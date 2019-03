SMI handelt im Plus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Freitag an den freundlichen Trend der Vortage an und legt zu. Die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits stimme die Marktteilnehmer zuversichtlich und ermuntere sie zu Käufen, sagen Händler. Diese Hoffnung habe die enttäuschenden Wachstumszahlen der US-Wirtschaft in den Hintergrund gerückt, schreibt CMC Markets (CMCX 84.4 0.24%) in einem Kommentar.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9452.66 0.5%) gewinnt bei Eröffnung 0,4% und hält sich im weiteren Handelsverlauf auf diesem Niveau. Am Vortag hat er um 0,2% zugelegt und den dritten Tag in Folge höher geschlossen.

Auch an Wallstreet ist die Stimmung der Investoren gut. Die drei vielbeachteten Indizes in New York ziehen an. So legt der Dow Jones (Dow Jones 25829.26 0.43%) 0,45 zu. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2826.83 0.4%) steigt 0,5%. Deutlicher mit einem Plus von 0,6% handelt der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite.

SMI-Banken gefragt

Bei den Schweizer Blue Chips steigen die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 288.5 3.44%) und Richemont (CFR 72.5 1.83%). RBC hat das Kursziel von Richemont von 85 auf 83 Fr. reduziert, die Kaufempfehlung aber beibehalten. Ein mögliches Ende des Zollstreits und die Hoffnung auf ein gutes erstes Quartal weckten das Interesse der Anleger, sagt ein Händler.

Auch die Banktitel um UBS (UBSG 12.11 1.85%), Credit Suisse (CSGN 11.63 2.11%) und Julius Bär (BAER 40.48 3.08%) legen zu. Bei den Versicherungen steigen Swiss Life (SLHN 437.1 1.16%) deutlicher, während Swiss Re (SREN 97.18 0.33%) und Zurich Insurance (ZURN 329.4 0.43%) weniger gut performen.

Eher zurückhaltend beginnen die Schwergewichte Roche (ROG 271.8 0.17%), Novartis (NOVN 95.22 -0.15%) und Nestlé (NESN 94.88 -0.34%) den Handel. «Wir haben in den ‹Risk-on-Modus› hochgeschaltet. Da sind defensive Werte nicht gefragt», sagt ein Händler.

VAT schütteln Nachrichten ab

Im SMIM (SMIM 2418.639 1.29%) verbuchen die Aktien des auf alternative Anlagen spezialisierten Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 722.5 2.56%) einen deutlichen Anstieg. Morgan Stanley (MS 42.205 0.66%) hat laut Händlern die Empfehlung für die Titel auf «Overweight» hochgestuft.

Die Valoren von VAT Group (VACN 104.1 0%) büssen zunächst ein, drehen am Nachmittag aber ins Plus. Die Hochtechnologiefirma spürt weiterhin eine Flaute im Markt für Halbleiterproduktionsanlagen und verlängert die Kurzarbeit für rund 400 Mitarbeiter im sankt-gallischen Haag nochmals um drei Monate bis Mitte Jahr.

Die Technologiegesellschaft Logitech (LOGN 38.87 2.34%) und das Reisedetailhandelsunternehmen Dufry (DUFN 104.55 1.31%) steigen.

Am breiten Markt gewinnen die Aktien von Cosmo (COPN 82.95 6.21%) markant. Das Pharmaunternehmen hat 2018 den Verlust reduziert. 2019 stehe die Einigung mit der US-Gesundheitsbehörde FDA im Zusammenhang mit dem Kontrastmittel Methylenblau MMX im Fokus.

Im Sog von Cosmo greifen die Anleger auch nach den Papieren anderer kleinerer Pharmafirmen: Kuros, Addex und Basilea (BSLN 46.3 0.43%) avancieren.

Vor allem China mit deutlichen Gewinnen

Zum Wochenschluss können die meisten asiatischen Aktienmärkte zulegen, die von der positiven Entwicklung im sino-amerikanischen Handelsstreit profitieren. In Tokio klettert der Nikkei 225 0,8%, während der marktbreite Topix 0,6% avanciert. Die Stimmung wird dabei zusätzlich von besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zur japanischen Industrieproduktion begünstigt.

Noch deutlicher geht es an den chinesischen Festlandbörsen nach oben: Der CSI 300 legt 3,2% zu, der Shanghai Composite gewinnt 2,5% und der Shenzhen Composite 2,7%. Nicht ganz so erfreulich fällt die Entwicklung in Australien aus, wo der Leitindex S&P/ASX 200 praktisch unverändert notiert.

Euro über 1.12 $

Der Euro hält sich trotz leichter Verluste über der Marke von 1.12 $. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Greenback momentan 1.1216 $. Zum Franken notiert sie bei 1.1170 Fr., nach wie vor unterhalb der 1.12er Marke. Der Dollar zeigt sich derweil bei 0.9961 Fr. fester.

Goldpreis erneut tiefer

Der Ölpreis steigt klar. Starke Impulse gibt es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.32 0.77%) kostet gut 68 $. Der Goldpreis setzt die jüngste Abwärtstendenz fort und fällt an die Marke von 1290 $.