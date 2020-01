SMI notiert über 10’800

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt am Mittwoch nach einer verhaltenen Eröffnung im Verlauf zunehmend an Fahrt und handelt auf breiter Front fester. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10844.66 0.58%) notiert bei Eröffnung unverändert. Im frühen Handel legt er zu und festigt sich über der Marke von 10’800. Am Vortag hatte der Leitindex zu einer Erholung angesetzt und war um 1% gestiegen.

Die Sorgen der Anleger wegen der Ausbreitung des Coronavirus und wegen seiner Folgen hätten merklich nachgelassen. «Nach den Übertreibungen vom Montag ist wieder Vernunft eingekehrt», sagt ein Händler. Viele Anleger hätten die korrigierten Kurse als Einstiegschance genutzt, sagt Adrian Schneider, Chefstratege der Graubündner Kantonalbank.

Auch der für den Abend erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed blicken die Marktteilnehmer laut Händlern relativ entspannt entgegen. «Es wird keine Änderung erwartet, und solange die Geldpolitik die Märkte unterstützt, dürfen wir auch entspannt bleiben», sagt ein Händler. Von den Aussagen des Fed erhoffen sich die Marktteilnehmer aber grundsätzlich Aufschluss über die weitere Geldpolitik.

Novartis an der Spitze

Im Leitindex steigen Novartis (NOVN 93.77 1.27%) klar. Der Pharmakonzern hat beim Umsatz und beim Gewinn die eigenen Erwartungen erfüllt und will eine um 10 Rappen auf 2.95 Fr. erhöhte Dividende an die Aktionäre ausschütten. Damit hat er die Schätzungen der von AWP befragten Analysten erfüllt.

Die Genussscheine von Rivale Roche (ROG 322.6 0.26%), der am Donnerstag den Jahresbericht veröffentlicht, hinken etwas hinterher.

Stark sind Richemont (CFR 74.4 0.22%) und Swatch Group (UHR 256.2 0.71%) aufgelegt. Möglicherweise machten das Rekordergebnis und die Dividendenerhöhung beim französischen Branchenprimus LVMH (MC 412.65 0.43%) den Anlegern im Verlauf noch etwas Appetit auf die hiesigen Luxusgüterwerte, sagt ein Händler. «Vor allem nach den Abschlägen, die Swatch Group und Richemont in den vergangenen Tagen erfahren haben, wäre eine Gegenbewegung nur normal.»

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 12.81 0.91%) und UBS (UBSG 12.27 1.03%) setzen den Erholungspfad fort. Gleiches gilt für zyklische Werte wie ABB (ABBN 22.96 1.23%) und LafargeHolcim (LHN 50.84 1.11%).

Die Valoren des Prüfkonzerns SGS (SGSN 2814 -1.02%) bleiben zurück, nachdem sie gestern aufgrund guter Geschäftszahlen deutliche Gewinne eingefahren haben.

Tech-Titel klar im Plus

Die Technologiewerte AMS (AMS 42.31 4.29%) und Logitech (LOGN 45.75 0.99%) profitieren von der guten Stimmung in der Branche, für die Apple mit dem Abschluss gesorgt habe, heisst es am Markt. Der iPhone-Hersteller hatte am Vorabend nach dem US-Börsenschluss starke Quartalszahlen und eine positive Prognose veröffentlicht.

Temenos (TEMN 164.7 5.58%) ziehen deutlich an. Der Genfer Bankensoftwarespezialist und der Internetriese Google gehen eine Partnerschaft im Cloud-Bereich ein.

Am breiten Markt steigen Emmi (EMMN 940.5 4.79%). Der Milchverarbeiter ist 2019 organisch stärker gewachsen als erwartet und hat die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr bestätigt.

Rieter (RIEN 128.8 0.7%) holen ihre Verluste auf. Der Textilmaschinenhersteller hat nicht unerwartet schwache Zahlen für 2019 gemeldet und sieht das erste Halbjahr 2020 «deutlich unter Vorjahr».

Uneinheitliche Märkte in Asien

Die asiatischen Börsen entwickeln sich am Mittwoch unterschiedlich. Während in Japan der Nikkei 0,7% gewinnt, gibt in Hongkong der Hang Seng deutlich, um 2,7%, nach. In China bleibt die Börse feiertagshalber geschlossen.

Franken schwächer zum Dollar

Der Euro hält sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed trotz leichter Verluste über 1.10 $. Er kostet zum Dollar 1.1005 $. Gegenüber dem Franken steigt der Euro etwas auf 1.0728 Fr. Der Dollar legt zum Franken etwas deutlicher zu auf zuletzt 0.9747 Fr.

Ölpreis weiter auf Erholungskurs

Der Ölpreis steigt am Mittwoch und knüpft damit an die Erholung vom Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.94 0.79%) kostet 60 $. Gold (Gold 1570.98 0.24%) notiert wenig verändert bei einem Preis von 1571 $ pro Feinunze.