Schweizer Börse lässt etwas Federn

(AWP/Reuters/CF) Dem Schweizer Aktienmarkt fällt die Orientierung am Dienstag wegen fehlender Impulse schwer. Nachdem die Börsen in den USA und Grossbritannien am Montag wegen Feiertagen geschlossen geblieben waren, fehlen dem Markt die entscheidenden Vorgaben.

Für Gesprächsstoff bei den Blue Chips sorgen Sika (SIKA 152.95 0.39%) sowie Novartis (NOVN 88.8 0.32%). Das Bauchemieunternehmen eröffnet in Katar eine neue Fabrik für die Produktion von Betonzusatzmitteln. Auch der lokale Hauptsitz und ein Warenlager werden in der Hauptstadt Doha angesiedelt.

Beim Pharmakonzern erhöht Goldman Sachs (GS 193 0.54%) das Kursziel von 98 auf 102 Fr. und belässt die Einstufung auf «Buy». Die Anpassung nimmt die Bank nach der US-Zulassung der Genersatztherapie Zolgensma vor.

Am Tabellenende des Swiss Market Index (SMI (SMI 9712.27 -0.01%)) stehen Givaudan (GIVN 2653 -0.41%) und Swatch Group (UHR 264.8 -0.38%). Auch Richemont (CFR 74.94 0.05%) verlieren. Die Schweizer Uhrenexporte waren im April leicht rückläufig (lesen Sie hier mehr).

Verluste erleiden auch die Banken UBS (UBSG 11.86 -0.17%) und Credit Suisse (CSGN 11.69 -0.17%). Händler verweisen auf die Entwicklungen an den Bondmärkten. Dort sind die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen am Montag auf den niedrigsten Stand seit September 2016 gefallen, und auch in den USA sind die Renditen wieder niedriger, was sich meist negativ auf die Kurse auswirkt.

Newron Pharma mit Rücksetzer

Deutliche Verluste verzeichnen unter den mittelgrossen Werten Newron Pharma (NWRN 6.85 -12.18%). Das Biopharmaunternehmen hat mit seinem Produktkandidaten Evenamide zur Behandlung von Schizophrenie einen Rücksetzer erlitten. Es hat ein Schreiben von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA erhalten, in der sie Bedenken über jüngste Ergebnisse mit dem Kandidaten geäussert hat (lesen Sie hier mehr).

Gewinne verzeichnen dagegen Temenos (TEMN 183.35 1.38%). HSBC (5 658.5 -0.21%) erhöht das Kursziel von 185 auf 220 Fr. und bestätigt die Einstufung «Buy». Der Bankensoftwarehersteller habe das Potenzial, doppelt so schnell wie der Markt zu wachsen, schreibt die Bank.

Zulegen können auch Kudelski (KUD 6.95 4.04%). Das Technologieunternehmen ist eine Partnerschaft mit der indischen L&T Technology Services (LTTS) eingegangen. Die beiden Gesellschaften wollen gemeinsam Lösungen für die Anwendung des Internet der Dinge (IoT) in der Industrie und im Automobilsektor entwickeln.

Ausserdem haben am Dienstag Dottikon ES (DESN 475 -2.26%) (lesen Sie hier mehr) und Burckhardt Compression (lesen Sie hier mehr) ihre Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 publiziert.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax gibt ab

Der deutsche Leitindex Dax (DAX 12085.51 0.12%) konnte die Verluste vom Morgen wieder wettmachen und notiert leicht im Plus. Im Fokus stehen in Deutschland drei Unternehmen. Bei Deutsche Bank (DBK 6.352 -1.47%) soll über die Ablösung des für die Unternehmens- und Investmentbank zuständigen stellvertretenden Vorstandschefs Garth Ritchie diskutiert werden. Dies vermeldet das «Wall Street Journal».

Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa (LHA 17.55 0.49%) reduziert die Frachttochter Lufthansa Cargo wegen der schwächeren Nachfrage am weltweiten Luftfrachtmarkt ihr Angebot. Der Autobauer Volkswagen (VOW 162.35 1.22%) will derweil sein wichtiges Chinageschäft ausbauen und dort seine Tochtermarke Seat auf den Markt bringen.

Kaum Impulse am Devisenmarkt

Sowohl der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.1188 -0.05%) als auch der Euro in Franken (EURCHF 1.1254 0.13%) bewegen sich auf dem Niveau vom Vorabend. Auch der US-Dollar in Franken (USDCHF 1.00592 0.19%) zeigt sich nahezu unverändert. Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte mehr Bewegung in die Kurse am Devisenmarkt kommen. In den USA starten die Finanzmärkte nach einem Feiertag erst an diesem Dienstag in die neue Handelswoche. Ausserdem könnten wichtige Konjunkturdaten für Kursschwankungen sorgen.