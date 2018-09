SMI geht leichter ins Wochenende

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten ins Wochenende gegangen, auf Wochensicht resultierte hingegen ein Plus. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9087.99 -0.27%) verlor bei Eröffnung 0,3%. Er baute zwar sein Minus früh ab und pendelte am Vormittag um den Schlusskurs vom Donnerstag. Doch am Nachmittag zeigte er Schwäche und sackte ein. Vom Tagestief bei 9030 Punkten konnte er sich jedoch wieder erholen.

Der Dow Jones (Dow Jones 26472.39 0.12%) der Standardwerte handelte bei Börsenschluss in Europa 0,2% fester. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2915.5 0.05%) gewann ebenfalls 0,2%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite legte auch 0,2% zu. Die Aktien von Tesla brachen ein, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC den Chef des Eletroautobauers, Elon Musk, vor dem US-Bundesgericht Manhattan wegen Betrugs verklagt hatte.

Finanztitel unter Druck

Massiv schwächer schlossen erneut die Bankwerte um UBS (UBSG 15.5 -2.05%), Credit Suisse (CSGN 14.75 -2.58%) und Julius Bär (BAER 49.11 -3.06%). Auch die Versicherertitel um Swiss Re (SREN 90.6 -0.51%), Zurich Insurance (ZURN 310.2 -0.61%) und Swiss Life (SLHN 372 -0.72%) gaben nach. Die Sorgen um die italienischen Staatsfinanzen und anziehende Renditen dortiger Staatsanleihen belasteten die Finanztitel in ganz Europa, besonders aber in Italien.

Nachrichten von Blue Chips gab es kaum, lediglich Roche (ROG 237.75 -0.04%) meldete einen Zukauf im Bereich der Immunonkologie. Der Pharmakonzern übernimmt die britische Tusk Therapeutics für insgesamt bis zu 655 Mio. €., davon 70 Mio. als Vorabzahlung und bis zu 585 Mio. als Meilensteinzahlungen. Insgesamt verhindern die drei Schwergewichte, Novartis (NOVN 84.4 0.02%), Roche und Nestlé (NESN 81.82 0.71%), stärkere Abgaben im SMI. Die Aktien des Nahrungsmittelkonzern stiegen gar am stärksten von allen zwanzig Werten.

Die Aktien von Luxusgüterherstellern wie Swatch Group (UHR 390.3 -0.28%) und Richemont (CFR 80 0.35%) konnten sich einigermassen behaupten.

Swisscom (SCMN 445.4 -1.18%) verloren, obwohl der Telecomkonzern in Bern einen politischen Sieg einfahren konnte. Der Nationalrat hatte die Öffnung des Glasfasernetzes des blauen Riesen für die Konkurrenz abgelehnt. Damit schauen Sunrise (SRCG 88.85 -0.89%), UPC, Salt und Co in die Röhre.

Adecco (ADEN 51.54 -0.73%) litten erneut. Dieses Mal unter einem deutlich negativen Analystenkommentar von Merrill Lynch.

GAM unter Druck

Sonova (SOON 195.3 -0.53%) profitierten kaum von einer Kurszielerhöhung durch Credit Suisse. Bei GAM (GAM 6.97 -1.97%) kam es derweil erneut zu einem Abgang im Management – Compliance-Chefin Natalie Baylis verlässt den Vermögensverwalter nach nur fünf Monaten. Die Aktien büssten ein.

Im Fokus stand der Börsengang des Getränkekartonherstellers SIG Combibloc (SIGN 12.3 3.8%). Die Aktie schloss bei 12.30 Fr. Der erste Preis lautete 11.85 Fr. Der Angebotspreis wurde auf 11.25 Fr. je Aktie festgelegt und lag damit am unteren Ende der Preisspanne von 11 bis 12 Fr.

U-Blox (UBXN 140.6 2.18%) gewannen. Der Halbleiterhersteller hatte mit dem niederländischen Elektrokonzern Philips (PHIA 39.3 -1.03%) eine weltweite Lizenzvereinbarung über Patente für seine 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunkprodukte getroffen. Die Vereinbarung ist nicht exklusiv und zeitlich begrenzt, wie U-Blox am Freitag mitteilte.

Einige Unternehmen der zweiten Reihe nutzten den letzten Tag des Quartals, um noch fristgerecht ihr Halbjahresergebnis vorzulegen. So erzielte der Westschweizer Energiespeicherhersteller Leclanché (LECN 1.96 1.55%) eine Umsatzverdoppelung, der operative Verlust wurde durch Sondereinflüsse allerdings deutlich ausgeweitet.

Dank einer Vereinbarung mit dem US-Partner Indivior erzielte derweil das Biotech-Unternehmen Addex Therapeutics einen Gewinn im ersten Semester. Die Beteiligungsgesellschaft Airesis schrieb indes weiter rote Zahlen, grenzte den Verlust aber ein.

Asiens Märkte legen zu

In Asien überwog eine freundliche Stimmung. Der Nikkei 225 avancierte 1,4% nach erfreulichen Makrodaten. Der Hang Seng in Hongkong legte 0,1% zu. In Festlandchina stieg der Shanghai Composite 0,5% und der Shenzhen Composite 0,6%. Der südkoreanische Kospi verlor 0,6%.

Euro büsste ein

Der Euro verlor. Er rutschte zur US-Währung zeitweise sogar unter die Marke von 1.16 $. Bei Börsenschluss in Europa wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.1614 $ gehandelt. Zum Franken bewegte sie sich ebenfalls abwärts und kostete 1.1422 Fr. Der Dollar zeigte sich mit 0.9764 Fr. kaum verändert.

Ölpreis weiter auf hohem Niveau

Der Ölpreis stieg. Auf Wochensicht konnten die Preise für US-Rohöl und Nordseeöl ihre starken Gewinne seit Anfang September halten. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag bei Börsenschluss in Europa bei gut 82 $. Der Goldpreis notierte fester bei 1191 $ pro Feinunze, nachdem er sich am Donnerstag deutlicher von der 1200-$-Marke entfernt hatte.