SMI schliesst etwas leichter nach grossem Minus

(AWP/SPU) Kleines Minus nach grossem Minus: Der Schweizer Aktienmarkt knüpfte am Donnerstag an die Vortagesverluste an und verlor zunächst klar – erholte sich im Handelsverlauf aber fast vollständig. Der SMI (SMI 10'849.82 -0.5%) verlor bei Eröffnung 0,8%. Im frühen Handel rutschte er unter die Marke von 10’800. Er stabilisierte sich knapp über 10’700. Im Anschluss kam es ab dem Mittag zu einer Erholung vom Tagestief, bei der der SMI sich zeitweise sogar über 10’900 und damit in die Gewinnzone arbeitete. Bei Handelsende in Zürich resultierte ein relativ geringes Minus von 0,5%. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex etwas tiefer geschlossen. Eine Kombination aus den sich ausweitenden Covid-Mutationen, den Lockdowns, der schleppenden Impfkampagne und den daraus resultierenden Wachstumsrisiken belaste die Stimmung zunehmend, kommentierten Marktteilnehmer.

Klare Signale der Erholung kamen aus den USA. Die wichtigen Wallstreet-Indizes lagen bei Handelsende in Europa deutlich im Plus. Der S&P stieg 1,7%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'867.77 +1.86%) lag 1,9% im Plus. Avancen in Höhe von 1% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite. In den USA hatten am Vorabend nach Börsenschluss die US-Tech-Giganten Apple (AAPL 139.12 -2.07%) und Facebook (FB 273.67 +0.56%) Zahlen vorgelegt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist mit 847’000 auf hohem Niveau leicht gesunken. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 4% gewachsen. Das war etwas schwächer als die Experten vorausgesagt hatten, die mit einem Plus von 4,2% gerechnet hatten.

Richemont lösten sich von Swatch Group

Im SMI standen Swatch Group (UHR 250.80 -0.83%) und SGS (SGSN 2'734.00 -0.4%) mit Zahlen im Fokus. So hatte der Uhrenhersteller Swatch Group im Coronajahr 2020 deutlich weniger Uhren verkauft. Zwar sah er im zweiten Halbjahr eine massive Umsatzbelebung, in die roten Zahlen rutsche er dennoch. Die Papiere von Konkurrent Richemont (CFR 84.14 +1.67%) erholten sich nach einem schwachen Start und standen im SMI vorne.

SGS handelten wenig verändert. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern hatte 2020 weniger umgesetzt und verdient. Allerdings liefen die Geschäfte im zweiten Halbjahr besser, und die Gruppe konnte die Marge des Vorjahres halten.

Zudem gehörten die Aktien des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 553.80 +0.91%) und des Bauchemiespezialisten Sika (SIKA 246.90 +1.4%) zu den Gewinnern. Auch Givaudan (GIVN 3'728.00 +0.24%) schlossen fester. Morgen Freitag gewährt der Aromen- und Riechstoffhersteller einen Blick in seine Bücher.

Im weiteren Handelsverlauf präsentieren sich die Vertreter der Finanzbranche erholt. Neben UBS (UBSG 13.28 +1.57%) und Credit Suisse (CSGN 12.00 +1.74%) gehören auch die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 368.00 +0.35%), Swiss Re (SREN 80.68 +1.13%) und Swiss Life (SLHN 415.60 +0.17%) dazu.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 102.74 -1.04%), Novartis (NOVN 82.83 -1.18%) und Roche (ROG 317.05 -0.98%) schlossen mit ähnlichen grossen Verlusten. Mit Lonza (LONN 570.00 -3.32%) und Alcon (ALC 65.66 -1.5%) büssten weitere Valoren aus dem Gesundheitssektor etwas deutlicher ein.

Nach dem gestrigen Kurssprung korrigierten die Aktien des Telecomunternehmens Swisscom (SCMN 490.30 -3.06%).

Dufry gewannen klar

Markant nach oben ging es für Dufry (DUFN 50.34 +7.38%). Goldman Sachs (GS 277.33 +1.46%) hatte die Papiere des Betreibers von Duty-Free-Shops zum Kauf empfohlen und das Kursziel auf 61 Fr. nahezu verdoppelt. Mit Flughafen Zürich (FHZN 151.30 +2.93%) stiegen auch die Valoren eines anderen reisenahen Unternehmens.

Die Aktien des Apple-Zulieferers AMS (AMS 22.60 +2.77%) drehten in Plus, guten Zahlen des iPhone-Herstellers stützten.

