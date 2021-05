SMI: nahe Allzeithoch ins Wochenende

(AWP/Reusters/SPU) Zu Wochenschluss ist es am Schweizer Aktienmarkt nochmal klar aufwärts gegangen. Der SMI (SMI 11'426.15 +0.76%) notierte bei Eröffnung lediglich 0,1% höher. Im weiteren Handel festigte er sich in der Gewinnzone und arbeitete sich bis Handelsende kontinuierlich höher. So erreichte der SMI am Nachmittag zunächst erneut die Marke von 11’400 und kletterte auf einen Rekordstand von 11’444.

Aus New York kamen erneut freundliche Signale. Die wichtigen Wallstreet-Indizes legten bei Börsenschluss zu. Der S&P 500 (S&P 500 4'209.60 +0.25%) stieg 0,3%. Der Dow Jones (Dow Jones 34'578.29 +0.33%) avancierte 0,3%. Ein Plus von 0,5% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Hierzulande war das Kof-Konjunkturbarometer erneut auf einen historischen Höchststand geklettert. Im Tagesverlauf kamen Daten aus den USA. Angesichts rasant steigender Preise hat sich die Konsumfreude der US-Amerikaner im April etwas gelegt. Ihre Ausgaben legten nur um 0,5% zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit dieser Zahl gerechnet, nach einem kräftigen Plus von 4,7% im März. Die persönlichen Einkommen der Amerikaner sanken im April um 13,1%, nach einem Zuwachs von 20,9 Prozent im März. Derweil sorgten Medienberichte über das Multi-Billionen-Dollar-Haushaltspaket für Optimismus, das US-Präsident Joe Biden am Freitag offenbar vorschlagen wird.

Luxus und Finanz gesucht

An der Spitze des SMI standen die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 326.00 +3.16%) und Richemont (CFR 109.30 +2.44%). Für Swatch Group hatte Goldman Sachs (GS 371.31 +0.32%) das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Zahlreiche Daten deuteten darauf hin, dass sich das Uhrengeschäft nachhaltig erhole, hiess es in dem Report. Am Vortag noch hatten die jüngsten Daten zu den Uhrenexporten für eine uneinheitliche Entwicklung der beiden Aktien gesorgt.

Auch UBS (UBSG 14.70 +1.48%), Credit Suisse (CSGN 9.85 +0.92%), Partners Group (PGHN 1'360.00 +1.57%), Zurich Insurance (ZURN 378.70 +1.15%), Swiss Re (SREN 87.08 +0.44%) und Swiss Life (SLHN 469.50 +0.58%) standen auf den Einkaufslisten der Investoren. Bereits am Vortag hatten zahlreiche Branchenvertreter klar von den steigenden Renditen in den USA profitiert.

Bei ABB (ABBN 30.68 +0.46%) machte sich ein Analystenkommentar positiv bemerkbar. Die Experten der HSBC (5 456.00 +1.59%) trauen Firmenchef Björn Rosengren zu, was seinen Vorgängern verwehrt geblieben ist: Sie sehen ABB unter Rosengren nach langen Jahren endlich zur alten Stärke zurückfinden.

Derweil bremsten die Schwergewichte den Markt etwas. Die Pharmavaloren Roche (ROG 315.60 +0.78%) und Novartis (NOVN 79.60 +0.06%) sowie Nestlé (NESN 111.12 +0.47%) hinkten zwar hinterher, wiesen aber mit fortschreitender Handelsdauer auch Gewinne auf.

Sonova auf Allzeithoch

Im SMIM (SMIM 3'257.44 +0.85%) legten die Aktien des Hörsystemeherstellers Sonova (SOON 318.90 +2.51%) zu. Sie erreichten ein Allzeithoch. Technologiewerte wie AMS (AMS 17.72 +2.4%), Temenos (TEMN 139.40 +2.12%) oder Logitech (LOGI 110.80 +1.05%) wiesen Gewinne aus (zum Interview mit Logitech-CEO Bracken Darrell).

Julius Bär (BAER 61.30 +1.29%) waren nach der Beilegung des Fifa-Falls in den USA gesucht. Sie notierten aktuell auf einem 52-Wochen-Hoch. Die Bankengruppe und das US-Justizministerium hatten sich bereits im November 2020 auf die Eckpunkte des Vergleichs geeinigt. Dabei verpflichtete sich die Bank zur Zahlung von insgesamt 79,7 Mio. $.

In den hinteren Reihen legten Sulzer (SUN 115.40 -1.03%). Nach der am Vortag angekündigten Abspaltung der Division APS waren sie bereits um mehr als 8% in die Höhe geschnellt. Analysten zeigten sich positiv überrascht von der zügigen Umsetzung der Pläne.

Auch die Aktien des Aargauer Spezialitätenchemie-Unternehmens Dottikon ES (DESN 187.00 +1.63%) waren nach starken Zahlen gesucht.

Besonders deutliche Avancen verzeichneten die Aktien des Stahlherstellers Swiss Steel (STLN 0.45 +13.1%).

Asien mit Gewinnen – China etwas leichter

Die asiatischen Börsen erlebten im Sog der positiven Entwicklungen in den USA einen Tag mit Gewinnen. In Tokio legte der Nikkei 225 (Nikkei 225 29'149.41 +2.1%) 2,1% zu, der Topix war 1,9% im Plus. Die chinesischen Valoren hinkten der positiven Entwicklung in Japan etwas hinterher. Sowohl der Shanghai Composite als auch der CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden grössten Börsen Festlandchinas abbildet, drehten ins Minus. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng ein Plus von 0,1%. Der südkoreanische Kospi rückte 0,8% vor. In Australien legte der ASX 200 mehr als 1,2% zu.

Franken etwas schwächer

Der Kurs des Euros zeigte sich am Freitag uneinheitlich. Am Abend wurde der Euro zum Dollar bei 1.2192 $ gehandelt und damit wieder leicht unter der Marke von 1.22 $. Zum Franken legte die Gemeinschaftswährung zu. Sie kostete um 17.30 Uhr MESZ 1.0970 Fr. Auch zum Dollar neigte die Schweizer Währung leicht zur Schwäche. Der Dollar-Franken-Kurs lag bei 0.8995 Fr.

Ölpreis drehte ins Minus

Der Ölpreis drehte am Freitag nach anfänglichen Gewinnen ins Minus. Bei Börsenschluss in Europa kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.42 -0.27%) 69.50 $. Meldungen über Investitionspläne der US-Regierung sorgten an den Finanzmärkten für eine allgemein freundliche Stimmung, von der auch der Ölpreis gestern profitieren konnte.

Gold (Gold 1'900.88 +0.22%) rutschte wieder unter 1900 $. Die Feinunze lag bei 1894 $.

Bitcoin (Bitcoin 36'100.00 -6.6%) war diese Woche wiederholt an der Marke von 40’000 $ gescheitert. Die Cyberdevise gab am Freitag auf rund 36’000 $ nach.