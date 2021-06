SMI schliesst knapp über 12’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag ganz knapp im Plus geschlossen. Der SMI (SMI 12'009.17 +0.08%) rang aber weiter mit der 12’000-Marke. Erst vor zwei Wochen hatte der Leitindex diese Hürde das erste Mal genommen und bewegt sich seither in einer engen Spanne darum herum. Laut Händlern war das Marktgeschehen durch eine Mischung aus Optimismus und Zurückhaltung geprägt. Dies habe bereits in der Vorwoche dafür gesorgt, dass der SMI zwar die sechste Handelswoche in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen habe, dieser allerdings vergleichsweise klein ausgefallen sei.

Das Coronavirus gehört derzeit wieder zu den dominierenden Themen am Markt. Steigende Infektionszahlen haben in Asien in einzelnen Ländern dafür gesorgt, dass Schutzmassnahmen verstärkt bzw. implementiert wurden. Das Auftauchen der Deltavariante sei eine Erinnerung daran, dass die Pandemie noch längst nicht überwunden sei, sagte ein Händler. Gerade wegen der Deltavariante stiegen denn auch wieder die Sorgen, dass sich das Virus aktuell schnell ausbreite. «Während der mittelfristige Effekt auf die Aktienmärkte eher gering sein dürfte, könnten neue Restriktionen die Kauflaune der Anleger kurzfristig noch weiter reduzieren.»

US-Anleger hielten sich am Montag nach der jüngsten Rekordrally bedeckt. Der Dow Jones (Dow Jones 34'237.34 -0.57%) gab bei Börsenschluss in Europa 0,6% nach, der breiter gefasste S&P 500 (S&P 500 4'276.60 +0.12%) fiel 0,1%. Lediglich an der Technologiebörse Nasdaq ging es für den Composite Index 0,7% aufwärts auf ein Allzeithoch.

Roche an der Spitze des SMI

Roche (ROG 348.05 +0.94%) stützten den Markt mit Avancen. Der Pharmakonzern hatte von der EU die Zulassung für sein Mittel Enspryng zur Behandlung Erwachsener und Jugendlicher ab zwölf Jahren erhalten. Das Medikament wird bei Patienten mit Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) eingesetzt, einer Gruppe seltener Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems.

Mit Novartis (NOVN 84.91 +0.3%), Alcon (ALC 64.60 +0.06%) und Lonza (LONN 666.60 +0.85%) waren noch weitere Vertreter der Gesundheits- und der Life-Science-Branche gefragt.

Unterschiedlich entwickelten sich Zykliker. Sika (SIKA 305.30 +0.36%) und SGS (SGSN 2'862.00 0%) waren auf der Gewinnerliste zu finden. Sie hatten bereits in der Vorwoche von den Hoffnungen auf das milliardenschwere Infrastrukturpaket der US-Regierung profitiert. Auch Holcim (HOLN 55.86 -1.76%), ABB (ABBN 31.53 -0.38%) oder Geberit (GEBN 698.40 -0.14%) waren unter den Blue Chips wegen der Aussicht auf die US-Ausgaben gesucht. Bei ihnen nahmen Anleger zum Wochenstart allerdings erst einmal einen Teil ihrer Gewinne mit.

Die Valoren der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 9.69 -1.56%) und UBS (UBSG 14.23 -0.91%) gaben nach. Bei CS gab es am Wochenende einen Bericht, wonach die Einnahmen aus dem Geschäft mit Special Purpose Acquisition Companies (Spac) im zweiten Quartal gefallen waren.

Derweil bescheinigt UBS-Konzernchef Ralph Hamers den Schweizer Banken in einem Interview Nachholbedarf bei Strukturwandel und Digitalisierung. Es werde im Rahmen des angekündigten Sparprogramms nicht zu einem grösseren Stellenabbau kommen. «Nein, es gibt keinen grösseren Jobabbau, aber Entlassungen», sagte Konzernchef Hamers der Zeitung «Blick». Unter dem Strich werde die Zahl der Angestellten aber in etwa gleich bleiben. «Damit die Kostensenkung gelingt, braucht es in gewissen Bereichen einen Jobabbau. In anderen aber bauen wir dafür Stellen auf», sagte Hamers.

