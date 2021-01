SMI fällt auf 10’600 zu – auch Wallstreet tiefer

(AWP/SPU) Zum Wochenschluss gibt es am Schweizer Aktienmarkt deutliche Abgaben. Der SMI (SMI 10'618.65 -2.13%) verliert kurz nach Eröffnung 1,4%. Damit rutscht er unter die Marke von 10’700. Im frühen Handel erholt er sich leicht vom bisherigen Tagestief, büsst am Nachmittag aber wieder deutlicher ein. Nach Eröffnung der Wallstreet fällt weiter und liegt knapp über 10’600. Der Leitindex radiert seine bisherigen Gewinne für 2021 komplett aus. Der Volatilitätsindex VSMI zieht deutlich an. Aktuell weist er ein markantes Plus auf rund 23 Punkte auf. So hoch hat er zuletzt im November notiert. Nach den zuletzt eher ruhigen Wochen sei das ein Kontrastprogramm, heisst es von Händlerseite.

In New York verzeichnen die Börsen ebenfalls tiefere Kurse. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes büssen im frühen US-Handel deutlicher ein. Der S&P 500 (S&P 500 3'765.00 -0.38%) notiert 1,1% tiefer. Der Dow Jones (Dow Jones 30'339.51 -0.86%) verliert 1,2%. Ein Minus von 1,2% verzeichnet die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Derzeit sorge eine Vielzahl an Nachrichten für Vorsicht bei den Investoren. Der Run auf Hedge Funds in den USA sorge mittlerweile auch an den übrigen Börsenplätzen für eine erhöhte Nervosität. Wie ein Händler meint, könnte das Thema am Ende zu einer ersthaften Bedrohung für das gesamte Finanzsystem werden. Denn eine Schieflage bei Hedge Funds könne zu drastischen Verwerfungen führen. «Da an den modernen Finanzmärkten alle Rädchen eng ineinandergreifen, kann das Herausspringen von zu vielen Rädchen dazu führen, dass das Gesamtsystem nicht mehr richtig funktioniert.» Das erkläre die plötzlich angesprungene Volatilität. Und diese wiederum zwinge institutionelle Adressen, ihr Risiko herunterzufahren, indem sie Aktien verkaufen. Zu diesen Strömungen gesellten sich noch die Schwierigkeiten mit der Einführung des Covid-19-Impfstoffs, wodurch die globalen Wirtschaftsdaten weniger rosig aussähen.

Viele Verlierer im SMI

Die grosse Mehrheit der zwanzig SMI-Titel gibt nach. Die Anteilsscheine des Prüfkonzerns SGS (SGSN 2'716.00 -0.66%) profitieren im Nachgang der Zahlen vom Vortag von positiven Analystenkommentaren und drehen ins Plus.

Fester zeigen sich mittlerweile auch Swatch Group (UHR 253.60 +1.12%). Der Luxusgüterkonzern hat gestern gemischte Zahlen vorgelegt.

Ausserdem weisen Lonza (LONN 572.00 +0.35%) leichte Gewinne aus. Die Aktien des Life-Science-Konzerns gehörten gestern zu den schwächsten Valoren im Leitindex.

Die Papiere des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'604.00 -3.33%) können sich nicht gegen den schwachen Markt stemmen. Der Konzern hat im Coronajahr 2020 einmal mehr seine defensive Stärke bewiesen. So gelang es ihmn, Umsatz und Gewinn zu steigern. Den Aktionären winkt eine höhere Dividende.

Finanzwerte wie die Bankaktien UBS (UBSG 12.84 -3.35%) oder Credit Suisse (CSGN 11.72 -2.38%), aber auch die Versicherertitel Swiss Life (SLHN 407.40 -1.97%), Swiss Re (SREN 78.80 -2.33%) oder Zurich Insurance (ZURN 357.30 -2.91%) gehören zu den grösseren Verlierern.

Auch die Schwergewichte Roche (ROG 308.00 -2.85%), Novartis (NOVN 81.17 -2%) und Nestlé (NESN 100.22 -2.45%) müssen grössere Einbussen hinnehmen.

Tech-Werte weniger unter Druck

Im SMIM (SMIM 2'823.06 -1.77%) können sich Tech-Werte besser behaupten als der Gesamtmarkt. So geben die Chipaktien AMS (AMS 22.66 +0.27%) und die Titel des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 93.28 -1.83%) nur geringfügig nach.

Gesundheitswerte wie die Aktien des Hörsystemherstellers Sonova (SOON 216.80 -3.64%), des Dentalimplantatherstellers Straumann (STMN 993.00 -2.17%) oder des Pharmakonzerns Vifor Pharma (VIFN 121.90 -2.83%) büssen klar ein.

Bellevue schiessen hoch

In den hinteren Reihen fallen nach Zahlen die Aktien der Industriegruppe SFS (SFSN 112.80 +0.89%) mit Gewinnen auf.

Stifel stuft das Rating für Komax (KOMN 227.80 +3.83%) von «Hold» auf «Buy» hoch und erhöht das Kursziel von 160 auf 265 Fr. Die Aktien des Industriekonzerns legen zu.

Markante Gewinne verzeichnen Bellevue (BBN 34.60 +10.9%). Die Vermögenverwalterin kann ihren Gewinn um voraussichtlich mehr als 60% steigern und schüttet eine Sonderdividende aus.

Die Industriegruppe Feintool (FTON 54.40 +1.87%) überrascht am Morgen mit ersten Eckdaten für 2020. Die Titel ziehen klar an.

Den Anteilsscheinen der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 407.00 -1.81%) setzt dagegen eine Abstufung durch Citigroup (C 59.47 -0.6%) zu.

Deutliche Verluste in Asien

An den Märkten in Asien und Ozeanien geht es abwärts. Der japanische Leitindex Nikkei 225 steht 1,9% im Minus, und der breiter gefasste Topix verliert 1,6%. Der Hongkonger Hang Seng notiert 0,5% tiefer, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 0,6%. Der koreanische Kospi büsst gar 3% ein.

Euro stabil

Der Euro dreht am Freitag gegenüber dem Dollar ins Plus. Die anfängliche, breit angelegte Dollarstärke erweist sich als nicht nachhaltig. Die Gemeinschaftswährung wird zum Greenback aktuell bei 1.2125 $ gehandelt. Zum Franken bewegt sie sich mit 1.0776 Fr. weiterhin auf dem Niveau der letzten Tage. Der Dollar erholt sich unterdessen zum Franken etwas und bewegt sich mit 0.8890 Fr. wieder in Richtung der 0.89er Marke.

Bitcoin deutlich im Plus

Der Ölpreis bewegt sich am Freitag aufwärts. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.78 +0.69%) rund 56 $. Auch Gold (Gold 1'862.93 +1.08%) liegt im Plus. Die Feinunze des Edelmetalls notiert bei 1873 $.

Bitcoin (Bitcoin 37'506.00 +12.21%) zieht deutlich an. Nach klaren Gewinnen in der jüngsten Korrektur liegt die grösste Kryptowährung bei rund 38’000 $.