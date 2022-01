SMI über Tagestief schwächer

(AWP) Allerdings konnte der Markt kurz vor Handelsende im Sog anziehender Kurse an der Wall Street die Verluste noch eingrenzen. Nach wie vor seien die Marktteilnehmer wegen der Aussicht auf steigende Zinsen verunsichert über die weitere Entwicklung der Aktienbörsen. Der Schlingerkurs, der seit Jahresbeginn die Märkte prägt, dürfte sich fortsetzen, sagten Händler. Das nervöse Auf und Ab werde die Anleger solange auf Trab halten, bis Konsens über die US-Geldpolitik herrsche und sich die geopolitischen Spannungen etwas gelegt hätten, hiess es weiter. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch wegen der anhaltend hohen Inflation eine schnellere Straffung der Zinspolitik signalisiert.

Der Leitindex SMI (SMI 12'104.44 -0.60%) hat damit die vierte Negativ-Woche eingezogen und steuert auch auf eine deutlich negative Monatsbilanz zu. Dies könnte die Anleger über die weitere Entwicklung zusätzlich verunsichern. Denn die Börsenwahrheit «Wie der Januar, so das ganze Jahr» habe sich mehr als einmal bewahrheitet, sagte ein Händler. Nun sei es entscheidend, wie sich die Konjunktur entwickle und wie die Bilanzsaison und ob die die Unternehmen die hohen Ergebniserwartungen erfüllen könnten.

Der SMI zeigte erneut eine grössere Handelsspanne von gut 200 Punkten und schloss noch um 0,60% tiefer auf 12’104,44 Punkten. Damit hat der Leitindex seit Jahresanfang rund 6% eingebüsst. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fiel um 0,78% auf 1930,80 Punkte und der umfassende SPI (SXGE 15'342.23 -0.51%) um 0,51% auf 15’342,23 Zähler. Im SLI schlossen 21 Aktien tiefer und neun fester.

Massiv unter Druck standen die Aktien von Givaudan (GIVN 3'818.00 -6.54%) (-6,5%). Der Duftstoff- und Aromenherstellers wuchs 2021 organisch zwar so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr, aber er enttäuschte beim Gewinn, denn höhere Kosten dürften die Margen belasten, hiess es am Markt. Givaudan zähle zudem wie einige andere Papiere auch zu den besten Aktien 2021, bei denen nun eben anhaltend Gewinne eingestrichen würden.

Federn lassen mussten auch die Aktien von Swatch (-4,1) und Richemont (CFR 130.10 -0.99%) (-1,0%). Die Uhrenhersteller konnten damit wie bereits am Vortag nicht von guten Neuigkeiten, nämlich den gestrigen starken Exportzahlen und dem heutigen guten Ergebnis von Rivale LVMH (MC 412.00 +0.11%), profitieren, sondern standen unter Druck. Vor allem bei Richemont nähmen Investoren in dem aktuellen Umfeld noch Kursgewinne von 2021 mit.

Auch substanzstarke Zykliker wie ABB (ABBN 31.13 -4.19%) (-4,2%), Sika (SIKA 310.30 -1.05%) (-1,0%), Kühne + Nagel (KNIN 253.50 -0.78%) (-1,5%) sowie Adecco (ADEN 43.07 -2.18%) (-2,2%) gaben klar nach. Die Aktien der Banken UBS (UBSG 16.94 -1.63%) (-1,6%), CS (-1,4%) und Julius Bär (BAER 59.86 -1.42%) (-1,4 %) oder der Versicherer Zurich (-1,1%), die als Profiteure steigender Zinsen gelten, büssten Terrain ein. Derzeit sei zudem von der erwarteten Sektorrotation aus Wachstums- in Substanz- und Finanzwerte, zu der es nun eigentlich kommen sollte, noch nicht viel zu sehen, sagte ein Händler. UBS, Julius Bär und ABB werden kommende Woche über das Geschäftsjahr 2021 berichten.

Dank der guten Apple-Zahlen und der dadurch festeren US-Börse Nasdaq konnten Technologiewerte wie AMS Osram (AMS 15.03 -0.60%) (-0,6%) oder am breiten Markt Inficon (IFCN 1'084.00 -1.28%), VAT oder Comet (COTN 282.00 -1.74%) ihre Verluste noch eindämmen und mit Verlusten von 1,1 bis 1,7% über den Tagestiefs schliessen.

Auf der anderen Seite machten Lonza (LONN 629.00 +2.54%) (+2,5%) einen Teil der jüngsten Verluste nach der Zahlenvorlage wieder wett. Auch SGS (SGSN 2'612.00 +1.87%) (+1,9%) und Schindler (SCHP 226.90 +0.44%) (+0,4%) erholten sich weiter. Logitech (LOGN 75.82 +0.74%) (+0,7%) legten erneut zu.

Bei den Schwergewichten bildeten Roche (+0,2%) ein gewisses Gegengewicht. Auch die beiden anderen Riesen Nestlé (NESN 118.06 -0.20%) (-0,2%) und Novartis (NOVN 79.37 -0.38%) (-0,4%) holten die Einbussen zu einem guten Teil auf. Novartis und Roche werden kommende Woche ihre Ergebnisse präsentieren.

