 0,7%, befindet sich der breiter gefasste Topix in Tokio. Der Hang Seng in Hongkong schliesst minim – um 0,1% – tiefer. In Festlandchina verliert der Shanghai Composite 0,2% an Wert. Stabil notiert in Korea der Kospi (Kospi 2174.2 -0.11%).

Euro weiter über 1.13 Fr.

Der Euro hält sich zu Wochenbeginn gegenüber dem Dollar und dem Franken über zwei signifikanten Marken. So notiert er mit 1.1322 Fr. noch weiterhin oberhalb der 1.13er Marke. Zum Greenback steht die Gemeinschaftswährung über der Marke von 1.14 $ bei 1.1413 $. Die US-Valuta notiert bei einem Stand von 0.9924 Fr. unverändert.

Öl markant leichter

Der Ölpreis startet mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Händler nennen Zahlen zu den aktiven Bohrlöchern in den USA als Belastungsgrund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.06 -2.63%) kostet gut 60 $. Der Goldpreis verliert leicht, hält sich aber über der Marke von 1300 $.