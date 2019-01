SMI notiert bei 8900 Punkten

(AWP/Reuters/SPU) Nach einem schwachen Start in die Woche bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag aufwärts. Die Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft, dem Handelsstreit und vor einem ungeregeltem Brexit bleiben. Am Dienstagabend steht im britischen Unterhaus die Abstimmung über den «Plan B» der Premierministerin Theresa May an. Zwischen den USA und China könnte es diese Woche ebenfalls zu Bewegung kommen, wobei sich der Konflikt inzwischen teilweise um den Telekom-Riesen Huawei dreht. Dabei belastete die asiatischen Börsen am Dienstag die Meldung, dass die USA Strafanzeige gegen die Huawei-Managerin Meng Wanzhou erhoben haben.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8908.2 0.57%) notiert bei Eröffnung unverändert und steigt im frühen Handel deutlich bis an die Marke von 8900 Punkten. Hierzulande ist der Dienstag auf Nachrichtenseite erst einmal überschaubar, erst am Mittwoch nimmt die Berichtssaison dann Fahrt auf. Dabei steht dann mit Novartis (NOVN 85.16 1.02%) und Lonza (LONN 279.7 0.9%) sowie Roche (ROG 256.75 1.14%) am Donnerstag vor allem die Pharma- und Gesundheitsbranche im Fokus. Die Titel der beiden Pharmaschwergewichte beflügeln den SMI. Auch Nestlé (NESN 85 0.64%) – der dritte gewichtige Titel im Leitindex – handeln fester.

Für die Genussscheine von Roche erhöht die Bank Barclays (BARC 160.9 0.47%) am Dienstag ausserdem ihr Kursziel auf 315 von 295 Fr. Er glaube, dass gerade mit Blick auf die USA einige Sorgen überzogen seien, schrieb der zuständige Analyst.

Im Minus notieren die Luxusgütervaloren Swatch Group (UHR 300.1 -2.31%) und Richemont (CFR 68.08 -1.53%), nachdem bekannt wurde, dass die Uhrenexporte im Dezember 2018 gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgingen.

Im breiten Markt liegt der Fokus der Investoren vor allem auf den Titeln von Landis+Gyr (Landis+Gyr 62.95 4.14%). Das Unternehmen hat seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2018/19 bestätigt und neue Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2021 formuliert. Gleichzeitig wird ein Aktienrückkaufprogramm lanciert.

Ausserdem wurde bekannt, dass sich die VP Bank (VPBN 138.4 1.02%) von CEO Alfred Moeckli trennt. Laut dem Institut war die Trennung «einvernehmlich».

Zurückhaltung an Asiens Märkten

Die asiatischen Aktienmärkte folgen zunächst weitgehend den negativen Vorgaben der Wallstreet am Montag, können sich im späten Handel aber erholen. In Tokio gibt der Nikkei 225 0,1% ab, und der breiter gefasste Topix liegt unverändert zum Vortag. Der Hang Seng in Hongkong fällt um 0,1%. Chinas Leitindex CSI 300 steigt dagegen im späten Handel 0,5%. Der südkoreanische Kospi gewinnt 0,1%, und der australische S&P/ASX 200 liegt 0,5% im Minus.

Euro stabil

Der Euro hält seine moderaten Gewinne. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Greenback 1.1435 $. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legt der Euro zu. Die Gemeinschaftswährung geht zur Schweizer Valuta bei 1.1341 Fr. um. Der Dollar notiert kaum verändert bei 0.9917 Fr.

Gold weiter über 1300 $

Nach markanten Verlusten stabilisiert sich der Ölpreis derzeit. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.65 1.59%) kostet knapp 60 $. Derweil hält sich der Goldpreis über der Marke von 1300 $. Die Feinunze des Edelmetalls kostet aktuell 1305 $.