Schweizer Börse schwächer

(AWP/Reuters) Zunehmende Konjunktursorgen trüben die Anlegerstimmung immer stärker ein. Die Schweizer Börse präsentiert sich daher am Mittwoch auf breiter Front schwächer. Nach wie vor machen die Marktteilnehmer den Handelsstreit der USA mit China und die Regierungskrise in Italien als Hauptschuldige aus. Zusätzlich genährt wird der Pessimismus von einer Reihe von Wirtschaftszahlen aus dem In- und Ausland.

Chinesische Offizielle hatten die optimistischen Kommentare von US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Handelsstreits zwischen beiden Ländern vom Vortag wieder in Frage gestellt. Dies habe den aufkommenden Optimismus der Händler wieder abgekühlt, ist zu hören. Da im laufenden Tag keine wichtigen US-Konjunkturzahlen veröffentlicht werden, zeige sich der Handel in ruhigen Bahnen. Im weiteren Tagesverlauf könnte dann die politische Entwicklung in Italien für neue Impulse sorgen. In dem Euroland wird eine Entscheidung des Staatspräsidenten über die neue Regierung erwartet.

Nestle löst Lonza ab

Der SMI (SMI 9702.23 -0.86%) eröffnet leicht im Minus und steht um 12 Uhr bei 9’751 Zählern. Am Vortag war der Leitindex um 0,72% gestiegen.

Den stärksten Rückgang bei den SLI-Werten verzeichnen die Aktien von AMS (AMS 37.88 -3.64%). Händler verweisen auf die «China-Sorgen» und die geplante Übernahme des deutschen Beleuchtungskonzerns Osram (OSR 36.79 -0.38%) und die damit verbundene drohende Kapitalerhöhung zu deren Finanzierung.

Die Aktien von Lonza (LONN 343.1 -2.31%) werden laut Händlern von Gewinnmitnahmen belastet. «Lonza ist die Aktie mit der besten Perfomance im SMI – wenigstens war sie es bis gestern.» Ab heute steht der Lebensmittelmulti Nestle an der Spitze. Nestle Beide Aktien haben seit Jahresanfang mehr als 35% gewonnen und damit auch den Gesamtmarkt deutlich hinter sich gelassen.

Gewinnmitnahmen werden auch bei den Aktien von Temenos (TEMN 157.65 -2.32%), Logitech und Richemont (CFR 74.66 -1.76%) ins Feld geführt.

Dagegen setzen Alcon (ALC 58.99 0.87%) den Aufwärtstrend fort. Händler erwähnen den jüngst veröffentlichten Zwischenbericht. Die Käufe stammten überwiegend aus dem Ausland, heisst es am Markt. Gesucht sind auch Sonova (SOON 228.3 0%) und Nestle, der neben ihrer erstklassigen Aufstellung auch M&A-Fantasie zugutekomme.

Emmi unter Druck

Am breiteren Markt fallen die Aktien von Emmi (EMMN 751.5 -8.8%) auf. Der Milchverarbeiter hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient und die Erwartungen von Analysten verfehlt. Für das Gesamtjahr wird zwar die Gewinnprognose bestätigt, aber das Umsatzziel leicht nach unten angepasst.

Die Aktien der Baloise (BALN 174.1 -2.74%) sind am Mittwoch tiefer in den Handel gestartet, dies trotz über den Erwartungen liegender Halbjahreszahlen. Einige Anleger dürften mit Blick auf den im laufenden Jahr stark gestiegenen Aktienkurs Gewinne mitnehmen. Analysten loben derweil vor allem das in der Sachversicherung erzielte Ergebnis, während im Lebenteil Reservestärkungen belasteten.