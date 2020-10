Abwärtstrend an der Schweizer Börse hält an

(AWP/CF) Die Coronapandemie hält den Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch fest im Griff. Angesichts der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen greift laut Händlern die Angst vor einem zweiten Lockdown und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft um sich. Dazu kommt die Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahlen und ob danach schnell ein von allen Seiten akzeptiertes Ergebnis feststeht. Viele Länder verschärfen derweil die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und ein neuerliches Herunterfahren des öffentlichen Lebens gilt als fast so gut wie sicher.

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9652.16 -2.38%)) notiert am Nachmittag deutlich im Minus. Massive Kursverluste verzeichnen Straumann (STMN 910.6 -7.55%). Der Dentalimplantathersteller ist im dritten Quartal zwar wieder zu organischem Wachstum zurückgekehrt. Analysten zeigen sich zwar davon beeindruckt, befürchten aber, dass die Erholung nur kurzlebig sein wird.

Zu den Verlierern gehören auch Novartis (NOVN 72.43 -2.32%). Der Pharmariese schaltet sich über eine Zusammenarbeit mit Molecular Partners nun aktiver in den Kampf gegen Covid-19 ein. Die beiden Firmen arbeiten zusammen an DARPin-Therapien gegen COVID-19. Die Aktien von Molecular Partners (MOLN 19.88 29.43%) sind deutlich im Plus.

Besser als der Gesamtmarkt schlagen sich derweil die Aktien von Basilea (BSLN 44.98 -0.13%). Das Biotechunternehmen arbeitet bei der weiteren Erforschung des Wirkstoffs Derazantinib mit dem Pharmakonzern Eli Lilly bei Magenkrebs zusammen. Analysten sind grundsätzlich positiv.

Gegen den Trend stemmen sich Zur Rose (ROSE 258 2.79%). Die Versandapotheke zählt zu den Coronagewinnern und wird im Vergleich zu Rivale Shop Apotheke (SAE 151.4 0%) als günstiger bewertet beurteilt. Komax (KOMN 161.9 0.25%) rückt ebenfalls deutlich vor. Mainfirst hat die Aktie des Maschinenbauers von der Verkaufsliste genommen und stuft sie nun mit «Hold» ein.

Die Aktien von Implenia (IMPN 19.79 -2.22%) steigen und machen damit einen geringen Teil des Vortagsabsturzes um gut 22% wett. Der Baukonzern richtet sich komplett neu aus und stellte für das laufende Jahr ein negatives Ergebnis in Aussicht.

Dax niedriger

Die Furcht vor weiteren Restriktionen wegen der rasant steigenden Infektionszahlen schlägt Anleger in Deutschland in die Flucht. Der deutsche Leitindex Dax (DAX 11579.8 -4.01%) fällt klar und weitet seine Verluste zügig aus.

Für Schlagzeilen sorgen in Deutschland Deutsche Bank (DBK 7.863 -0.59%). Ein florierendes Kapitalmarktgeschäft hat dem deutschen Geldhaus zu einem unerwartet hohen Quartalsgewinn verholfen. «Obwohl auch das dritte Quartal von der Corona-Pandemie geprägt war, haben wir erneut ein Ergebnis erzielt, das unsere Planungen übertroffen hat», sagte Bankchef Christian Sewing am Mittwoch.

Ölpreise zeigen sich schwach

Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Das grosse Thema bleibt die Coronakrise. Die weltweit steigenden Infektionszahlen belasten den Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft und damit die Nachfrage nach Rohöl. In Deutschland wie auch vielen anderen europäischen Ländern droht ein neuerliches Herunterfahren der Wirtschaft zur Eindämmung der Pandemie.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 39.54 -2.61%) kostete zuletzt 39,80 $. Das waren 1,40 $ weniger als am Vortag. Zum letzten Mal war der Preis für europäisches Rohöl zum Monatsbeginn unter die 40-$-Marke gefallen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 37.73 -4.31%)) sank um 1,60 $ auf 37,97 $. Im Vergleich zum Morgen nahm die Abwärtsdynamik damit zu.

Euro unter 1,18 US-Dollar

Der Euro steht am Mittwoch wie auch viele andere Währungen zum US-Dollar unter erhöhtem Druck. Am frühen Nachmittag kostete der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.1718 -0.54%) 1,1734 $, nachdem er in der Nacht bei fast 1,18 $ gestanden hatte.

Auch der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.9123 0.37%) gewinnt an Wert und geht zu 0,9112 Fr. um nach 0,9091 am frühen Morgen. Dagegen schwächt sich der Euro in Franken (EURCHF 1.06942 -0.13%) unter 1,07 ab und kostet aktuell 1,0697 Fr.