SMI schliesst bei 10’600

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist am Montag nach den Weihnachtsfeiertagen deutlich fester in die neue Handelswoche gestartet. Der SMI (SMI 10'603.49 +1.84%) lag bereits kurz nach Eröffnung 0,8% höher. Im frühen Handel festigte er sich über der Marke von 10’500 – und stieg kontinuierlich weiter. Am Nachmittag erreichte der Leitindex 10’600 und schoss auch leicht über dieser Marke. In der vergangenen, verkürzten Woche hatte er 1,1% verloren.

Mit dem Abschluss des Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien sowie der Unterzeichnung des Coronahilfspakets durch US-Präsident Donald Trump seien zwei wichtige Hindernisse aus dem Weg geräumt, die immer wieder für Unruhe an den Märkten gesorgt hätten. Damit könnte der Weg frei sein für eine Jahresendrally, hiess es am Markt. Getrübt werden könnte die Freude allenfalls von der Coronakrise, falls die Pandemiemassnahmen weiter verschärft werden sollten.

Trump hatte am Wochenende mit seiner Unterschrift das vom Kongress beschlossene Massnahmenbündel im Umfang von rund 900 Mrd. $ in Kraft gesetzt. Damit ist der Weg frei für Hilfen an finanziell in Schwierigkeiten geratene Bürger, und auch der ab Dienstag drohende Stillstand der Regierungsgeschäfte – der Shutdown – ist abgewendet.

In New York legten die Aktienkurse zu. Die drei Wallstreet-Hauptindizes notierten bei Handelsende in Zürich allesamt im Plus. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 3'727.50 +0.88%) avancierte 0,8%. An der Technologiebörse legten die Kurse zu. So gewann der Nasdaq Composite 0,7%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'403.97 +0.68%) kletterte 0,8%. Der Dow und der S&P stiegen dabei sogar auf den höchsten Stand ihrer Geschichte.

Auch in Deutschland blieben Anleger zwischen den Jahren in Feiertagslaune. Der Dax (DAX 13'790.29 +1.49%) stieg am Montag um bis zu 1,7% und notierte zweitweise mit 13’819 Punkten so hoch wie nie. «Besser könnte die Nachrichtenlage kaum sein», sagte ein Analyst.

Novartis an der SMI-Spitze

Novartis (NOVN 80.87 +2.93%) beflügelten den Index. Die Basler sowie andere Pharmakonzerne können sich Hoffnungen auf Absatzsteigerungen in China machen. Händler beurteilten die Nachricht zwar positiv, wiesen aber auch darauf hin, dass Novartis im Unterschied zu Roche (ROG 304.90 +1.13%) eine deutlich schlechtere Jahresperformance aufweise und daher als möglicher Kursnachzügler gekauft werde. Der Genussschein von Roche gewann ebenfalls.

Im weiteren Handelsverlauf bauten auch die Aktien des Nahrungsmittelriesen Nestlé (NESN 103.58 +2.31%) ihre Gewinne zusehends aus.

Die Titel des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 567.00 +2.35%) schienen nach einer Phase der Gewinnmitnahmen zur alten Stärke zurückzufinden.

Mit ABB (ABBN 24.93 +2.21%) und Sika (SIKA 241.80 +1.72%) zählten auch zyklische Werte zu den stärkeren Valoren.

Auf der anderen Seite waren die Bankaktien UBS (UBSG 12.54 +0.08%) abgeschlagen. Credit Suisse (CSGN 11.47 +0.97%) legten zwar zu, hinkten dem Markt aber hinterher.

Besser schlugen sich der Vermögensverwalter Partners Group (PGHN 1'036.50 +2.17%) und die Versicherer Swiss Life (SLHN 412.30 +2.13%), Zurich Insurance (ZURN 375.00 +2.15%) und Swiss Re (SREN 83.28 +1.22%).

Dem Markt hinterher hinken die Luxusgüterwerte Swatch Group (UHR 240.10 +0.88%) und Richemont (CFR 80.20 +1.44%).

Clariant zogen an

Bei den SMIM-Papieren führten Clariant (CLN 19.13 +5.11%) die Gewinner an. Grossaktionär Sabic hatte für die im April stattfindende Generalversammlung zwei Traktanden eingereicht. Beantragt werden eine Sonderdividende von 2 Fr. je Aktie sowie eine Amtszeitbeschränkung für Verwaltungsräte auf zwölf Jahre. Davon wäre der Präsident Kottmann betroffen.

Auch die anderen Chemiewerte im Index, Ems-Chemie (EMSN 859.00 +3.06%), avancierten überdurchschnittlich.

Technologiewerte stiegen mehrheitlich. Dazu gehörten die Chipaktien AMS (AMS 19.45 +1.17%), aber auch die Titel des Banksoftwarespezialisten Temenos (TEMN 122.50 +0.82%). Derweil waren die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 84.00 -0.02%) am Ende des Tableaus zu finden.

Die Aktien des Hörsystemeherstellers Sonova (SOON 229.80 +1.77%) gehörten zu den grösseren Gewinnern.

Am breiten Markt fielen Bachem (BANB 392.00 +3.7%) oder Ypsomed (YPSN 148.80 +3.91%) mit Gewinnen auf.

Derweil setzten Asmallworld (ASWN 3.14 +14.18%) ihren Höhenflug fort. Über den Kursgewinn bei dem sozialen Netzwerk für Reiche konnten Händler aber nur rätseln.

Asiens Börsen im Plus

Die asiatischen Börsen starteten mehrheitlich fester in die neue Handelswoche. In Japan schloss der Nikkei 225 0,7% über dem Schlusskurs von Freitag. In China gewann der CSI 300 mit den 300 grössten Titeln der Börsen Schanghai und Shenzhen 0,4%, während der Hongkonger Hang Seng wegen der Kursverluste bei den Tech-Aktien 0,1% tiefer notierte. Alibaba (BABA 222.36 +0.16%) büssten deutlich ein und verzeichneten den siebten Tagesverlust in Folge. Der südkoreanische Kospi lag 0,1% im Minus, und der Taiex in Taiwan gewann 1%. In Australien waren die Börsen am 28. Dezember wie in Grossbritannien noch geschlossen.

Euro zum Dollar und zum Franken stärker

Der Euro stieg am Montag zum Dollar und zum Franken. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung zu 1.2220 $ gehandelt, nachdem der Kurs vor den Weihnachtsfeiertagen noch unter 1.22 $ gerutscht war. Zwischenzeitlich zog der Euro gegenüber dem Franken klar an und erreichte mit 1.0880 Fr. höchsten Stand seit Juni. Bei Börsenschluss in Europa lag der Kurs bei 1.0870 Fr. Das Währungspaar Dollar-Franken notierte dagegen nach zwischenzeitlichen Ausschlägen im Tagesverlauf mit 0.8894 Fr. kaum verändert.

Ölpreis drehte im Plus

Gold (Gold 1'873.41 -0.33%) zeigte sich am Montag wenig verändert. So notierte die Feinunze des Edelmetalls um 17.30 Uhr MEZ bei einem Kurs von 1880 $. Der Ölpreis drehte derweil ins Plus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.90 +0.04%) kostete knapp 51.50 $.

Bitcoin steil bergauf

Der Höhenflug der Digitalwährung Bitcoin (Bitcoin 26'898.00 -0.59%) setzet sich fort. Am Montag stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung über 27’000 $.