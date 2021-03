SMI schliesst im Minus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in diese verkürzte Osterwoche gestartet. Der Leitindex SMI (SMI 11'089.60 -0.24%) notierte bei Eröffnung 0,1% im Plus. Im frühen Handel drehte er vor allem aufgrund starker Verluste bei den Grossbanken ins Minus. Am Nachmittag verharrt der Leitindex im roten Terrain. Immerhin hatte der SMI am vergangenen Freitag die vierte Handelswoche in Folge mit einem Plus abgeschlossen. Das Rekordhoch bei 11’270 Punkten ist dabei in Sichtweite gerückt.

Im Minus lagen auch die New Yorker Aktienindizes. An Wallstreet gab der S&P 500 (S&P 500 3'958.90 -0.15%) bei Handelsende in Europa 0,5% nach. Rund o,3% schwächer notierte der Dow Jones (Dow Jones 33'171.37 +0.3%). Ein Minus von 0,9% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Grundsätzlich sei die Nachrichtenlage dabei gar nicht so schlecht, hiess es von Händlerseite. Das Containerschiff, das den Suez-Kanal seit Tagen blockiert hatte, ist erfolgreich flott gemacht worden. Die Güter auf den vor dem Kanal wartenden rund 300 Schiffen können somit langsam wieder die Fahrt zu ihren Bestimmungshäfen aufnehmen.

Diese Nachricht mischte sich mit einem gewissen Optimismus, was das weltweite Wirtschaftswachstum betrifft. Für diese Woche werden die Pläne von US-Präsident Joe Biden erwartet, in denen er seine Infrastrukturausgaben vorstellen wird. Die Hoffnung sei, dass dies der US-Wirtschaft einen zusätzlichen Schub gebe, der sich auch auf andere Länder ausbreiten könnte, hiess es am Markt. Gerade die vergangene Woche habe gezeigt, dass sich die Aktienmärkte in einer Woche, in der sich Optimismus und Pessimismus die Waage hielten, als recht widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Faktoren, darunter ausgedehnte Sperrungen in Europa oder auch Impfnationalismus, erwiesen haben, kommentierte ein Händler.

CS massiv unter Druck

Einen regelrechten Einbruch erlebten die Aktien der Credit Suisse (CSGN 10.75 -13.83%). Nach der Greensill-Affäre ist die Grossbank bereits von einem weiteren Rückschlag betroffen. Wegen Zwangsverkäufen eines Hedge Fund droht der zweitgrössten Schweizer Bank ein hoher Verlust. Laut diversen internationalen Finanzmedien handelt es sich bei dem US-Hedge-Fund um Archegos Capital, der von Bill Hwang gegründet wurde. Der Hedge Fund sei in der vergangenen Woche Margenforderungen nicht nachgekommen. Neben CS ist noch eine Reihe anderer Banken davon betroffen.

Im Kielwasser der CS fielen auch die Aktien der UBS (UBSG 14.54 -3.9%) stark zurück. Die Titel des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 1'200.00 -1.68%) büssten ebenfalls ein. Derweil waren Versicherer verstärkt gesucht. Für Zurich Insurance (ZURN 405.40 +0.82%), Swiss Re (SREN 94.24 +0.55%) und Swiss Life (SLHN 465.90 +0.11%) ging es aufwärts.

Die Aktien des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'611.00 +1.23%) würden im Plus notieren. Doch sie wurden ex Dividende (64 Fr) gehandelt. ABB (ABBN 28.44 -0.18%) wiesen nur optisch ein deutliches Minus auf. Auch sie wurden ex Dividende (80 Rappen) gehandelt.

Sonst war eine gewisse Tendenz zu den weniger konjunktursensiblen Titeln zu beobachten. Die Schwergewichte Nestlé (NESN 105.22 +1.04%) und Novartis (NOVN 82.38 +0.61%) stützten den Markt. Und auch die Genussscheine von Roche (ROG 304.50 +0.28%) hielten sich besser als der Markt.

Am Markt wurde auf eine gewisse Hoffnung im Vorfeld der Quartalszahlen von Nestlé verwiesen. Zuletzt hätten sich verschiedene Analysten recht zuversichtlich darüber geäussert.