Logitech (LOGN 95.02 +2.61%) schlossen deutlich fester. Nach dem Rückschlag im Anschluss an die Zahlenpräsentation bewegten sich die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers wieder auf die Marke von 100 Fr. zu.

Die PS des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler (SCHP 241.50 +2.24%) zeigten sich stärker. Der Grund dürften gute Nachrichten eines Mitbewerbers sein. Der finnische Aufzugskonzern Kone (KNEBV 67.88 +2.43%) hatte dank gestiegener Nachfrage nach Aufzügen und Rolltreppen in China das vierte Quartal 2020 besser abgeschlossen als erwartet. Der operative Gewinn sei um 4% auf 381 Mio. € angestiegen, teilte Kone mit. Für 2021 erwartet der Aufzugshersteller ein Umsatzwachstum von 0 bis 6% und eine bereinigte operative Gewinnmarge zwischen 12,4 und 13,4%.

Analystenkommentare sorgten bei Adecco (ADEN 55.90 -1.86%) für stärkere Abgaben, nachdem Jefferies die Titel abgestuft hatte.

Die Vermögensverwaltungsbank Julius Bär (BAER 55.26 +1.54%) reorganisiert ihr Geschäft in Spanien und ernennt einen Generaldirektor für die Iberische Halbinsel. Neu wird die spanische Einheit als Bankniederlassung der in Luxemburg ansässigen Julius Bär Europe geführt.

Gesundheitswerte erholten sich und drehten teilweise ins Plus. Dazu gehörten die Aktien des Hörsystemherstellers Sonova (SOON 225.00 -1.1%), des Dentalimplantantspezialisten Straumann (STMN 1'015.00 +1.74%), des Pharmaunternehmens Vifor Pharma (VIFN 125.45 -0.48%) und des Laborausrüsters Tecan (TECN 438.00 -0.77%).

Zur Rose (ROSE 414.50 +3.11%) legten zu. Jefferies hatte das Kursziel für die Aktien der Versandapotheke von 450 auf 550 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» belassen.

Bucher (BUCN 423.60 -2.53%) Industries verloren, konnten sich aber vom Tagestief erholen. Das Industrieunternehmen hatte erste Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt und dabei die Markterwartungen leicht übertroffen.

Emmi (EMMN 915.00 -2.03%) drehten ins Minus. Der Milchverarbeiter hatte 2020 ein organisches Wachstum über den Prognosen erzielt.

Der Plan einer Kapitalerhöhung lastete auf den Titeln des Biotech-Unternehmens ObsEva (OBSV 3.04 -2.88%).

Für die Aktien des Zuger Messtechnikspezialisten Landis+Gyr (LAND 66.65 -5.12%) ging es nach der gestrigen Zahlenvorlage weiter abwärts.

Mit deutlichen Gewinnen fielen die Aktien des Technologieunternehmens Kudelski (KUD 5.18 +10.8%) und des Biotech-Unternehmens Relief Therapeutics (RLF 0.42 +10.53%) auf.

Asien schwächer

In Asien sanken die Aktienmärkte am Donnerstag. In Tokio fiel der Nikkei 225 um 1,5% und der breiter gefasste Topix um 1,1%. Der Hongkonger Hang Seng notierte 2,3% tiefer, und auf dem chinesischen Festland sank der CSI 300 um 2,8%. Der koreanische Kospi büsste 1,7% ein.

Euro zum Dollar tiefer

Der Euro zeigte sich am Donnerstag wenig beeindruckt von weiteren Warnungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Um 17.30 Uhr MEZ kostete die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.2125 $. Zum Franken bewegte sich der Euro bei einem Stand von 1.0775 Fr. auf dem Niveau der letzten Tage. Der Dollar pendelte zur Schweizer Währung weiter um die 0.89er Marke und notierte bei Börsenschluss in Europa bei 0.8885 Fr. wieder darunter.

Ölpreis drehte ins Plus

Der Ölpreis festigte sich am Donnerstag, nachdem er im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten leicht unter Druck geraten war. Bei Börsenschluss in Europa kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.66 +0.22%) 55.50 $. Gold (Gold 1'854.12 +0.32%) drehte ebenfalls ins Plus. Die Feinunze des Edelmetalls lag bei 1858 $.

Bitcoin (Bitcoin 32'164.00 +6.4%) stabilisierte sich nach zuletzt deutlichen Verlusten und notierte am Abend bei 32’000 $.