SMI setzt Erholung zunächst fort

(AWP/Reuters) Die Berichtssaison stabilisiere die Märkte, heisst es. Aber auch die vergleichsweise guten Vorlagen aus Asien, vor allem aus China und Japan, tragen laut Händlern zur aktuellen Bewegung bei. Dennoch bleibe die übergeordnete Grosswetterlage alles andere als gut.

«Mit der Kombination aus Zinserhöhungen und Bilanzreduzierung schalten die Notenbanken aus ihrer jahrelang ultraexpansiven Geldpolitik innerhalb kurzer Zeit in den Rückwärtsgang», heisst es in einem Kommentar. «Dies trifft die Wirtschaft zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da Lieferengpässe, der Ukraine-Krieg sowie zunehmende Wachstumsrisiken in China die Konjunktur bereits belasten.» Neben der Berichtssaison dürften im weiteren Verlauf neue Daten zur Konsumentenpreisentwicklung in Deutschland im Blick stehen. Die Gefahr sei gross, dass die hohe Inflation die Verbraucherstimmung noch stärker belastet und auf die Konsumausgaben durchschlage. Am Nachmittag werden erste Zahlen zur Entwicklung der US-Wirtschaft im ersten Quartal veröffentlicht.

Der SMI (SMI 12'135.93 +0.70%) gewinnt gegen 09.10 Uhr 0,47% hinzu auf 12’108,01 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,81% auf 1867,51 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'588.54 +0.79%) um 0,53% auf 15’548,58 Punkte. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 28 Gewinner zwei Verlierer.

Übernahmespekulationen sorgen vor allem beim Bankensoftware-Spezialisten Temenos für ein kleines Kursfeuerwerk von 12%. Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigt die Private-Equity-Firma Thoma Bravo Interesse am Genfer Bankensoftware-Hersteller.

Auch Straumann sind nach einem Rekordumsatz im frühen Handel gesucht. Swisscom-Aktien gewinnen nach Zahlen zwar auch hinzu, erweisen sich aber insgesamt als etwas volatil.

Knappe Verluste verbuchen aktuell lediglich die Aktien der CS und Logitech (LOGN 62.96 -0.19%).

Euro knapp über 1,05 $ und 1,02 Fr.

Der Euro hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0503 $ und damit so wenig wie zuletzt vor gut fünf Jahren.

Auch zum Franken verlor die Gemeinschaftswährung in der Nacht auf Donnerstag etwas an Boden. Am Morgen geht der Euro noch knapp über der 1,02-Marke zu 1,0206 nach noch 1,0229 am Vorabend um. Der Dollar hingegen notiert derzeit leicht höher bei 0,9717 Fr. (Vorabend 0,9688).

Noch stärker als der Euro steht seit längerem der japanische Yen unter Druck. Am Donnerstagmorgen mussten für einen US-Dollar fast 130 Yen gezahlt werden – so viel wie seit etwa zwanzig Jahren nicht mehr. Wie der Euro wird der Yen durch die Erwartung einer deutlichen geldpolitischen Straffung in den USA belastet. In Japan kommt die extrem lockere Ausrichtung der dortigen Notenbank hinzu, die auch nach ihrer jüngsten Zinssitzung in der Nacht auf Donnerstag keine Hinweise auf eine künftige Straffung erkennen lässt.

An Konjunkturdaten blicken die Marktteilnehmer am Donnerstag zum einen auf Inflationsdaten aus Deutschland. Der Preisauftrieb dürfte auch im April sehr hoch geblieben sein. Aus den USA werden unter anderem Wachstumsdaten für das erste Quartal erwartet.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel von hohem Niveau aus gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 103,91 $. Das waren 1,41 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 102.11 +0.28%)) fiel um 1,30 $ auf 100,72 $.

Am Ölmarkt wirken seit einiger Zeit gegensätzliche Kräfte. Auf der einen Seite sorgen der Ukraine-Krieg und scharfe Sanktionen des Westens für ein knappes Angebot an Rohöl. Auf der anderen Seite bestehen Nachfragesorgen wegen der strikten Corona-Politik Chinas, wo regionale Virus-Ausbrüche mit drastischen Ausgangssperren bekämpft werden. Während Russland einer der grössten Erdölanbieter ist, gehört China zu den grössten Nachfrageländern.