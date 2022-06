SMI: Wenig verändert – CS fester am Investorentag

(AWP/Reuters) Der Markt wird dabei vom nachgebenden Schwergewicht Nestlé (NESN 111.98 -0.53%) belastet. Insgesamt überwiegen jedoch höhere Kurse. Das Umfeld bleibe insgesamt gleichwohl schwierig, heisst es. Nach wie vor sorgten Rezessions- und Inflationsängste für volatile Märkte.

Zudem steht der Halbjahresultimo bevor, der die Marktteilnehmer noch zu Portfolioumschichtungen und Bereinigungen veranlassen dürfte, heisst es am Markt. Und es naht die Berichtssaison für das zweite Quartal. «Und diese könnte noch für Überraschungen sorgen», sagt ein Händler. Einige Unternehmen hätten sich zuletzt dazu doch «gelinde gesagt zurückhaltend geäussert», negative Überraschungen seien also möglich. Impulse könnten am Berichtstag wieder von US-Konjunkturzahlen ausgehen. Zudem beginnt im portugiesischen Sintra das Treffen er EZB-Banker.

Der SMI (SMI 10'900.44 -0.06%) notiert um 09.20 Uhr um 0,07% tiefer auf 10’899,65 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der Schwergewichte stärker gekappt ist, steigt um 0,26% auf 1676,63 Zähler. Derweil ermässigt sich der breite SPI (SXGE 14'030.41 -0.11%) um 0,01% auf 14’044,55 Zähler. Von den 30 SLI-Werten stehen 20 im Plus und neun im Minus. Swisscom (SCMN 526.60 +0.84%) sind unverändert.

Im Fokus steht die Credit Suisse. Die angeschlagene Grossbank Suisse will sich im laufenden Jahr auf die Umsetzung ihres jüngsten Konzernumbaus konzentrieren und sieht sich auf gutem Weg, die Kostenziele zu erfüllen, wie die Bank vor dem heute Vormittag stattfindenden «Investor Deep Dive» mitteilt. Auch UBS (UBSG 16.28 +0.84%) und Julius Bär (BAER 46.19 +0.79%) gewinnen mehr als 1%.

An der Spitze des SLI stehen aber Richemont (CFR 104.90 +1.70%) und Swatch. Sie profitieren von einer positiven Branchenstudie. Demnach sind die Luxusgüterwerte günstig bewertet, auch wenn sich die Nachfrage in China nur langsam erhole.

Schwächster SMI-Wert ist Nestlé. Morgan Stanley (MS 77.44 -0.49%) hat die Aktien des Lebensmittelriesen auf «Equal Weight» von «Overweight» und das Kursziel auf 123 von 137 Fr. gesenkt.

Auch VAT werden von einer Studie zurückgebunden. Berenberg hat den Technologiewert auf «Hold» von «Buy» zurückgestuft.

Am breiten Markt stehen Coltene unter Druck. Das Unternehmen erwartet im ersten Halbjahr 2022 weniger Umsatz und eine tiefere Marge als im Vorjahr.

Landis + Gyr werden um 3,2% oder 1,75 Fr. niedriger gestellt. Die Aktien des Messtechnikunternehmens werden Ex-Dividende von 2,15 Fr. je Aktie gehandelt.

Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert – Rubel reagiert kaum

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0579 $ gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Zum Franken hat der Euro über Nacht minimal nachgelassen und kostet aktuell 1,0114 nach 1,0122 Fr. am Vorabend. Der US-Dollar hat sich ebenfalls nur wenig bewegt und wird derzeit zu 0,9559 nach 0,9565 Fr. gehandelt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Am Vormittag könnten Aussagen wichtiger Vertreter der EZB auf einem Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra für mehr Bewegung im Handel mit dem Euro sorgen. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet. Am Nachmittag könnten ausserdem Daten vom Immobilienmarkt in den USA und zur amerikanischen Konsumlaune für Impulse sorgen.

Nur leichte Kursverluste zeigten sich am Morgen beim russischen Rubel, nachdem die US-Ratingagentur Moody’s wegen nicht fristgemäss beglichener Schulden bei internationalen Investoren einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt hat. Zum Dollar fiel der Kurs der russischen Währung um etwa ein halbes Prozent.

Zinszahlungen für zwei Staatsanleihen seien auch nach Ablauf einer Verzugsfrist von 30 Tagen nicht bei Gläubigern angekommen, hiess es von Moody’s. Wegen der westlichen Sanktionen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine hat Russland Probleme, Schulden im Ausland zu begleichen. An den Finanzmärkten galt das Risiko schon seit Monaten als fest einkalkuliert und überschaubar. Aktuell wird ein Dollar für etwa 54 Rubel gehandelt. Damit ist der Rubel mehr wert als vor Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine, als Mitte Februar für einen Dollar etwa 75 Rubel gezahlt wurden.

Ölpreise legen wegen Angebotssorgen zu

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf Sorgen vor einem sinkenden Angebot auf dem Weltmarkt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 116,70 $. Das waren 1,61 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 1,32 $ auf 110,89 $.

Der Brent-Ölpreis legte damit den vierten Handelstag in Folge zu. Am Markt wurde der Anstieg erneut mit einem Rückgang der Ölexporte in Libyen erklärt. In dem nordafrikanischen Förderland ist es zuletzt zu Ausfällen gekommen, weil die Produktion wegen politischer Proteste im Osten des Lands eingestellt wurde.

Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee um rund 50% verteuert. Als starker Preistreiber gelten die Folgen des Kriegs in der Ukraine und das Ende der Corana-Beschränkungen in vielen Ländern. Die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft konnte die Ölpreise nur zeitweise belasten.

USA

Die US-Aktienmärkte haben wegen steigender Renditen am Montag ihre Erholungsphase unterbrochen. Ein hoher Auftragseingang in der US-Industrie zeigt zwar eine weiterhin starke Konjunktur an – doch dies macht gleichzeitig weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich.

Der Dow Jones Industrial (–0,2%) fiel auf 31’438 Punkte. Der S&P 500 (–0,3%) schloss auf 3900 Punkten. Und der Tech-Index Nasdaq 100 (–0,81%) gab auf 12’008 Punkte nach.

Goldman Sachs (GS 300.78 -0.65%) hat die Kryptobörse Coinbase (–10,76%) zum Verkauf empfohlen. Dagegen hat die Grossbank die Verkaufsempfehlung für den Retailbroker Robinhood (+14%) aufgehoben. Es machen auch Spekulationen die Runde, dass der Kryptohändler FTX bald Robinhood übernehmen könnte.

Der deutsche, in den USA kotierte Impfentwickler BioNTech (+7,21%) hat bekanntgegeben, dass ein neuer Impfstoff gegen die Omikronvariante von Covid-19 gute Testergebnisse geliefert habe.

Höhere Ölpreise sorgten für Kursgewinne bei den Energiekonzernen ExxonMobil (+2,45%), Chevron (+1,93%) und ConocoPhillips (+2,24%).

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen notieren am Dienstag grossteils im Plus. Der Nikkei 225 avanciert 0,4%. Der Shanghai Composite steht 0,1% höher. Dagegen verliert der Hang Seng in Hongkong gut 0,5%. Der südkoreanische Kospi handelt 0,3% im Plus. Der australische S&P/ASX 200 klettert um 0,6%.

Die Futures auf die europäischen Aktienmärkte zeigen nach unten. Der Kontrakt auf den deutschen Dax steht 0,3% tiefer. Für den Euro Stoxx 50 wird ein Verlust von 0,4% angezeigt. Für die US-Titel wird so gut wie keine Veränderung indiziert.