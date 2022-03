SMI notiert bei 12’200

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Avancen in die neue Woche, und der SMI (SMI 12'190.73 +0.57%) überschreitet sogar die Marke von 12’200. Börsianer relativieren den Anstieg allerdings. Die Investoren seien nach wie ziemlich orientierungslos und die aktuellen Gewinne daher wohl auch dem Zufall geschuldet. Der Ukrainekrieg, die Inflationssorgen und die neuerlichen Lockdowns in China seien Tatsachen. Positiv sei einzig, dass es dazu aktuell keine fundamental neuen negativen Entwicklungen gebe.

Die Ölpreise sind zu Beginn der Handelswoche stark gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmittag 116 $ «Der Preisrückgang heute ist in erster Linie auf Nachfragesorgen zurückzuführen», erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 7.39 +3.27%). So hat China die Finanzmetropole Shanghai wegen eines Corona-Ausbruchs in einen Teil-Lockdown geschickt. Derartige Ausgangssperren in Millionen-Metropolen lasten regelmässig auf der Konjunkturentwicklung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Auch die verbale Attacke von US-Präsident Joe Biden gegen Wladimir Putin sei keine solche, zumal die Aussage später relativiert worden sei. Derweil klingt die Berichtssaison hierzulande nun definitiv aus. Diese Woche veröffentlichen nur noch einige Nachzügler ihre Ergebnisse. «Insgesamt ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Woche wie schon die letzte ein leichtes Auf und Ab ohne klaren Trend bringt – ausser, es gibt völlig neue Entwicklungen in der Ukraine», prognostiziert ein Börsianer.

Finanzwerte gesucht

Im SMI zeigen sich vor allem Finanzwerte fester. Die Bankaktien UBS (UBSG 18.11 +1.15%) stehen an der Spitze. Dazu gehören auch Swiss Re (SREN 87.86 +0.97%), Swiss Life (SLHN 592.60 +0.58%) und Zurich Insurance (ZURN 453.50 +1.05%). Im Durchschnitt liegen Credit Suisse (CSGN 7.62 +0.79%). Ein Medienbericht, wonach sich Aktionäre der Grossbank gegen die Entlastung der Chefetage wenden, hat somit vorläufig keinen Einfluss.

Leicht gedrückt wird der Gesamtmarkt von ABB (ABBN 31.19 -1.86%) (0.82 Fr.) und Givaudan (GIVN 3'737.00 -1.50%) (66 Fr.), die jedoch beide ex Dividende gehandelt werden.

Swatch Group (UHR 260.00 +3.09%) legen zu. Händler erklären sich dies mit dem Hype um das neue Uhrenmodell Moonswatch. In mehreren Städten hatten Käufer vor dem Verkaufsstart am Wochenende vor den Läden campiert. Die Aktien des Konkurrenten Richemont (CFR 116.65 +1.79%) avancieren im Sog.

Die Schwergewichte um Nestlé (NESN 120.50 +1.09%), Roche und Novartis (NOVN 81.21 +0.62%) notieren im Plus und stützen somit den Gesamtmarkt.

Auf der anderen Seite geben im SLI Adecco (ADEN 42.34 -2.26%) nach einer negativen Analysteneinschätzung im Vorfeld des morgigen Investorentages nach.

Am breiten Markt fallen Swiss Prime Site (SPSN 91.80 -1.82%), die ex Dividende gehandelt werden.

Coronawelle verunsichert Anleger in Asien

Für einmal sind es nicht der Ukrainekrieg und die nicht vorankommenden Friedensgespräche, sondern der durch eine neue Coronawelle ausgelöste Lockdown im Handelszentrum Schanghai, der weiterhin für Unruhe an den asiatischen Märkten sorgt. Der Shanghai Composite hat am Freitag deswegen deutlich verloren, kann am Montag im Morgenhandel die Verluste aber fast wettmachen. Der Hang Seng in Hongkong klettert gar 1,1% in die Höhe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 handelt indes in negativem Territorium und verliert 0,5%. Der südkoreanische Kospi in Südkorea wiederum handelt praktisch unverändert.

Dollar erstarkt – Euro bei fast 1.03

Der Dollar gewinnt zum Wochenstart gegenüber vielen Währungen an Wert. Die US-Währung profitiert von anziehenden Kapitalmarktzinsen in den USA. Dort sorgt seit längerem die Erwartung einer strafferen Geldpolitik für Zinsauftrieb. Von der US-Notenbank Fed werden in diesem Jahr zahlreiche Zinsanhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe und absehbar weiter steigende Inflation. Der Euro notiert bei 1.0993 $, nachdem er zuvor auf 1.0947 $ abgerutscht ist – so wenig wie zuletzt vor gut zwei Wochen. Der Dollar-Franken-Kurs etabliert sich derweil mit 0.9368 wieder klar über der Marke von 0.93, nachdem er letzte Woche zum Teil noch klar darunter gestanden hat. Deutliche Avancen verzeichnet der Euro zum Franken, somit arbeitet sich die Gemeinschaftswährung an die Marke von 1.03 Fr. heran.

Bitcoin fester

Gold notiert tiefer bei einem Preis von 19335 $ pro Feinunze.

Bitcoin setzt den jüngsten Aufwärtstrend fort und steht bei 47’000 $.