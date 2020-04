SMI notiert bei 9900

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt fährt am Dienstag weitere Gewinne ein. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9911 1.56%) gewinnt bei Eröffnung 0,3%. Gegen die Mittagszeit steigt er über die Marke von 9900, die er letztmals Anfang März gesehen hatte – also vor dem grossen Coronaabsturz. Am Vortag hatte er um satte 1,4% angezogen. An der Börse habe sich mit Blick auf die in diversen Ländern umgesetzten oder angekündigten Coronalockerungen die Hoffnung breitgemacht, die Krise könnte weniger stark als befürchtet auf die Weltkonjunktur durchschlagen, meinten Händler.

Trotz der Avancen bleibe am Markt auch Zurückhaltung zu spüren, berichten Börsianer weiter. Die zuletzt stark gestiegenen Kurse liessen zum Teil Befürchtungen über neuerliche Korrekturen aufkommen. Zudem sei wegen der anstehenden geldpolitischen Beschlüsse führender Zentralbanken vielerorts Abwarten angesagt. Grundsätzlich sei aber die Zuversicht der Anleger gross, dass die finanziellen Anstrengungen führender Notenbanken die Welt vor einer tiefgreifenden und langanhaltenden Rezession bewahren, heisst es weiter. Die US-Notenbank beginnt heute mit ihren zwei Tage dauernden Beratungen über die Zinsentscheidung. Am Donnerstag folgt dann die EZB.

ABB und UBS hoch im Kurs

Deutlich aufwärts geht es mit den Papieren von ABB (ABBN 18.255 5.13%). Der Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten und erfreute die Investoren zudem mit dem Festhalten am Plan, mit dem Erlös aus dem Verkauf der Stromnetzsparte Aktien zurückzukaufen.

UBS (UBSG 10.02 5.79%) ziehen an, die Grossbank hat im ersten Quartal trotz Coronavirus rund 40% mehr verdient als im Vorjahr. Anders als im vierten Quartal sind der grössten Schweizer Bank netto auch wieder neue Gelder zugeflossen, was am Markt gut ankommt. Der verhaltene Ausblick rückt derweil zunächst in den Hintergrund. Im Sog von UBS legen auch weitere Finanztitel wie Credit Suisse (Credit Suisse 8.606 6.25%) oder die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 311.7 4.67%) und Swiss Life (SLHN 349.5 3.19%) zu.

Die schwergewichtigen Novartis (NOVN 88.19 0.18%) liegen im Plus. Der Quartalsabschluss des Pharmakonzerns präsentiert sich von Corona nahezu unberührt. Vielmehr haben die Basler im ersten Jahresviertel 2020 die eigenen Wachstumsziele übertroffen. Der Ausblick wird allerdings nur «vorerst» bestätigt. Stärker zulegen können die Genussscheine des Branchennachbarn Roche (ROG 354.9 1.55%).

SMIM-Finanzwerte stark

Im SMIM (SMIM 2314.557 0.82%) legen neben Julius Bär (BAER 37.24 3.96%) auch Partners Group (PGHN 756.8 2.66%) zu. Die Titel dürften von den UBS-Zahlen profitieren.

Verlierer sind auf der anderen Seite Schindler (SCHP 218.5 -1.13%) nach einer negativen Analysteneinschätzung. AMS (AMS 10.35 0.24%) büssen im Vorfeld der morgigen Quartalsberichterstattung an Wert ein.

Gesundheitswerte weisen keine klare Richtung auf. Während die Aktien des Hörsystemeherstellers Sonova (SOON 182.1 2.68%) gewinnen, geben Vifor Pharma (VIFN 146.1 -0.65%) nach.

Das Augenmerk richtet sich unter anderem auf Bucher (BUCN 266 -1.26%) Industries nach Zahlen. Der Titel wird am Berichtstag ex Dividende (8 Fr. pro Aktie) gehandelt.

Die Aktien der Cembra (CMBN 89 1.95%) Money Bank rutschen ins Minus. Die Konsumkreditbank hatte am Vorabend überraschend Angaben zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal publiziert und dabei ihre Jahresprognose gekippt.

Schwächer sehen wegen Dividenenabgang Baloise (BALN 146.8 0.69%) (6.40 Fr. pro Aktie) und Helvetia (HELN 89.6 -1.92%) (5 Fr. pro Aktie) aus.

Polyphor (POLN 8.26 -5.6%) geben deutlich nach. Das Biotech-Unternehmen musste fürs erste Quartal einen Verlust ausweisen, sieht sich aber bis in einem Jahr finanziert.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen finden am Dienstag keine klare Richtung. Der sinkende Ölpreis drückt teilweise die Stimmung. An den Terminmärkten sinken die europäischen und die amerikanischen Aktien-Futures leicht. Der Nikkei 225 verliert 0,3%, der breiter gefasste Topix notiert unverändert. Der Hang Seng in Hongkong steigt um 0,3%, Chinas Leitindex CSI 300 rückt gegen den Trend 0,7% vor. Der südkoreanische Kospi avanciert 0,1%, und der australische S&P/ASX 200 liegt 0,5% im Minus.

Euro klar höher

Der Kurs des Euros zieht an. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zum Dollar deutlich höher bei 1.0873 $ gehandelt. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit einem Kurs von 1.0593 Fr. ebenfalls markant höher. Der Dollar gibt zur Schweizer Währung nach und kostet derzeit 0.9747 Fr.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis legt am Dienstag nach dem Preissturz vom Wochenstart klar zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 20.03 2.4%) liegt bei gut 20 $. Gold (Gold 1709.11 -0.3%) notiert wenig verändert bei 1711 $ pro Feinunze.