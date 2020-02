Wall Street verliert weiter – SMI unter 9900 Punkten

(AWP/Reuters/RI) Der Schweizer Aktienmarkt wird auch am Freitag durchgeschüttelt. Mit einem Tiefststand bei 9766 Punkten im frühen Geschäft ist der SMI (SMI 9753.58 -4.43%) auf ein Niveau gefallen, dass zuletzt im Oktober 2019 gesehen wurde.

Auch an der Wall Street setzt sich der Kursrutsch fort. Dow Jones (Dow Jones 24803.71 -3.74%) Industrial, der marktbreite S&P 500 (SP500 2868.88 -3.69%) und der technologielastige Nasdaq 100 (Nasdaq 100 8170.82908 -3.15%) starten alle klar im Minus. So verlieren etwa die Tesla-Aktien weiter an Wert. Vor Wochenfrist standen die Titel des Elektroautoherstellers noch bei 900 $.

Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich ein Einbruch des Dow Jones Industrial von mehr als 12% ab. Für den Monat Februar sieht es mit einem Verlust von etwa 10% ebenfalls düster aus. Anleger flüchten weiter in Sicherheit: Zehnjährige US-Staatsanleihen erklommen am Freitag im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch.

Das Coronavirus hat die Investoren unverändert fest im Griff. Nicht nur in der Schweiz, wo der Bundesrat inzwischen alle Grossveranstaltungen mit über 1000 Besuchern untersagt hat, breitet sich das Virus aus. Und auch wenn bisher die Mehrheit der Infizierten lediglich über Grippesymptome betroffen war, steht ausser Zweifel, dass die Wirtschaft global gesehen in Mitleidenschaft gezogen wird, wie die bereits zahlreich abgegebenen Gewinnwarnungen zeigen.

Swiss Life halten sich

Die Aktien von Swiss Life (SLHN 437.8 -1.62%) halten sich nach Zahlen verhältnismässig gut. Besser als der Markt schlagen sich Nestlé, Schindler, Swiss Re und SGS. Dem Schindler-Kurs dürfte nach Einschätzung von Händlern die Mitteilung helfen, dass der angeschlagene Konzern ThyssenKrupp die Aufzugssparte nun definitiv an ein Finanzkonsortium und nicht an einen Konkurrenten verkauft. Die VZ Gruppe hat Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen abgeliefert.

Zykliker wie ABB (ABBN 20.55 -4.91%), Adecco (ADEN 50.84 -4.54%), Clariant (CLN 20.09 -5.64%) sowie die Luxusgüterwerte Swatch Group (UHR 219.2 -3.78%) und Richemont (CFR 64.3 -2.61%) büssen zwischen 5 und 3,5% der Bewertung ein. Dass es zu einer Stabilisierung kommt, ist laut Marktteilnehmern eher unwahrscheinlich. Fundamentaldaten interessierten ebenfalls kaum mehr. Möglicherweise sei dies nun der «finale Washout», sollten die Zentralbanken am Wochenende den Markt und die Weltwirtschaft stützende Massnahmen beschliessen, sagt ein Börsianer.

Asien klar im Minus

Der MSCI-Weltindex gab am Freitag weitere 0,5% nach. Damit beläuft sich das Minus in dieser Woche bislang auf 9,3%. Es könnte die schlechteste Woche seit November 2008 bevorstehen. Damals betrug der Verlust 9,8%.

In Asien lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 4% tiefer bei 21’077 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 4% und lag bei 1506 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 3,4% im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen verlor 3,4%. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3%.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5% auf 109.04 Yen und legte 0,1% auf 7.0099 Yuan zu. Zum Franken notierte er 0,1% höher bei 0.9682 Fr. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1% auf 1.0988 $ und notierte kaum verändert bei 1.0643 Fr. Das Pfund verlor 0,1% auf 1.2873 $.

Ölpreis im Sinkflug

Der Ölpreis hat am Freitag seinen Sinkflug infolge der Coronakrise fortgesetzt. Mit einem Wochenverlust von aktuell rund 14% zeichnen sich die schärfsten Preisabschläge seit mehreren Jahren ab. Der Druck auf die grossen Ölfördernationen, ihre Produktion weiter zurückzufahren, nimmt damit rapide zu.

Am Freitagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.49 -2.19%) 50.74 $. Das waren 1.44 $ weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI (WTI 44.66 -4.29%) fiel um 1.47 $ auf 45.62 $. Zurzeit notieren die Rohölpreise auf ihrem tiefsten Stand seit der Jahreswende 2018/2019.