Reisewerte schwächer

Eine Kaufempfehlung durch HSBC (5 420.00 -1.88%) verlieh etwa den Aktien Adecco (ADEN 62.88 +0.26%) etwas Schubkraft. Die Experten gehen davon aus, dass die Kurse innerhalb der nächsten zwölf Monate weiter zulegen, und mit einem neuen Kursziel von 73 Fr. sehen sie ein Aufwärtspotenzial von weiteren 15%.

Titel aus dem Reisebereich wie Dufry (DUFN 55.92 -7.94%), Flughafen Zürich (FHZN 156.20 -3.52%), LM Group (LMN 42.00 -4.55%) oder Orascom (ODHN 12.40 -3.88%) starteten schwach in die Handelswoche. Grund dafür dürfte die Besorgnis um die Ausbreitung der Deltamutation des Coronavirus sein, die die Erholung der internationalen Reisetätigkeit abzubremsen droht.

Im breiten Markt fielen Idorsia (IDIA 26.44 +1.07%) nach dem Start einer weiteren zulassungsrelevanten Studie positiv auf.

Montana Aerospace (AERO 36.55 +4.13%) legten klar zu. Die ZKB stuft die Aktie des Luftfahrtindustriezulieferers in einer Ersteinstufung mit dem Rating «Übergewichten» ein.

Gurit (GUR 2'035.00 -3.1%) büssten nach der gesenkten Prognose für 2021 klar ein.

Der Aktienkurs von Polyphor (POLN 3.00 -59.18%) pulverisierte sich nach verfehlten Studienzielen des Biotech-Unternehmens.

Asiens Börsen kaum verändert

Die Asienbörsen starteten am Montag vor den anstehenden chinesischen Konjunkturdaten und wegen steigender Coronavirusfälle in Asien zurückhaltend in die Woche. Die bevölkerungsreichste Stadt Australiens, Sydney, ist nach einem Ausbruch der hoch ansteckenden Deltavariante in einem zweiwöchigen Lockdown, Indonesien kämpft mit einer Rekordzahl von Infektionen, in Malaysia könnte der Lockdown verlängert werden, und Thailand hat neue Beschränkungen in Bangkok und weiteren Provinzen angekündigt. Der japanische Nikkei 300 verlor 0,1%. Der chinesische Shanghai Composite büsste 0,2% ein. In Hongkong verlor der Hang Seng (Hang Seng 29'268.30 -0.07%) ebenfalls 0,2%. Und in Korea stagnierte der Kospi (Kospi 3'300.88 +0.01%).

Euro stabil

Der Euro hielt sich am Montag trotz leichter Kursverluste zum Dollar über der Marke von 1.19 $. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1.1934 $ und damit etwas weniger als am Morgen. Zum Schweizer Franken rückte der Dollar derweil auf die Marke von 0.92 Fr. zu. Um 17.30 Uhr MESZ lag die US-Währung bei 0.9185 Fr. Der Euro ging zu etwas festeren 1.0965 Fr. um.

Ölpreis korrigiert

Der Ölpreis korrigierte am Montag nach seinem jüngsten Höhenflug. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.57 -2.24%) kostete am Abend 76 $. Zuvor hatte die Rohölnotierung den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf das Treffen der Ölallianz Opec+ an diesem Donnerstag. Experten erwarten, dass die in Aussicht gestellte Erhöhung der täglichen Fördermenge nicht ausreichen dürfte, um mit der Erholung der weltweiten Nachfrage Schritt zu halten.

Gold (Gold 1'779.02 -0.14%) notierte kaum verändert und damit weiter unter 1800 $. Die Feinunze des Edelmetalls kostete bei Börsenschluss in Europa 1780 $.

Bitcoin (Bitcoin 34'276.00 -0.75%) schwankte weiterhin zwischen den Marken 30’000 und 35’000 $.