Am breiten Markt zählten Starrag (STGN 49.00 +4.70%) (+4,7%) zu den Kursgewinnern. Der Werkzeugmaschinen-Hersteller hat 2021 vor allem bei den Aufträgen deutliche Zuwächse verbucht.

Devisen: Euro fällt erneut auf Tief seit Mitte 2020

Der Euro ist am Freitag nach einer kurzen Erholungsphase wieder unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung erreichte den tiefsten Stand seit Mitte 2020 und notierte zuletzt bei 1,1113 $.

Viele Experten rechnen damit, dass die EZB erst im kommenden Jahr die Zinsen anheben könnte, um der hohen Inflation zu begegnen. Stattdessen dürfte die US-Notenbank bereits in diesem Jahr insgesamt fünf Mal die Zinsen erhöhen, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt. Diese Aussicht hat den Euro zuletzt gegenüber dem Dollar stark belastet.

Zum Schweizer Franken hat der Dollar derweil zu Wochenschluss die Marke von 0,93 zurückerobert. Aktuell kostet ein Dollar 0,9308 Fr. Der Euro hat im Gegenzug zum Franken etwas nachgegeben und notiert bei 1,0362.

Am Morgen hatten Preisdaten aus Deutschland dem Euro einen kleinen Dämpfer versetzt. Der Preisauftrieb bleibt zwar hoch, bremst aber unerwartet etwas ab. Im Dezember zogen die Preise von nach Deutschland eingeführten Gütern zum Vorjahresmonat um 24,0% an. Das ist etwas weniger als die Vormonatsrate von 24,7%. Damit sinkt der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) ein wenig, früher als bislang erwartet ihre extrem lockere Geldpolitik zurückzufahren.

Durchwachsene Wachstumszahlen aus der Eurozone bewegten den Euro in diesem Umfeld kaum. Die deutsche Wirtschaft schrumpfe in der neuen Corona-Welle zum Ende des vergangenen Jahres überraschend deutlich. Die französische Wirtschaft aber blieb zum Jahresschluss 2021 auf Erholungskurs, die spanische Wirtschaft wuchs im Schlussquartal dieses Jahres erneut deutlich.

In den USA steht am Nachmittag ein wichtiges Inflationsmass auf dem Programm, das insbesondere von der US-Notenbank Fed stark beachtet wird. Ausserdem veröffentlicht die Uni Michigan ihre regelmässige Umfrage unter Konsumenten.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,71 $. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 87.35 +0.11%)) stieg um 29 Cent auf 86,90 $.

Die Rohölpreise notieren gegenwärtig in der Nähe ihrer unlängst markierten Höchststände seit Oktober 2014. Unterstützung kommt vor allem von einem tendenziell knappen Angebot. Zudem stellt sich die Nachfrage trotz der aktuellen Corona-Welle robust dar.

Analysten verweisen zudem auf einen Preisaufschlag infolge der Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze. «Die Risikoprämie auf den Ölpreis dürfte inzwischen fast 10 $ betragen», erklärte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Ein hohes Risiko stellt die Möglichkeit einer russischen Invasion in der Ukraine dar. Für diesen Fall erwarten Fachleute einen deutlichen Anstieg der Preise. Russland ist einer der grössten Erdölförderer der Welt.

«Die Ölpreise stehen vor dem sechsten Wochengewinn in Folge», sagte Fritsch. Eine Preiskorrektur ist aus seiner Sicht überfällig. Das zeigten auch spezielle Indikatoren, die auf eine überkaufte Marktlage hindeuteten.

USA

Die Börsen schwankten am Donnerstag extrem zwischen Gewinn und Verlust. Das hohe BIP-Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal erfreute nur kurz.

Der Dow Jones Industrial ging kaum verändert (–0,02%) bei 34’161 Punkten aus dem Handel. Der S&P 500 gab 0,54% auf 4327 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,2% auf 14’003 Punkte.

An der Nasdaq tauchten die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla um 11,6% auf das tiefste Niveau seit Oktober ab. Die Aussage, dass in diesem Jahr keine neuen Modelle vorgestellt würden, enttäuschte die Anleger. Die Papiere des Halbleiterherstellers Intel sackten als grösster Dow-Verlierer um 7% ab.

Auf der anderen Seite überzeugte der Chemiekonzern Dow Inc mit seinen Zahlen, die Valoren stiegen um 5,2%. Die Aktien des Streaminganbieters Netflix blieben auf Erholungskurs und rückten als Favorit im Nasdaq 100 (NDX 14’003.11 -1.20%) um 7,5% vor.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,7% im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,6% höher.

Asien/Pazifik

Der Handel in Asien zeigt sich am Freitag sehr uneinheitlich. In Tokio legt der Nikkei 225 knapp über 2% zu, der breiter gefasste Topix klettert 1,9% nach oben. Auf dem chinesischen Festland büsst der CSI 300 0,4% ein, der Shanghai Composite fällt annähernd 0,3%. Der Hang Seng verliert in Hongkong 0,9%. Der südkoreanische Kospi rückt um 1,9% vor. In Australien schlossen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils über 2% höher ab.

Dank des Neujahrsfests wird in Schanghai in der nächsten Woche gar nicht gehandelt, in Hongkong erst wieder am Freitag. Auch in Südkorea wird der Handel pausieren, dort geht es am Mittwoch weiter.