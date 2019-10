SMI schliesst auf über 10’200 Punkten

(AWP/Reuters/SK) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einer starkten Vorwoche erneut zugelegt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10231.8 0.34%) schloss deutlich im Plus. Im Tagesverlauf hatte der Index neue Höchst getestet und lag zeitweise bei knapp 10250 Punkten. Ebenfalls deutlich im Plus schloss der breiter gefasste SPI (SXGE 12344.53 0.31%) und der SLI.

In den USA hält die positive Stimmung an. Der Dow Jones lag zum Börsenschluss in der Schweiz mit einem Plus von 0,38% deutlich über der Marke von 27 000 Punkten. Beflügelt wurde der Markt von der Hoffnung auf einen baldigen Abschluss eines Handelsabkommens zwischen den USA und China. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3039.42 0.56%) legte ebenfalls zu und markierte dank einem Plus von 0,6% ein Rekordhoch. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte auf über 8300 Punkte.

Der Handelskonflikt belastet die Wirtschaft in den USA und sorgt auch bei der US-Notenbank Fed für Stirnrunzeln. Die Fed entscheidet am Mittwoch über den Leitzins, es wird mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Uhrenhersteller im Fokus

Zu den grössten Gewinnern unter den Schweizer Aktientiteln gehörten am Montag die Titel der Uhrenhersteller Richemont (CFR 76.78 2.35%) und Swatch. Beide profitierten von Konsolidierungsfantasien im Sektor. So hatte der französische Luxusgüterkonzern LVMH (MC 383.05 0%) am Montag bestätigt, Vorgespräche mit dem US-Juwelier Tiffany über eine Übernahme geführt zu haben. Entsprechende Berichte, wonach LVMH Tiffany eine Kaufofferte in der Höhe von 14,5 Mrd. $ unterbreitet habe, waren am Wochenende publiziert worden. Laut Händlern wird nun über eine Gegenofferte etwa von Kering spekuliert. In Bezug auf Richemont zeigten sich Analysten für die längerfristigen Aussichten des Konzerns zudem weiter zuversichtlich.

Im Fokus standen auch die Finanztitel: Die beiden Grossbanken Credit Suisse (CSGN 12.72 1.52%) und UBS (UBSG 11.94 1.66%) legten am stärksten zu. Erstere wird zur Wochenmitte über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal berichten. Schon in der Vorwoche hatten die Papiere der beiden Banken überdurchschnittlich zugelegt. Swiss Life (SLHN 494.9 1.35%), Partners Group (PGHN 769.6 1.21%), Julius Bär (BAER 44.15 1.26%) und Zurich zogen ebenfalls an.

Schlusslicht Swisscom

Derweil wurden die Aktien vom Logistiker Kühne+Nagel verstärkt aus den Depots geworfen. Kühne+Nagel war am Morgen von den Bernstein-Experten auf «Market Perform» von «Outperform» gesenkt worden. Sie begründeten dies vor allem mit dem jüngsten Kursanstieg.

Bei Clariant (CLN 21.11 -1.59%) und Swisscom (SCMN 506 -0.2%) war unterdessen im Vorfeld der Geschäftszahlen eine gewisse Zurückhaltung zu erkennen. Beide Konzerne werden im Wochenverlauf über das dritte Quartal berichten. Alcon (ALC 57.64 -0.89%), Nestlé (NESN 104.46 -0.21%) und Swisscom bildeten im SMI das Schlusslicht.

Die Aktien des Pharmaunternehmens Polyphor (POLN 10.64 4.31%) konnten ihren anfänglichen Höhenflug von +20% nicht halten. Polyphor hatten nach einem Bericht, wonach die Gesellschaft zusammen mit Zürcher Forschenden eine neue Antibiotika-Klasse entdeckt hat, stark zugelegt.

Freundliche Vorgaben aus Asien

Die asiatischen Aktienmärkte haben die neue Handelswoche unaufgeregt freundlich begonnen. In Tokio schlossen der Nikkei 225 (Nikkei 225 22867.27 0.3%) (+0,3%) und der breiter gefasste Topix ohne grosse Veränderungen. Der Hang Seng in Hongkong legte 0,8% zu.

Wenig Veränderung beim Euro

Der Euro startete mit wenig Veränderung in die neue Woche. Die Gemeinschaftswährung handelte zum Schweizer Börsenschluss bei 1,11 $ US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Zum Franken zeigte sich der Euro bei 1,1042 Franken etwas fester. Der US-Dollar war mit 0,9950 Fr. dagegen nur minimal verändert.

Goldpreis unter Druck

Der Ölpreis legte im Tagesverlauf zu, fiel am frühen Abend aber marginal unter dem Stand vom Freitagabend. Ein ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.66 0.15%) kostete um 17.55 Uhr 61.53 $. Der Goldpreis geriet im Verlauf des frühen Nachmittags zunehmend unter Druck und lag am frühen Abend knapp unter der Marke von 1500 $ pro Feinunze.