Nach gut einem Jahr schliesst der Pharmakonzern Novartis seinen Produktionsstandort in Longmont. Damit verlieren etwa 400 Mitarbeitende ihren Job, wie entsprechenden US-Medienberichten zu entnehmen war. Longmont sollte eine von drei Produktionsstätten für die Gentherapie Zolgensma werden.

Schindler gesucht

Im SMIM (SMIM 3'082.87 -0.12%) standen die PS des Rolltreppen- und Liftherstellers Schindler (SCHP 277.50 +2.13%) an der Spitze.

Barry Callebaut (BARN 2'146.00 +0.47%) profitierten von einer Einschätzung durch Goldman Sachs (GS 325.73 -0.51%), wonach die Analysten das Kursziel von 2360 auf 2460 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» belassen hatten. Auch die PS des Branchennachbarn Lindt & Sprüngli (LISN 87'500.00 0%) lagen im Plus.

Kühne + Nagel (KNIN 267.80 +0.34%) drehen mit positiven Nachrichten vom Suezkanal ins Plus. Der Frachtkonzern hatte in der vergangenen Woche unter den Nachrichten zur Suez-Blockade gelitten. Immerhin hatten etwa 19’000 Standardcontainer im Auftrag von Kühne + Nagel auf verschiedenen Frachtschiffen rund um den Suez-Kanal auf die Weiterreise gewartet, was etwa der Ladung eines grossen Containerschiffs entspricht.

Julius Bär (BAER 60.88 -0.91%) hielten sich besser als die Grossbanken im SMI. Laut Händlern wurden die Titel von Kepler Cheuvreux neu zum Kauf empfohlen.

Im SMIM büssten konjunktursensitive Aktien wie Logitech (LOGN 96.02 -1.52%), Temenos (TEMN 136.90 -1.33%) oder auch Adecco (ADEN 63.36 -0.19%) ein.

Im breiten Markt stachen Relief Therapeutics (RLF 0.34 +21.07%) hervor. Der Partner NeuroRx hatte am Morgen positive Daten zum Coronakandidaten vorgelegt.

Die Aktien des IT-Unternehmens SoftwareOne (SWON 23.25 -0.64%) legten nach einem Analystenkommentar zu.

Finanzwerte wie Bellevue (BBN 35.40 -6.1%) Group oder GAM (GAM 2.51 -3.98%) dürften von der schlechten Stimmung im Zusammenhang mit der CS belastet worden sein.

Asiens Börsen überwiegend fester

Die asiatischen Märkte tendierten am Montag mehrheitlich freundlich. In Tokio gewann der Nikkei 225 (Nikkei 225 29'384.52 +0.71%) 0,5%, der Topix notierte 0,5% höher. Auch in China tendierten die Börsen aufwärts. Der Shanghai Composite stieg 0,5%, etwas langsamer entwickelte sich der Shenzhen Composite mit einem Plus von 0,2%. In Hongkong drehte der Hang Seng 0,3% in Minus. Der Leitindex in Seoul, der Kospi (Kospi 3'035.50 -0.11%), schloss 0,2% leichter.

Euro weiter unter Druck

Der Euro verlor zum Wochenbeginn gegenüber dem Dollar weiter. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1.1760 $. Damit notiert sie auf dem tiefsten Stand seit Anfang November. Zum Franken handelt der Euro mit 1.1048 Fr. ebenfalls etwas tiefer gegenüber dem Ende letzter Woche. Der Dollar zeigte sich gegenüber dem Franken nach zwischenzeitlichen Verlusten mit 0.9390 Fr. kaum verändert.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis vollzieht zu Beginn der neuen Woche eine Berg- und Talfahrt. Am Markt wurden die vielerorts angespannte Coronalage und Fortschritte im verstopften Suez-Kanal als Gründe genannt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 65.16 +1.02%) kostete bei Börsenschluss in Europa 63.50 $.

Gold (Gold 1'712.30 -0.93%) zeigte sich deutlich leichter bei einem Preis von 1710 $ pro Feinunze. Bitcoin (Bitcoin 57'682.00 +3.52%) stieg nach den Avancen vom Wochenende weiter. Die Kryptowährung lag über 58’000 $.