SMI rettet kleines Plus in den Feierabend

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat seine jüngste Erholung am Donnerstag zwar fortgesetzt, musste jedoch einen Grossteil seiner Gewinne aus dem Tagesverlauf wieder hergeben. «An Aktien führt kein Schleichweg vorbei», kommentierte ein Händler. Am Markt bestehe auch weiterhin Aufwärtsdruck. Vor allem könne gerade in der Schweiz und in Europa derzeit nicht von einem Ende der Niedrigzinsen, geschweige denn einer restriktiveren Notenbankpolitik die Rede sein. Einige Marktteilnehmer hätten nach der US-Zinsentscheidung vor einer Woche Schreckensszenarien kreiert, für die an sich jede Grundlage fehle, so der Händler weiter.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9405.93 0.16%) gewann bei Eröffnung 0,1% und stieg in der Folge deutlich über die Marke von 9400 Punkten. Gegen die Mittagszeit schaltete er allerdings einen Gang zurück. Nach einem erneuten Aufbäumen gab der SMI am späten Nachmittag dann erneut einen Grossteil seiner Gewinne her. Der hiesige Index folgte damit der Wallstreet.

Denn auch in New York bröckelten die Gewinne aus dem frühen Handel. Die drei grossen Indizes handelten bei Börsenschluss in Europa unverändert. Der Dow Jones (Dow Jones 25717.46 0.36%) sowie der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2815.44 0.36%) pendelten im ihren jeweiligen Vortagesschlusskurs. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite trat ebenfalls auf der Stelle.

SMI-Banken unterdurchschnittlich

Im Schweizer Leitindex legten Zykliker wie Sika (SIKA 136.4 -0.07%), Adecco (ADEN 51.88 0.89%) und LafargeHolcim (LHN 48.98 0.33%) zu. Lonza (LONN 302.9 1.85%) stiegen am stärksten. Unterstützung kam bei den drei Schwergewichten vor allem von Novartis (NOVN 95.36 1%). Roche (ROG 271.35 0%) und Nestlé (NESN 95.2 -0.1%) zeigten sich fester.

Anders sah das Bild indes bei den Finanztiteln aus. Die Banken UBS (UBSG 11.89 -0.5%), Credit Suisse (CSGN 11.39 -0.65%) und Julius Bär (BAER 39.27 -2.09%) zeigten sich schwächer. Zur Wochenmitte hatten sie ihre zuvor fünftägige Talfahrt beendet. Bankaktien reagieren in der Regel sensibel auf die Entwicklung der Rendite der zehnjährigen US-Treasuries. Sie war zuletzt mit 2,35% auf den tiefsten Stand seit Dezember 2017 gefallen.

Wenig Bewegung war zudem in den Versichereraktien um Zurich Insurance (ZURN 328 -0.24%), Swiss Re (SREN 96.86 0.04%) und Swiss Life (SLHN 432.1 0.12%) zu sehen.

Tech-Werte im Plus

Im SMIM (SMIM 2387.84 0.06%) zogen vor allem die Tech-Werte an. Logitech (LOGN 37.98 2.04%) stiegen. Marcel Stolk, Mitglied des Top-Managements, verlässt den Computerzubehör- und Unterhaltungselektronikkonzern. Auch die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 142.8 1.78%) avancierten.

AMS (AMS 26.63 1.06%) erholten sich von den markanten Einbussen am gestrigen Handelstag. Am Mittwoch hatte eine Gewinnwarnung des deutschen Technologiekonzerns Infineon (IFX 17.42 -2.02%) die Stimmung um die Aktien des Chipherstellers belastet.

Fester zeigten sich die Valoren von Clariant (CLN 20.77 0.24%) nach den Nachrichten zum Grossaktionär Sabic. Wie am Vorabend bekannt worden war, sichert sich die weltgrösste Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco für rund 70 Mrd. $ die Mehrheit an dem saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern.

Meyer Burger (MBTN 0.64 -5.74%) fielen markant. Die britische Oxford PV will ihre im Rahmen einer Kreuzbeteiligung erhaltenen 62,3 Mio. Meyer-Burger-Aktien verkaufen.

Santhera (SANN 15 0.67%) waren im frühen Handel gesucht. Über den Handelstag gesehen büssten die Aktien ihre Avancen jedoch weitgehend ein. Das Pharmaunternehmen will einen Antrag auf eine bedingte Zulassung in der EU für seinen Wirkstoff Idebenon stellen.

Schindler (SCHP 201.2 -2.71%) verloren. Dies war aber optischer Natur, da der Rolltreppen- und Liftkonzern an diesem Tag 4 Fr. Dividende an seine Aktionäre ausschüttete.

Asiens Börsen im Minus

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft zogen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. In Tokio sank der Nikkei 225 um 1,6%, und der breiter gefasste Topix verlor 1,7%. Der Hang Seng in Hongkong stieg 0,2%, und Chinas Leitindex CSI 300 verlor 0,5%. Der südkoreanische Kospi gab 0,8% nach, der australische S&P/ASX 200 rückte 0,1% vor.

Euro leichter

Der Euro lieferte ein schwaches Bild ab. Die europäische Gemeinschaftswährung handelte zum Greenback tiefer bei 1.1222 $. Zum Franken notierte sie bei Börsenschluss in Europa bei 1.1180 Fr. unterhalb der 1.12er-Marke. Am Vortag war sie bereits auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen. Der Dollar stieg zur Schweizer Valuta auf 0.9962 Fr.

Goldpreis klar tiefer

Der Ölpreis fiel und setzte die Kursverluste vom Vortag fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 67.8 0.07%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 67 $. Der Goldpreis handelte markant tiefer bei 1290 $ und damit unter der Marke von 1300 $ pro Feinunze.